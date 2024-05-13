Die Eigenschaften von Foundation-Modellen lassen sich in drei Hauptmerkmale einteilen. Unternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, dass die übermäßige Betonung eines Attributs die anderen beeinträchtigen kann. Das Ausbalancieren dieser Attribute ist der Schlüssel zur Anpassung des Modells an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens:

Vertrauenswürdig: Modelle, die klar, erklärbar und harmlos sind. Performant: Das richtige Leistungsniveau für bestimmte Geschäftsbereiche und Anwendungsfälle. Kosteneffektiv: Modelle, die generative KI zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten und reduziertem Risiko bieten.

IBM Granite ist eine Flaggschiffserie von Unternehmensklasse-Modellen, die von IBM Research entwickelt wurde. Diese Modelle zeichnen sich durch eine optimale Mischung dieser Attribute aus, wobei der Schwerpunkt auf Vertrauen und Zuverlässigkeit liegt, sodass Unternehmen mit ihren generativen KI-Initiativen erfolgreich sein können. Denken Sie daran, Unternehmen können generative KI nicht mit Foundation Model skalieren, denen sie nicht vertrauen können.

IBM watsonx bietet KI-Modelle der Unternehmensklasse, die aus einem strengen Verfeinerungsprozess resultieren. Dieser Prozess beginnt mit einer Innovation unter der Leitung von IBM Research, die offene Kollaborationen und Schulungen zu unternehmensrelevanten Inhalten im Rahmen des IBM KI-Ethikkodex zur Förderung der Datentransparenz umfasst.

IBM Research hat eine Technik zur Befehlsabstimmung entwickelt, die sowohl die von IBM entwickelten als auch ausgewählte Open-Source-Modelle um Funktionen erweitert, die für den Einsatz in Unternehmen unerlässlich sind. Über akademische Benchmarks hinaus simuliert unser Datensatz „FM_EVAL“ reale KI-Anwendungen in Unternehmen. Die robustesten Modelle aus dieser Pipeline werden auf IBM watsonx.ai zur Verfügung gestellt. Sie bieten Kunden zuverlässige Foundation Models generativer KI der Unternehmensklasse, wie in der Abbildung dargestellt: