Wir wissen, dass es für die Bereitstellung eines effektiven Supportservices entscheidend ist, die technischen Probleme der Kunden zu verstehen. Unternehmen verlangen sofortige und präzise Lösungen für ihre technischen Probleme. Das setzt voraus, dass Support-Teams über fundierte technische Kenntnisse verfügen und Aktionspläne klar kommunizieren. In Produkte eingebettete oder Online-Support-Tools, wie z. B. virtuelle Assistenten, können fundiertere und effizientere Support-Interaktionen mit dem Self-Service des Kunden ermöglichen.

Etwa 85 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass generative KI in den nächsten zwei Jahren direkt mit Kunden interagieren wird Diejenigen, die Self-Service in ihre Websites und Tools implementieren, können mit generativer KI exponentiell leistungsfähiger werden. Generative KI kann aus riesigen Datensätzen lernen und differenzierte und personalisierte Antworten erzeugen. Die Fähigkeit, den zugrunde liegenden Kontext einer Frage zu verstehen (unter Berücksichtigung von Variablen wie Tonfall, Stimmung und Kontext), ermöglicht es der KI, Antworten zu liefern, die den spezifischen Bedürfnissen des Benutzers entsprechen. Darüber hinaus kann sie durch Automatisierung Aufgaben ausführen, wie beispielsweise das Öffnen eines Tickets zur Bestellung eines Ersatzteils.

Selbst wenn Themen auftauchen, die virtuelle Assistenten nicht selbst lösen können, kann die Automatisierung die Kunden leicht mit einem Live-Agenten verbinden, der helfen kann. Bei einer Eskalation an einen Live-Agenten kann eine KI-generierte Zusammenfassung des Gesprächsverlaufs bereitgestellt werden, sodass nahtlos dort weitergemacht werden kann, wo der virtuelle Assistent aufgehört hat.

Als Entwickler von KI arbeitet IBM mit Tausenden von Kunden zusammen, um sie dabei zu unterstützen, die Technologie in ihr gesamtes Unternehmen zu integrieren und so neue Erkenntnisse und Effizienz zu gewinnen. Ein großer Teil unserer Erfahrung stammt aus der Implementierung von KI in unsere eigenen Prozesse und Tools, die wir dann in die Kundenprojekte einbringen können.

Unsere Kunden sagen uns, dass ihre Unternehmen optimierte proaktive Support-Prozesse benötigen, die Bedürfnisse der Benutzer vorhersehen können, was zu schnelleren Reaktionen, minimierten Ausfallzeiten und zukünftigen Problemen führt.