Die IBM Z Systems Data Fabric Referenzarchitektur ist eine Spezialisierung des umfassenderen IBM Data and Analytics Data Fabric Architekturmusters, das darauf abzielt, die Datennutzung in Unternehmen unabhängig von Art und Format der Daten, Datenquellen, Speicherort der Daten und Art der Datennutzung zu optimieren. Die verschiedenen Aspekte des Datenlebenszyklus, vom Datenzugriff bis zur Nutzung, die von Data Fabric abgedeckt werden, sind Datenerkennung, Data Governance, Datenqualität, Datenklassifizierung, Geschäftskontextzuordnung, Datenabstammung, Self-Service und Datenoperationalisierung, um die richtigen Daten am richtigen Ort und zur richtigen Zeit verfügbar zu machen. Hier finden Sie weitere Anleitungen:



Die Spezialisierung des breiteren Data Fabric-Architekturmusters in Bezug auf IBM Z Systeme geht auf zwei Aspekte ein:



• Der Umgang mit Governance und der Zugriff auf verschiedene Datenquellen auf IBM Z-Systemen (z. B. VSAM, IMS, DB2, ...)

• Linux auf IBM Z oder LinuxONE (MongoDB,...) und

• Implementierung von Komponenten der unternehmensweiten Data Fabric-Architektur auf IBM Z Systems und Linux auf IBM Z/LinuxONE. Die Lösung umfasst Komponenten, die auf zSystems / LinuxONE und/oder externen Systemen laufen.



Die Referenzarchitektur für Data Fabric ist eine Vorlage, die Unternehmen als Leitfaden nutzen können, um verschiedene Komponenten von Data Fabric in ihren jeweiligen Umgebungen zu implementieren. Die Data Fabric-Referenzarchitektur besteht aus fünf Schlüsselmodulen – nämlich Metadatenimport, Metadatenanreicherung, Metadatenkatalogisierung, Datenpflege und Transformation sowie Datennutzung Diese Module sind entscheidend, um die oben genannten Vorteile von Data Fabric zu nutzen.



Die Referenzarchitektur umfasst Schlüsselkomponenten, die beteiligten Schritte und die Architekturentscheidungen für jede Komponente, die bei der Verwirklichung des Ziels der fünf Module helfen können. Außerdem werden die verschiedenen Technologieoptionen behandelt, die in der IBM Technologielandschaft zur Implementierung der Komponenten und Schritte verfügbar sind.



Für das Modul Datennutzung wird das generische Nutzungs- und Verbrauchsmuster unter der Annahme abgedeckt, dass die Details jedes Anwendungsfalls durch die jeweilige Referenzarchitektur jedes Anwendungsfalls abgedeckt werden. Die Anwendungsmodernisierung für die IBM-Z-Architektur beschreibt weitere architektonische Muster für modernen, einfacheren Zugriff auf System-of-Record (SOR) Daten auf IBM Z und LinuxONE sowie verschiedene datenintegrationszentrierte Muster. Dies ist wichtig, um Einblicke in den datengesteuerten Geschäftswert zu gewinnen, da Anwendungen System-of-Record-Daten (SOR) gemeinsam nutzen, entweder durch direkten Zugriff, Replikation, Caching oder Datenvirtualisierungskonzepte, die Datenbestände im gesamten Unternehmen kombinieren.



Von Interesse dürfte auch die Gesamtreferenzarchitektur für Daten, Analysen und KI sein:



