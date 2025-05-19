IBM + Scuderia Ferrari perfektionieren eine neue Formel für die Fanbindung

IBM hat eng mit Ferrari zusammengearbeitet, um ein Gleichgewicht zwischen der Entwicklung eines mobilen Erlebnisses zu finden, das die Grenzen der Innovation erweitert und gleichzeitig den Designprinzipien, der unverwechselbaren Stimme und der historischen Geschichte von Ferrari treu bleibt.



„Die Ästhetik der App musste dem Luxus der Marke entsprechen“, erklärte IBM Senior Partner Shannon Miller in seinem Think-Keynote-Gespräch mit IBM CEO Arvind Krishna. „Das zweite wichtige Ziel war es, den Fans Inhalte einfacher und schneller zugänglich zu machen.“



In der Praxis bedeutete dies, dass das große Sprachmodell, das die neue Scuderia Ferrari HP-App antreibt, so trainiert werden musste, dass es „der Art und Weise, wie Ferrari über ein Rennen spricht“, genau entspricht, sagt Baker von IBM. Dies umfasst die Reihenfolge der Themen bei der Berichterstattung über ein Rennen sowie die Strategie und ganz entscheidend die „Sicherstellung, dass wir innerhalb der Grenzen des Formel-1-Ökosystems arbeiten und uns darauf konzentrieren, keine Vergleiche zwischen den Treibern, mit anderen Teams und deren Daten anzustellen und keine wichtigen strategischen Überlegungen zu kritisieren oder zu teilen.“



Schließlich, vielleicht offensichtlich, aber entscheidend, durfte das LLM weder halluzinieren noch etwas falsch machen. IBM ist kein Neuling in Sachen Genauigkeit, Sicherheit und Governance. „Die App basiert auf denselben Daten und Analyse-Technologien, die auch von IBM Kunden über Branchen hinweg eingesetzt werden“, sagt Adashek von IBM. In stark regulierten Branchen wie dem Finanzwesen oder dem Gesundheitswesen gibt es keinen wirklich akzeptablen Spielraum für Fehler; es stehen immer Millionen von Dollar oder Menschenleben auf dem Spiel. In diesem Fall nutzte das Team ein wichtiges LLM-as-a-judge-Stage-Gate innerhalb der watsonx.governance-Komponente der Lösung, um alle generierten Inhalte anhand des historischen Strukturtons von Ferrari und anderer vereinbarter Leitplanken zu testen.



Auch in Zukunft werden die Fans im Mittelpunkt bleiben, so Baker. Es gibt so viele verschiedene Personas in dieser wachsenden Fangemeinde. Mit der Scuderia Ferrari HP-App auf watsonx

„können wir beispielsweise die Rennzusammenfassung ganz einfach personalisieren, sodass sie entweder sehr technisch, kindgerecht oder in einem eher sozialen Ton verfasst ist. Die zusätzliche Interaktivität und die Gamification der App sind weitere Bereiche, die ausgebaut werden sollen, sagt Baker. „Es wird regelmäßig neue Umfragen geben, damit die Fans über interessante Datenpunkte, Meilensteine oder Prognosen abstimmen können.“



Was denken Scuderia Ferrari-Fahrer wie Lewis Hamilton von der neuen IBM Ferrari-Fan-App? „Nächstes Level“, sagte Hamilton seinen 39,5 Millionen Followern in einer Instagram-Story.



Mehr erfahren

