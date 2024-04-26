Wir wissen, dass es für die Bereitstellung eines effektiven Supportservices entscheidend ist, die technischen Probleme der Kunden zu verstehen. Unternehmen verlangen sofortige und präzise Lösungen für ihre technischen Probleme. Das setzt voraus, dass Support-Teams über fundierte technische Kenntnisse verfügen und Aktionspläne klar kommunizieren. In Produkte eingebettete oder Online-Support-Tools, wie z. B. virtuelle Assistenten, können fundiertere und effizientere Support-Interaktionen mit dem Self-Service des Kunden ermöglichen.
Etwa 85 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass generative KI in den nächsten zwei Jahren direkt mit Kunden interagieren wird Diejenigen, die Self-Service in ihre Websites und Tools implementieren, können mit generativer KI exponentiell leistungsfähiger werden. Generative KI kann aus riesigen Datensätzen lernen und differenzierte und personalisierte Antworten erzeugen. Die Fähigkeit, den zugrunde liegenden Kontext einer Frage zu verstehen (unter Berücksichtigung von Variablen wie Tonfall, Stimmung und Kontext), ermöglicht es der KI, Antworten zu liefern, die den spezifischen Bedürfnissen des Benutzers entsprechen. Darüber hinaus kann sie durch Automatisierung Aufgaben ausführen, wie beispielsweise das Öffnen eines Tickets zur Bestellung eines Ersatzteils.
Selbst wenn Themen auftauchen, die virtuelle Assistenten nicht selbst lösen können, kann die Automatisierung die Kunden leicht mit einem Live-Agenten verbinden, der helfen kann. Bei einer Eskalation an einen Live-Agenten kann eine KI-generierte Zusammenfassung des Gesprächsverlaufs bereitgestellt werden, sodass nahtlos dort weitergemacht werden kann, wo der virtuelle Assistent aufgehört hat.
Als Entwickler von KI arbeitet IBM mit Tausenden von Kunden zusammen, um sie dabei zu unterstützen, die Technologie in ihr gesamtes Unternehmen zu integrieren und so neue Erkenntnisse und Effizienz zu gewinnen. Ein großer Teil unserer Erfahrung stammt aus der Implementierung von KI in unsere eigenen Prozesse und Tools, die wir dann in die Kundenprojekte einbringen können.
Unsere Kunden sagen uns, dass ihre Unternehmen optimierte proaktive Support-Prozesse benötigen, die Bedürfnisse der Benutzer vorhersehen können, was zu schnelleren Reaktionen, minimierten Ausfallzeiten und zukünftigen Problemen führt.
Die IBM Technology Lifecycle Services (TLS) nutzen KI und Automatisierungsfunktionen, um IBM Kunden optimierte Supportleistungen über verschiedene Kanäle wie Chat, E-Mail, Telefon und das Web anzubieten. Die Integration von KI und Automatisierung in unsere Tools und Abläufe für den Kundensupport war entscheidend für die Steigerung der Effizienz und die Verbesserung der Client Experience:
Ein weiterer Vorteil generativer KI ist, dass sie aus den erfassten Daten Muster und Erkenntnisse ableiten kann. Sie wurde entwickelt, um Mitarbeitern die Bewältigung komplexer Probleme zu erleichtern. Diese Funktion bietet Servicemitarbeitern einen umfassenden Einblick in die Situation und die Vorgeschichte von Kunden und ermöglicht es ihnen, fundiertere Hilfe anzubieten. Darüber hinaus kann KI automatisierte Zusammenfassungen, maßgeschneiderte Mitteilungen und Empfehlungen erstellen, z. B. Kunden über die bessere Verwendung von Produkten aufklären und wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung neuer Services bieten.
Bei IBM TLS haben wir durch den Zugriff auf die watsonx-Technologie und die Automatisierungs-Tools Services entwickelt, die unseren Support-Technikern helfen, produktiver und effizienter zu arbeiten. Dazu gehören:
Die Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden im technischen Support erfordert eine koordinierte Mischung aus technischem Fachwissen, guter Kommunikation, effektivem Einsatz von Tools und proaktiver Problemlösung. Generative KI transformiert den Kundenservice durch die Einführung dynamischer und kontextbezogener Gespräche, die über einfache Frage- und Antwort-Interaktionen hinausgehen. Dies führt zu einer verfeinerten und benutzerzentrierten Interaktion. Darüber hinaus können Aufgaben automatisiert und Daten analysiert werden, um Muster und Erkenntnisse zu erkennen und eine schnellere Lösung von Kundenproblemen zu ermöglichen.