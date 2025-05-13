Rilide-Malware: Wie Browsererweiterungen Cyberangriffe verändern

In der Vergangenheit wurden die meisten „Man-in-the-Browser“-Angriffe dadurch ausgeführt, dass Schadsoftware den Browserspeicher durchsuchte, um bestimmte HTML-Muster zu identifizieren und ein <script>-Tag direkt in den Speicherinhalt der Seite einzufügen. Trotz der böswilligen Absicht unterlagen diese Skripte weiterhin den Sicherheitsmechanismen des Browsers, etwa dem Betrieb in einer Sandbox-Umgebung, der Einhaltung der Same-Origin-Richtlinie und der Verknüpfung an den Lebenszyklus der Seite, in die sie eingeschleust wurden.

So konnten die eingeschleusten Skripte beispielsweise weder auf Cookies oder Ressourcen anderer Herkunft zugreifen, noch konnten sie bestehen bleiben oder ausgeführt werden, sobald die Seite geschlossen wurde.

Im Gegensatz dazu überwinden moderne Angriffe mithilfe bösartiger Browsererweiterungen die meisten dieser Einschränkungen. Erweiterungen funktionieren unabhängig von einer bestimmten Webseite, so dass sie dauerhaft im Hintergrund laufen können. Sie verfügen außerdem über erweiterte Berechtigungen, die es ihnen ermöglichen, die Same-Origin-Beschränkungen zu umgehen, auf browserweite Ressourcen wie Cookies oder Speicher zuzugreifen und auch dann aktiv zu bleiben, wenn keine Seiten geöffnet sind. Dieser Wandel hat Browser-Erweiterungen zu einem mächtigen Tool für Angreifer gemacht, das ein Maß an Persistenz und Kontrolle bietet, das weit über herkömmliche Web-Injection-Methoden hinausgeht.

Erweiterungen führten auch zu einer Änderung des JavaScript-Ausführungskontexts, was seinerseits nachteilige Vorteile mit sich brachte. Traditionelle Web-Injections liefen im selben Kontext wie der Webanwendungscode, einschließlich der Sicherheitstools. Jegliche zurückbleibenden Beweise (wie Skriptelemente, Netzwerkanfragen, JS-Variablen usw.) könnten die Malware nachweisbar machen.

Nun gibt es neben dem Seitenkontext zwei weitere JavaScript-Umgebungen:

Zunächst gibt es den Inhaltsskriptkontext, der Zugriff auf das Seitendokument hat, aber teilweise von der Hauptseitenumgebung isoliert ist. Außerdem gibt es einen Hintergrundcodekontext (einen Service Worker), der keinen Zugriff auf das Inhaltsskript und die Hauptseitenumgebung hat.

Die gesamte Kommunikation zwischen diesen Kontexten erfolgt über definierte Browser-Schnittstellen, die für die Seite oder ihre Entwickler nicht sichtbar sind. Die meisten Erweiterungen und deren Nachweise sind systembedingt isoliert, und ihre Erkennung gestaltet sich besonders schwierig, wenn am Hauptdokument keine Änderungen vorgenommen werden.

Neben der verbesserten Umgehung von Sicherheitslücken ist die Entwicklung von Browsererweiterungen dank der umfangreichen integrierten Funktionalität und Berechtigungen moderner Browser-APIs auch unkompliziert. Die folgende Analyse zeigt, wie Erweiterungen die Entwicklung komplexer Angriffe erleichtern.

Angesichts der verbesserten Kontrollmöglichkeiten, der Persistenz, der Ausweichmöglichkeiten und der einfachen Entwicklung, die Browsererweiterungen bieten, ist der Wechsel von traditionellen „Man-in-the-Browser“-Techniken hin zu erweiterungsbasierten Angriffen in der Entwicklung browserbasierter Bedrohungen nicht nur verständlich, sondern unvermeidlich.