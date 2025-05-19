IBM + Scuderia Ferrari perfektionieren eine neue Formel für die Fanbindung

Haben Sie schon einmal eine mit Kraftstoffeinspritzung betriebene Datenverarbeitung gesehen, die 230 Meilen pro Stunde fährt? Die heutigen Formel-1-Rennwagen der Scuderia Ferrari erzeugen dank Sensoren, die Hitze, Druck, Reibung und Kraftstoff erfassen, über eine Million Datenpunkte pro Sekunde. In der Welt der Formel 1, wo Millisekunden zählen, arbeiten IBM und Scuderia Ferrari HP zusammen, um sicherzustellen, dass die Digital Experience der Fans der Geschwindigkeit, Leidenschaft und Präzision des Sports entspricht. „Mit KI erstellen wir einen neuen Blueprint für die digitale Fanbindung, der die Fans noch näher an das Geschehen heranbringt, egal ob am Rennwochenende oder nicht“, sagt IBMs Senior Vice President of Marketing and Communications, Jonathan Adashek.
Pünktlich zum diesjährigen Großen Preis von Miami brachten Scuderia Ferrari HP und IBM eine neue Fan-App heraus, die teilweise auf IBMs Watsonx-Plattform basiert. Mithilfe generativer KI wandelt die Plattform die Flut von Streckendaten und Daten aus verschiedenen anderen Quellen in eine personalisierte und interaktive mobile App-Erfahrung für die 396 Millionen Fans der Scuderia Ferrari HP auf der ganzen Welt um – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.
Die eingefleischten Fans der Scuderia Ferrari, die sogenannten „Tifosi“, sind eine besondere Rasse. Sie haben „viel mehr Leidenschaft und viel mehr Emotionen“, erklärte Frédéric Vasseur, Teamchef von Ferrari Scuderia HP, in einem lebhaften Impulsgespräch mit Arvind Krishna, dem Vorsitzenden und CEO von IBM, bei IBM Denken. Diese Fangemeinde wächst rasant, hat sich allein in den letzten drei Jahren verdreifacht und sich auch ihre Zusammensetzung weiterentwickelt.
„Es sind nicht mehr nur die traditionellen Fans“, sagte Vasseur. Einige neue Fans konzentrieren sich „mehr auf den Namen der Freundin des Treibers als auf die Rundenzeiten“. Da sich die Arten und die Gesamtzahl der Ferrari-Fans vervielfachen, wird es immer wichtiger zu verstehen, was diese Neulinge wollen, und gleichzeitig den treuen Ferrari-Fans (Tifosi) und Ferrari-Besitzern gerecht zu werden.
Die von den SF25-Prozessoren generierten Daten dienen als Grundlage für das neue Race Center und die Renneinblicke. So kann Ferrari das Erlebnis für die Fans personalisieren“, sagt Fred Baker, IBM Sports Lead. Dies ist das erste Mal, dass Scuderia Ferrari diese Menge an entscheidenden Daten an einem Ort gesammelt hat, und das erste Mal, dass sie generative KI nutzt, um den Fans brandneue Funktionen wie Rennzusammenfassungen, historische Statistiken, Erkenntnisse nach dem Rennen, interaktive Umfragen, Fan-Botschaften und ikonische Rennhöhepunkte zu bieten.
LLMs auf watsonx verwandeln die komplexen Renndaten des Teams in fesselnde Erzählungen, die Reflexionen der Scuderia Ferrari HP-Treiber und des Teamchefs beinhalten. Die Technologien von watsonx® erzeugen zudem dynamische Visualisierungen, die es Fans ermöglichen, nach dem Rennen mit Treiber- und Fahrzeugdaten zu interagieren und diese einzusehen, darunter Telemetriedaten, Wetterdaten, Streckenbedingungen, Ergebnisse, Fahrzeug- und Reifenstrategien.
Diese Zusammenfassungen der Leistung des Scuderia Ferrari HP-Teams nach dem Rennen stehen den Fans nun innerhalb weniger Stunden nach Rennende zur Verfügung.
„All dies bedeutet: ‚Mit diesen reichhaltigeren, interaktiveren Inhalten, die dank der zugrunde liegenden neuen Architektur – der Hybrid Cloud – möglich sind, können wir eine viel sinnvollere Interaktion mit Ferrari-Fans erreichen‘, sagt Baker von IBM. Die Scuderia Ferrari HP App basiert auf einer skalierbaren und sicheren Cloud-Plattform, die Daten aus mehreren Quellen zentralisiert und Dienste von Partnern wie AWS und Adobe zusammenführt.
Die ehemalige Scuderia Ferrari-Fan-App war zwar voll mit umfangreichen, legendären Ferrari-Inhalten, aber sie war im Allgemeinen statisch, was bedeutete, dass die Fans nicht mit ihr interagieren konnten. Über die neu gestaltete App können Fans direkt Nachrichten an das Scuderia Ferrari HP Team senden und haben so die Chance, in wichtigen Teamkommunikationen wie Social-Media-Posts und Teamblogs erwähnt zu werden. In regelmäßig stattfindenden Umfragen können Fans mit anderen Fans interagieren, indem sie über eine Reihe von Themen rund um Scuderia Ferrari HP abstimmen, darunter Qualifikationsläufe, Leistungen sowie historische und persönliche Lieblingsmomente des Teams. Später im Jahr 2025 wird Team Radio den Millionen von Fans während des Rennens nahezu in Echtzeit Gespräche zwischen den Treibern und ihren Rennleitern bringen und wichtige Momente zwischen Treibern und der Boxenmauer teilen.
„Mit der Edge-Technologie von IBM und unserem gemeinsamen Engagement für Innovation und Exzellenz schaffen wir ein Digital Experience, das dem Namen Ferrari würdig ist“, sagt Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer von Ferrari.
IBM hat eng mit Ferrari zusammengearbeitet, um ein Gleichgewicht zwischen der Entwicklung eines mobilen Erlebnisses zu finden, das die Grenzen der Innovation erweitert und gleichzeitig den Designprinzipien, der unverwechselbaren Stimme und der historischen Geschichte von Ferrari treu bleibt.
„Die Ästhetik der App musste dem Luxus der Marke entsprechen“, erklärte IBM Senior Partner Shannon Miller in seinem Think-Keynote-Gespräch mit IBM CEO Arvind Krishna. „Das zweite wichtige Ziel war es, den Fans Inhalte einfacher und schneller zugänglich zu machen.“
In der Praxis bedeutete dies, dass das große Sprachmodell, das die neue Scuderia Ferrari HP-App antreibt, so trainiert werden musste, dass es „der Art und Weise, wie Ferrari über ein Rennen spricht“, genau entspricht, sagt Baker von IBM. Dies umfasst die Reihenfolge der Themen bei der Berichterstattung über ein Rennen sowie die Strategie und ganz entscheidend die „Sicherstellung, dass wir innerhalb der Grenzen des Formel-1-Ökosystems arbeiten und uns darauf konzentrieren, keine Vergleiche zwischen den Treibern, mit anderen Teams und deren Daten anzustellen und keine wichtigen strategischen Überlegungen zu kritisieren oder zu teilen.“
Schließlich, vielleicht offensichtlich, aber entscheidend, durfte das LLM weder halluzinieren noch etwas falsch machen. IBM ist kein Neuling in Sachen Genauigkeit, Sicherheit und Governance. „Die App basiert auf denselben Daten und Analyse-Technologien, die auch von IBM Kunden über Branchen hinweg eingesetzt werden“, sagt Adashek von IBM. In stark regulierten Branchen wie dem Finanzwesen oder dem Gesundheitswesen gibt es keinen wirklich akzeptablen Spielraum für Fehler; es stehen immer Millionen von Dollar oder Menschenleben auf dem Spiel. In diesem Fall nutzte das Team ein wichtiges LLM-as-a-judge-Stage-Gate innerhalb der watsonx.governance-Komponente der Lösung, um alle generierten Inhalte anhand des historischen Strukturtons von Ferrari und anderer vereinbarter Leitplanken zu testen.
Auch in Zukunft werden die Fans im Mittelpunkt bleiben, so Baker. Es gibt so viele verschiedene Personas in dieser wachsenden Fangemeinde. Mit der Scuderia Ferrari HP-App auf watsonx
„können wir beispielsweise die Rennzusammenfassung ganz einfach personalisieren, sodass sie entweder sehr technisch, kindgerecht oder in einem eher sozialen Ton verfasst ist. Die zusätzliche Interaktivität und die Gamification der App sind weitere Bereiche, die ausgebaut werden sollen, sagt Baker. „Es wird regelmäßig neue Umfragen geben, damit die Fans über interessante Datenpunkte, Meilensteine oder Prognosen abstimmen können.“
Was denken Scuderia Ferrari-Fahrer wie Lewis Hamilton von der neuen IBM Ferrari-Fan-App? „Nächstes Level“, sagte Hamilton seinen 39,5 Millionen Followern in einer Instagram-Story.
