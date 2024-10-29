IBM Research veröffentlicht biomedizinische Foundation Models als Open Source

IBM Research hat zwei biomedizinische Foundation Models als Open Source zur Verfügung gestellt und bietet der wissenschaftlichen Gemeinschaft leistungsstarke Tools für die Arzneimittelforschung.

biomed.omics.bl.sm.ma-ted-458m : ein mehrfach ausgerichtetes, sequenzbasiertes Multidomänenmodell, das auf Daten zu Biologika, kleinen Molekülen und Genexpression trainiert wurde.

: ein mehrfach ausgerichtetes, sequenzbasiertes Multidomänenmodell, das auf Daten zu Biologika, kleinen Molekülen und Genexpression trainiert wurde. biomed.sm.mv-te-84m : Ein multimodales Multi-View-Modell, das speziell auf Daten kleiner Moleküle trainiert wurde.

Die Modelle umfassen mehrere verschiedene Modalitäten (einschließlich Sequenzen, Graphen und Bildern) und decken mehrere Domänen ab (einschließlich Ziele, kleine Moleküle und Biologika), was ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Modellen im offenen Raum verschafft.

„Die größte Herausforderung und Lücke bestehender Modelle ist es, Informationen aus mehreren Modalitäten zu aggregieren und sie über verschiedene Bereiche hinweg zu verbinden“, sagt Michal Rosen-Zvi, Direktor für KI für Arzneimittelforschung bei IBM Research. „Wir schließen diese Lücken mit den Modellen, die wir open source anbieten, und den dahinterstehenden Methoden.“ Generative KI kann die traditionelle Arzneimittelentwicklung rationalisieren, die oft langwierig und kostspielig ist. Der Entwicklungsprozess umfasst typischerweise vier entscheidende Phasen: die Identifizierung eines mit einer Krankheit verbundenen Zielproteins, die Bestätigung, dass die Interaktion mit diesem Ziel die Symptome verhindern oder die Krankheit heilen kann, die Entdeckung eines kleinmolekularen oder biologischen Therapeutikums, das mit dem Ziel interagiert, und die Optimierung der Kandidatentherapie.

„Letztlich glauben wir, dass unsere Modelle das Potenzial haben, wissenschaftliche Entdeckungen mit größerer Geschwindigkeit und in größerem Maßstab voranzutreiben“, sagt Jianying Hu, IBM Fellow und Direktor der Gesundheits- und Lebenswissenschaftsforschung.

Die Forscher sagen, dass die Entscheidung, beide Modelle als Open-Source-Modelle bereitzustellen, auch aus der Überzeugung resultiert, dass sichere und verantwortungsvolle KI Foundation Models offen entwickelt werden müssen. Zu diesem Zweck hat IBM Research in Zusammenarbeit mit der Boston University, Red Hat und der Cleveland Clinic eine neue AI Alliance-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich Open Source KI-Anwendungen in der Arzneimittelforschung widmet. Der Auftakt findet am 30. Oktober 2024 an der Boston University statt. „Open Source wird es der Gemeinschaft ermöglichen, die besten und klügsten Köpfe zusammenzubringen und gemeinsam an den schwierigsten Fragen zu arbeiten, indem sie aktuelle Lücken in den Berechnungsmethoden für die Arzneimittelforschung schließt“, sagt Rosen-Zvi.