IBM hat eine lange Tradition in der Bereitstellung von Digital Experiences der nächsten Generation für einige der renommiertesten Sport- und Unterhaltungseinrichtungen der Welt. Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta bildet da keine Ausnahme. Das atemberaubende Bauwerk ist eines der technologisch fortschrittlichsten Stadien der Welt und beherbergt die Atlanta Falcons, Atlanta United sowie eine ganze Reihe hochkarätiger Veranstaltungen – von Taylor Swift-Konzerten bis hin zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Und bei der Konzeption und dem Bau hatte man vor allem eine Zielgruppe im Blick: die Fans.

Das Stadion wurde von Grund auf so konzipiert und gebaut, dass es das Fanerlebnis neu definiert. Es verfügt über ein breites Spektrum an Technologien, die als nahtloses, einheitliches System zusammenarbeiten, sowie über 4.800 Meilen Glasfaserkabel, 1.800 WLAN-Zugangspunkte und das größte digitale Display der Welt – das legendäre Halo Board.

IBM war von Anfang an dabei und hat die digitale Infrastruktur entwickelt und aufgebaut, die in der jährlichen Umfrage der NFL (Voice of the Fan Survey) den ersten Platz für „Overall Stadium Technology“ belegt. Außerdem wurden die technologischen Grundlagen so konzipiert, dass sie „zukunftsfähig“ sind. Als das Team von AMB Sports and Entertainment – dem Eigentümer und Betreiber des Stadions – seine Speicher- und Sicherheitslösungen aufrüsten wollte, war IBM die naheliegende Wahl.