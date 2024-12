Wir stellen vor: die UFC Insight Engine – entwickelt mit IBM watsonx

Eine generative KI-Lösung für mehr Produktivität und Fan-Engagement Mehr als 700 Millionen Fans verfolgen die packenden UFC-Events. Doch hinter jedem einzelnen Kampf dieser Weltklasseathleten steckt eine riesige Menge an Daten, die für das bloße Auge unsichtbar sind. Mit Hilfe der generativen KI, die mit IBM watsonx entwickelt wurde, transformiert UFC diese Daten in fortgeschrittene Analysen, statistische Erkenntnisse und fesselnde Handlungsstränge, die vor Ort, in der Ausstrahlung sowie über soziale Medien geteilt werden. Die mit IBM watsonx entwickelte UFC Insight Engine wird die Fähigkeiten des UFC-Content-Teams erweitern und UFC-Fans weltweit neue Einblicke liefern. Finden Sie heraus, was IBM watsonx für Sie tun kann

Grant Norris-Jones Head of Global Partnerships, TKO “ Diese Partnerschaft mit IBM ist einer der wichtigsten Meilensteine für die UFC und wird die Art und Weise, wie Fans unseren Sport erleben, grundlegend verändern. Gemeinsam leisten wir Pionierarbeit für ein Produkt, das die Analyse und Information im Live-Sport revolutionieren wird. ”

Eine Tradition der Transformationen

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet IBM mit einigen der bekanntesten Unternehmen im Sportbereich zusammen, darunter Wimbledon, die US Open, das Masters-Turnier und ESPN Fantasy Football. In enger Zusammenarbeit unterstützt IBM sie bei der Modernisierung ihrer digitalen Infrastruktur und trägt dazu bei, diese Großveranstaltungen für Millionen von Fans auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken. Diese Partnerschaften basieren auf derselben Daten- und Analysetechnologie, die von IBM Kunden aus verschiedenen Branchen eingesetzt wird, um eine verbesserte Customer Experience zu schaffen, die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern und fundiertere, datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Mehr über IBM Consulting erfahren Granite 3.0 kennenlernen

Kundenberichte Die gleiche Technologie und Expertise, die hinter der mit IBM watsonx entwickelten UFC Insight Engine stehen, verändern die digitalen Abläufe für Tausende von IBM Kunden auf der ganzen Welt. Blue Pearl revolutioniert den Einstellungsprozess mit generativer KI von watsonx ESPN integriert Erkenntnisse in Fantasy Football CXReview optimiert mit watsonx die Leistung seiner Call-Center