Veränderungen im Klimasystem der Erde werden auch Veränderungen in Ökosystemen und Wildtierpopulationen mit sich bringen. Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass sich ein Großteil des Amazonasgebiets aufgrund von Waldbränden und Dürren dem Wendepunkt nähert, an dem sich Regenwälder in Savannen verwandeln, wodurch die Arten, die in den Wäldern beheimatet sind, gefährdet werden.15 In der Zwischenzeit gefährden die globale Erwärmung und die daraus resultierenden Hitzewellen in den Meeren weiterhin die Korallenriffe, wobei der Weltklimarat (IPCC) einen Rückgang der Korallenriffe um 70 % bis 90 % prognostiziert, sobald die globalen Durchschnittstemperaturen um 1,5 Grad Celsius höher liegen. Ein Überschreiten dieser Temperaturschwelle würde laut den Vereinten Nationen auch dazu führen, dass 4 % der Säugetiere mindestens die Hälfte ihres Lebensraums verlieren.16

Durch Maßnahmen zur Überwachung, Erhaltung und Wiederherstellung können Ökosysteme und Tiere gerettet werden. In Europa verabschiedeten die politischen Entscheidungsträger 2023 ein Gesetz, das Ziele für die Wiederherstellung der Natur in der Europäischen Union festlegt, darunter verbindliche Vorgaben, bis 2030 mindestens 30 % und bis 2050 sogar 90 % der geschädigten Lebensräume in den EU-Ländern wiederherzustellen.17

Da immer mehr Unternehmen daran arbeiten, sich an das sich verändernde Klima der Erde anzupassen, können die richtigen Tools ihnen dabei helfen, Wetter- und Klimaauswirkungen zu überwachen, vorherzusagen und darauf zu reagieren. Die IBM® Environmental Intelligence Suite ist eine SaaS-Plattform, die Dashboards, Warnmeldungen und Benachrichtigungen, Geodaten und Wetterdaten, Programmierschnittstellen (APIs) und Add-ons mit branchenspezifischen Umweltmodellen für die Widerstandsfähigkeit und Optimierung von Unternehmen umfasst. Erfahren Sie mehr über den IBM Sustainability Accelerator.