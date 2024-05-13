Diese Blogreihe entmystifiziert generative KI für Unternehmen für Führungskräfte aus Wirtschaft und Technologie. Sie bietet einfache Frameworks und Leitprinzipien für Ihre transformative Reise zur künstlichen Intelligenz (KI). Im vorherigen Blogartikel haben wir den differenzierten Ansatz von IBM bei der Bereitstellung von Modellen der Unternehmensklasse besprochen. In diesem Blogbeitrag gehen wir der Frage nach, warum die Wahl des Foundation Models wichtig ist und wie sie Unternehmen in die Lage versetzt, generative KI mit Zuversicht zu skalieren.
In der dynamischen Welt der generativen KI sind Einheitsansätze unzureichend. Da Unternehmen bestrebt sind, das Potenzial der KI zu nutzen, ist es notwendig, über ein breites Spektrum an Modelloptionen zu verfügen:
Da wir nun wissen, wie wichtig die Modellauswahl ist, stellt sich die Frage, wie wir das Problem der Überlastung bei der Auswahl des richtigen Modells für einen bestimmten Anwendungsfall lösen können. Wir können dieses komplexe Problem in eine Reihe einfacher Schritte unterteilen, die Sie noch heute anwenden können:
Durch die Verfolgung einer Multimodell-Strategie bietet die IBM watsonx-Bibliothek proprietäre, Open-Source- und Drittanbieter-Modelle, wie in der Abbildung gezeigt:
Dies bietet den Kunden eine Reihe von Wahlmöglichkeiten, sodass sie das Modell auswählen können, das am besten zu ihren individuellen Geschäfts-, regionalen und Risikopräferenzen passt.
Darüber hinaus ermöglicht watsonx seinen Kunden, Modelle auf der Infrastruktur ihrer Wahl einzusetzen, mit hybrider Multicloud-Umgebung und lokal, um eine Anbieterbindung zu vermeiden und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Die Eigenschaften von Foundation-Modellen lassen sich in drei Hauptmerkmale einteilen. Unternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, dass die übermäßige Betonung eines Attributs die anderen beeinträchtigen kann. Das Ausbalancieren dieser Attribute ist der Schlüssel zur Anpassung des Modells an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens:
IBM Granite ist eine Flaggschiffserie von Unternehmensklasse-Modellen, die von IBM Research entwickelt wurde. Diese Modelle zeichnen sich durch eine optimale Mischung dieser Attribute aus, wobei der Schwerpunkt auf Vertrauen und Zuverlässigkeit liegt, sodass Unternehmen mit ihren generativen KI-Initiativen erfolgreich sein können. Denken Sie daran, Unternehmen können generative KI nicht mit Foundation Model skalieren, denen sie nicht vertrauen können.
IBM watsonx bietet KI-Modelle der Unternehmensklasse, die aus einem strengen Verfeinerungsprozess resultieren. Dieser Prozess beginnt mit einer Innovation unter der Leitung von IBM Research, die offene Kollaborationen und Schulungen zu unternehmensrelevanten Inhalten im Rahmen des IBM KI-Ethikkodex zur Förderung der Datentransparenz umfasst.
IBM Research hat eine Technik zur Befehlsabstimmung entwickelt, die sowohl die von IBM entwickelten als auch ausgewählte Open-Source-Modelle um Funktionen erweitert, die für den Einsatz in Unternehmen unerlässlich sind. Über akademische Benchmarks hinaus simuliert unser Datensatz „FM_EVAL“ reale KI-Anwendungen in Unternehmen. Die robustesten Modelle aus dieser Pipeline werden auf IBM watsonx.ai zur Verfügung gestellt. Sie bieten Kunden zuverlässige Foundation Models generativer KI der Unternehmensklasse, wie in der Abbildung dargestellt:
Probieren Sie unsere Foundation Model auf watsonx mit unserer neuen watsonx.ai Chat-Demo aus. Entdecken Sie ihre Funktionen in den Bereichen Zusammenfassung, Inhaltserstellung und Dokumentenverarbeitung über eine einfache und intuitive Chat-Oberfläche.