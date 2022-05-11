Inwieweit ist SWIFT nach fünf Jahrzehnten noch relevant?

Zu viele Menschen in der Zahlungsbranche glauben heute, dass das SWIFT-Netzwerk nur für grenzüberschreitende Zahlungen gedacht sei. Dies war 1973 der Fall, als sich 239 Banken aus 15 Ländern zusammenschlossen, um ein effizientes, automatisiertes und sicheres Zahlungsnetzwerk zu schaffen.
Beim Start basierte die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) auf drei Säulen: einem sicheren und zuverlässigen Kommunikationsprotokoll, einer Reihe von Nachrichtenstandards und kontinuierlich neuen Diensten, die den Bedürfnissen ihrer Mitglieder entsprechen.
Diese Säulen sind auch 48 Jahre später noch genauso relevant. SWIFT ist weit mehr als ein „grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk“ und betreut mittlerweile mehr als 11.000 Mitglieder in über 200 Ländern. Es bietet eine breite Palette an Finanznachrichtendiensten und beeinflusst und innoviert den Zahlungsverkehr weltweit.
SWIFT hat den inländischen Großbetragszahlungsverkehr neu konzipiert. Mehr als 60 Marktinfrastrukturen, die 85 Länder abdecken, verlassen sich auf das SWIFT-Netzwerk, um inländische Transaktionen abzurechnen und abzuwickeln. SWIFT FileAct, ein Austausch von Massennachrichten, ermöglicht es Korrespondenten, Dateien zu senden und zu empfangen, die hauptsächlich für den Austausch von Kontoauszügen oder für den Austausch von Transaktionen mit geringem Wert und hohem Volumen verwendet werden.
SWIFT hat das Netzwerk auf Finanzinstitute, bei denen es sich nicht um Banken handelt, ausgeweitet und ermöglicht den Austausch von Wertpapieren, Devisen und allen anderen von seinen Mitgliedern benötigten Finanznachrichten. Tatsächlich betreffen heute mehr als 50 % der Nachrichten im SWIFT-Netzwerk Transaktionen mit Wertpapieren.
Als das Netzwerk expandierte und die meisten Finanzinstitute weltweit abdeckte, öffnete SWIFT seine Türen für große Unternehmen wie Microsoft und GE. SWIFT wurde zur einheitlichen standardisierten Verbindung dieser Unternehmen zu allen ihren Banken und führte zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen für die Finanzabteilungen weltweit.
Seit seiner Gründung ist eine der wichtigsten Säulen des SWIFT-Netzwerks der Nachrichtenstandard, eine gemeinsame Sprache, die von allen Mitgliedern verstanden und verarbeitet wird.
Der ISO 15022-Standard, besser bekannt als SWIFT MT- oder Message Type-Standard, wurde 1995 eingeführt. Ihre Struktur ähnelte der der Telex-Technologie, die durch das Netz ersetzt wurde. Obwohl sich der MT-Standard im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat, ist er nach wie vor das am häufigsten verwendete Nachrichtenformat im SWIFT-Netzwerk und hat seinen Weg in viele nationale und private Netzwerke weltweit gefunden.
In den späten 90er Jahren erkannte SWIFT, dass der MT-Standard zwar sehr nützlich, aber angesichts der sich entwickelnden Technologien zu restriktiv war. SWIFT MT unterstützte nicht die Daten, die für die Verarbeitung jeder Transaktion erforderlich sind. 1999 beschloss SWIFT, XML zu übernehmen und einen Nachrichtenstandard zu entwickeln, der den Reichtum der Daten berücksichtigt. ISO 20022 wird oft als der „neue Standard“ bezeichnet. Tatsächlich wurde es aber 2004 in Zusammenarbeit mit SWIFT-Mitgliedern ins Leben gerufen. Der neue Standard hatte einige Probleme beim Anfang, da die Einführung freiwillig war und große Investitionen in die Backend-Systeme erforderte. Doch auf den Fersen einer Verpflichtung von 2019 wird ISO 20022 nun in jedem größeren Netzwerk weltweit bereitgestellt und bildet die Grundlage für die Interoperabilität.
Aufgrund seiner Bedeutung im Finanzwesen ist SWIFT zu einem bevorzugten Ziel für Hacker geworden. Tatsächlich haben mehrere Hackerkollektive das SWIFT-Netzwerk ins Visier genommen, um Gelder umzuleiten. Im Jahr 2016 raubten Hacker über 80 Mio. USD von einer großen Bank, Geld, das bis heute nicht wiedergefunden wurde. Obwohl nicht in das Netzwerk selbst eingebrochen wurde, stellte SWIFT schnell fest, dass keines seiner 11.000 Mitglieder die Branchen-Sicherheitsstandards erfüllte.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, hat SWIFT das Customer Security Program ins Leben gerufen, eine Reihe von 27 Sicherheitskontrollen, die jedes Mitglied zwingen, seine Infrastruktur komplett neu zu bewerten und so das gesamte Netzwerk zu sichern. Innerhalb des ersten Jahres hatten 91 % der SWIFT-Mitglieder (die über 99 % des Transaktionsvolumens abdecken) ihre Einhaltung der Kontrollmaßnahmen bestätigt. Dies zeigt, welchen Einfluss die SWIFT-Unternehmen im Laufe der Jahre entwickelt hat, um die Einhaltung der Vorschriften in einer typischerweise eher langsamen Branche zu gewährleisten.
SWIFT hat sich nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Das Netzwerk konzentriert sich kontinuierlich auf Innovationen, um die Erfahrungen der Mitglieder zu verbessern.
Die SWIFT Global Payment Innovation (SWIFT gpi) wurde 2017 eingeführt mit dem Ziel, grenzüberschreitende Zahlungen schneller, günstiger und mit vollständiger Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu liefern. Nach einer erfolgreichen Masseneinführung von SWIFT gpi wurden über 90 % der Überweisungen innerhalb von 24 Stunden gutgeschrieben, davon 40 % innerhalb von 30 Minuten. SWIFT gpi erweitert nun seine Funktionen, um die Anzahl abgelehnter Transaktionen durch Vorvalidierung zu reduzieren und Unternehmen, die Wert auf Gebührentransparenz und bessere Nachverfolgbarkeit eingehender und ausgehender Treasury-Zahlungen legen, einen Mehrwert zu bieten. Mit der Einführung von SWIFT Go, dem Fundament für grenzüberschreitende Echtzeitzahlungen, wird das GPI-Modell auch auf niedrigwertige Zahlungen angewandt.
Allein in den letzten 5 Jahren hat SWIFT zahlreiche neue Dienste eingeführt und mehrere Machbarkeitsstudien abgeschlossen, von der Einführung der ersten grenzüberschreitenden Zahlung in Echtzeit bis hin zur Bewertung des Einsatzes der Blockchain-Technologie im Rahmen des SWIFT-Netzwerks bei der Implementierung von Diensten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und zur Datenanalyse.
Wenn Sie immer noch denken, dass SWIFT „nur für grenzüberschreitende Zahlungen“ gedacht ist, sollten Sie vielleicht genauer hinsehen. SWIFT ist das Herzstück und die Seele des weltweiten Zahlungsverkehrs, und ohne Zugang dazu könnte jede Wirtschaft leicht zusammenbrechen.
Infolge jüngster globaler Ereignisse ist das Interesse an SWIFT und seinen Funktionen im Finanzdienstleistungsbereich sicherlich gestiegen. Banken und große Unternehmen verlassen sich seit 1973 auf SWIFT für die sichere Nachrichtenübermittlung, aber es erlangt selten öffentliche Aufmerksamkeit. Durch die konsequente Bereitstellung effizienter und sicherer Zahlungen hat SWIFT das Vertrauen von mehr als 11.000 Mitgliedern gewonnen. Solange SWIFT weiterhin auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht, zusammenarbeitet und Innovationen entwickelt, um neue Werte zu schaffen, wird SWIFT weiter wachsen und den Zahlungsverkehr weltweit dominieren.
