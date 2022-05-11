Inwieweit ist SWIFT nach fünf Jahrzehnten noch relevant?

Diese Säulen sind auch 48 Jahre später noch genauso relevant. SWIFT ist weit mehr als ein „grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk“ und betreut mittlerweile mehr als 11.000 Mitglieder in über 200 Ländern. Es bietet eine breite Palette an Finanznachrichtendiensten und beeinflusst und innoviert den Zahlungsverkehr weltweit.

SWIFT hat den inländischen Großbetragszahlungsverkehr neu konzipiert. Mehr als 60 Marktinfrastrukturen, die 85 Länder abdecken, verlassen sich auf das SWIFT-Netzwerk, um inländische Transaktionen abzurechnen und abzuwickeln. SWIFT FileAct, ein Austausch von Massennachrichten, ermöglicht es Korrespondenten, Dateien zu senden und zu empfangen, die hauptsächlich für den Austausch von Kontoauszügen oder für den Austausch von Transaktionen mit geringem Wert und hohem Volumen verwendet werden.

SWIFT hat das Netzwerk auf Finanzinstitute, bei denen es sich nicht um Banken handelt, ausgeweitet und ermöglicht den Austausch von Wertpapieren, Devisen und allen anderen von seinen Mitgliedern benötigten Finanznachrichten. Tatsächlich betreffen heute mehr als 50 % der Nachrichten im SWIFT-Netzwerk Transaktionen mit Wertpapieren.

Als das Netzwerk expandierte und die meisten Finanzinstitute weltweit abdeckte, öffnete SWIFT seine Türen für große Unternehmen wie Microsoft und GE. SWIFT wurde zur einheitlichen standardisierten Verbindung dieser Unternehmen zu allen ihren Banken und führte zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen für die Finanzabteilungen weltweit.