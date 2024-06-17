Unveränderliche Backup-Strategien mit Cloud-Speicher

Cyberbedrohungen, die einst ein weitgehend vorhersehbares Risiko darstellten und auf vereinzelte Vorfälle beschränkt waren, sind heute allgegenwärtig. Angreifer, die durch Fortschritte in der KI und der globalen Konnektivität unterstützt werden, suchen ständig nach Sicherheitslücken in der Sicherheitsabwehr, um auf kritische Infrastrukturen und Kundendaten zuzugreifen. Schließlich wird ein Angriff ein Administratorkonto oder eine Netzwerkkomponente kompromittieren oder eine Softwareschwachstelle ausnutzen, um schließlich Zugang zur Produktionsinfrastruktur zu erhalten. Diese unvermeidlichen Angriffe sind der Grund, warum unveränderliche Offsite-Backups für Anwendung und Kundendaten entscheidend für eine schnelle Wiederherstellung, die Minimierung von Ausfallzeit und die Begrenzung von Datenverlusten sind.
In einer Ära, die von digitaler Vernetzung geprägt ist, müssen sich Unternehmen einer ständig weiterentwickelnden Reihe von Cyberbedrohungen stellen, die eine gewaltige Herausforderung bei der Verteidigung gegen Angriffe darstellen. Einige der häufigsten Herausforderungen, denen Unternehmen beim Schutz von Daten gegenüberstehen, sind:
Backups sind ein grundlegendes Element jeder soliden Datensicherungsstrategie. Sie sind ein Rettungsanker gegen verschiedene Bedrohungen, von Cyberangriffen über Hardwareausfälle bis hin zu Naturkatastrophen. Durch die Erstellung von Duplikaten wichtiger Daten und deren Speicherung an getrennten Orten können Unternehmen das Risiko eines dauerhaften Verlusts mindern und die Kontinuität des Betriebs im Falle von Sicherheitsverletzungen oder unvorhergesehenen Katastrophen sicherstellen. Backups bieten ein Sicherheitsnetz gegen Ransomware-Angriffe und ermöglichen es Unternehmen, Systeme und Daten in einem Zustand vor dem Vorfall wiederherzustellen, ohne auf Erpressungsforderungen einzugehen.
Darüber hinaus bieten Backups die Möglichkeit, sich von menschlichen Fehlern wie versehentlichem Löschen oder Beschädigung zu erholen und so potenziell kostspielige Unterbrechungen zu verhindern und wertvolles geistiges Eigentum und Kundeninformationen zu bewahren. Im Wesentlichen dienen Backups als grundlegende Versicherungspolice und bieten Sicherheit und Widerstandsfähigkeit in einer zunehmend volatilen Geschäftswelt.
Es gibt einige typische Szenarien, in denen eine Backup-Strategie besonders nützlich ist.
Eine effektive Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery, DR) erfordert, dass nutzbare, geschäftskritische Backups extern und unveränderlich aufbewahrt werden. Traditionell wurde dies durch das Senden von Backups an Bandbibliotheken an externen Standorten erreicht. Die Verwaltung von Bandbibliotheken gestaltete sich jedoch operativ komplex, da sichergestellt werden musste, dass die Backups auch in Katastrophenfällen zur Wiederherstellung verfügbar blieben. Die Wiederherstellung aus Bandbibliotheken kann zudem langsam und umständlich sein und die für kritische Anwendung Workloads entscheidenden Wiederherstellungsfristen nicht einhalten.
Cloud-Speicher bietet eine überzeugende externe Alternative zu herkömmlichen Band-Backups. IBM Cloud Object Storage ist ein vollständig verwalteter Cloud-Speicherservice mit integrierter Redundanz, Sicherheit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit, der bei Katastrophenereignissen äußerst widerstandsfähig ist und die Datenverfügbarkeit im Bedarfsfall sicherstellt. Durch den Zugriff über APIs über das Internet vereinfacht der Cloud-Speicher die betrieblichen Wiederherstellungsabläufe, was zu schnelleren Wiederherstellungszeiten und geringeren Risiken von Datenverlusten bei Cyberangriffen führt.
IBM Cloud Object Storage ist eine vielseitige und skalierbare Lösung, die für das Speichern und den Schutz von Daten-Backups unerlässlich ist. Es wird von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Workloads genutzt, um Hunderte von Petabytes an Backup-Daten zu speichern. Vier der fünf größten US-Banken nutzen IBM Cloud Object Storage zum Schutz ihrer Daten.
Kunden können ihre eigenen Datensicherungslösungen für IBM Cloud Object Storage entwickeln oder sich für branchenführende Datensicherungstools wie Veeam, Storage Protect, Commvault, Cohesity, Rubrik und andere entscheiden, die Backups für IBM Cloud Object Storage nativ unterstützen.
Unveränderlicher Schutz der Daten: Native Unveränderbarkeitsfunktionen verhindern, dass Backups während des Aufbewahrungszeitraums geändert oder gelöscht werden. Die Unveränderbarkeit bietet den ultimativen Datenschutz gegen Ransomware, indem sie deren Fähigkeit, Backup-Daten mit Verschlüsselung zu überschreiben, ausschaltet.
Verkürzte Notfallwiederherstellungszeit: Da Ihre Backup-Daten in einer sicheren und separaten Umgebung gespeichert werden, können Sie sicher sein, dass die Backups von Cyberangriffen auf die Produktionsumgebung unberührt bleiben. Diese unversehrten Backups erleichtern die Wiederherstellung von Daten und die schnelle Wiederherstellung.
Niedrigere Kosten für Backups: Objektspeicher ist ein vollständig verwalteter Speicherservice, der zu sehr niedrigen Kosten verfügbar ist und es Unternehmen ermöglicht, die Betriebskosten für Backups niedrig zu halten und gleichzeitig einen kontinuierlichen Schutz zu gewährleisten.
Widerstandsfähigkeit und Verfügbarkeit: IBM Cloud Object Storage ist ein global zugänglicher Service, der durch redundante Speicherzonen und Netzwerktechnologien unterstützt wird, so dass Ihre Backups immer verfügbar bleiben.
Die robuste Architektur von IBM Cloud Object Storage gewährleistet Langlebigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz und ist damit für Unternehmen jeder Größe geeignet. Darüber hinaus bietet die Unveränderlichkeitsfunktion einen zusätzlichen Schutz, indem sie versehentliche oder böswillige Änderungen an den Sicherungsdaten verhindert und so die Datenintegrität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet. Diese Funktion in Kombination mit den strengen Sicherheitsmaßnahmen von IBM und den umfangreichen Datenschutzfunktionen macht IBM Cloud Object Storage zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Unternehmen, die ihre Backup-Daten zuverlässig sichern möchten. Durch den Einsatz von IBM Cloud Object Storage können Unternehmen Risiken minimieren, Backup-Prozesse rationalisieren und sich darauf verlassen, dass ihre kritischen Daten sicher gespeichert und vor unvorhergesehenen Ereignissen geschützt sind.
Lernen Sie die Grundlagen der Datensicherheit kennen und erfahren Sie, wie Sie das wertvollste Gut Ihres Unternehmens schützen können: die Daten. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Modelle, Tools und Strategien zum Schutz sensibler Daten vor neuen Cyberbedrohungen.
Dieses On-Demand-Webinar zeigt Ihnen Best Practices zur Erhöhung der Sicherheit, Verbesserung der Effizienz und Gewährleistung der Datenwiederherstellung mit einer integrierten Lösung, die Risiken und Ausfallzeiten minimiert. Lassen Sie sich das Wissen von Branchenexperten nicht entgehen.
Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von leistungsstarkem File und Object Storage Herausforderungen bei der Datenspeicherung meistern können, um KI, maschinelles Lernen und Analyseprozesse zu verbessern und gleichzeitig Datensicherheit und Skalierbarkeit zu gewährleisten.
Lernen Sie die verschiedenen Flash-Speichertypen kennen und erkunden Sie, wie Unternehmen die Flash-Technologie für mehr Effizienz, weniger Latenzzeiten und zukunftssicherer Datenspeicher-Infrastruktur einsetzen.
IBM Storage DS8000 ist das schnellste, zuverlässigste und sicherste Speichersystem für IBM zSystems und IBM Power Server.
IBM Storage bezeichnet eine Produktfamilie aus Datenspeicher-Hardware, softwaredefiniertem Speicher und Speicherverwaltungssoftware.
IBM bietet proaktiven Support für Webserver und Rechenzentrumsinfrastruktur, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die IT-Verfügbarkeit zu verbessern.
Egal, ob Sie Hybrid-Cloud-Umgebungen verwalten oder die Datenresilienz gewährleisten möchten: Mit den IBM Storage-Lösungen erschließen Sie neue Erkenntnisse anhand Ihrer Daten und sind gleichzeitig zuverlässig vor Bedrohungen geschützt.