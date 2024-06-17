Unveränderliche Backup-Strategien mit Cloud-Speicher

Unveränderlicher Schutz der Daten: Native Unveränderbarkeitsfunktionen verhindern, dass Backups während des Aufbewahrungszeitraums geändert oder gelöscht werden. Die Unveränderbarkeit bietet den ultimativen Datenschutz gegen Ransomware, indem sie deren Fähigkeit, Backup-Daten mit Verschlüsselung zu überschreiben, ausschaltet.

Verkürzte Notfallwiederherstellungszeit: Da Ihre Backup-Daten in einer sicheren und separaten Umgebung gespeichert werden, können Sie sicher sein, dass die Backups von Cyberangriffen auf die Produktionsumgebung unberührt bleiben. Diese unversehrten Backups erleichtern die Wiederherstellung von Daten und die schnelle Wiederherstellung.

Niedrigere Kosten für Backups: Objektspeicher ist ein vollständig verwalteter Speicherservice, der zu sehr niedrigen Kosten verfügbar ist und es Unternehmen ermöglicht, die Betriebskosten für Backups niedrig zu halten und gleichzeitig einen kontinuierlichen Schutz zu gewährleisten.

Widerstandsfähigkeit und Verfügbarkeit: IBM Cloud Object Storage ist ein global zugänglicher Service, der durch redundante Speicherzonen und Netzwerktechnologien unterstützt wird, so dass Ihre Backups immer verfügbar bleiben.

Die robuste Architektur von IBM Cloud Object Storage gewährleistet Langlebigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz und ist damit für Unternehmen jeder Größe geeignet. Darüber hinaus bietet die Unveränderlichkeitsfunktion einen zusätzlichen Schutz, indem sie versehentliche oder böswillige Änderungen an den Sicherungsdaten verhindert und so die Datenintegrität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet. Diese Funktion in Kombination mit den strengen Sicherheitsmaßnahmen von IBM und den umfangreichen Datenschutzfunktionen macht IBM Cloud Object Storage zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Unternehmen, die ihre Backup-Daten zuverlässig sichern möchten. Durch den Einsatz von IBM Cloud Object Storage können Unternehmen Risiken minimieren, Backup-Prozesse rationalisieren und sich darauf verlassen, dass ihre kritischen Daten sicher gespeichert und vor unvorhergesehenen Ereignissen geschützt sind.