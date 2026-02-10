Häufig gestellte Fragen zu Subkapazität – Nutzungsbedingungen

1. Muss ein Kunde die Subkapazitäts-Lizenzbedingungen akzeptieren, bevor er Lizenzen für die Bereitstellung von Subkapazität bestellen kann?

Seit dem 18. Juli 2011 sind die Bedingungen für Subkapazitäten im Basisvertrag IBM Passport Advantage enthalten. Die entsprechenden Begriffe finden Kunden im Abschnitt „Volle Kapazität“ und „Virtualisierung“.

Abschnitt „Anforderungen“.

2. Wie und wann wird die Anzahl der berechtigten Umgebungen erweitert?

Seit der Einführung des Passport Advantage Subkapazitäts-Angebots hat IBM kontinuierlich neue Servervirtualisierungstechnologien für die Teilnahme an dieser flexiblen Option zugelassen. Weitere historische Informationen finden Sie im Reiter „Ankündigungen“ dieser FAQ-Webseite. IBM wird diese Strategie fortsetzen und weitere geeignete Virtualisierungsumgebungen auf verschiedene Weise ankündigen. Soweit möglich, erfolgen solche Bekanntmachungen über den üblichen Weg der Bekanntmachung per Brief. Angesichts des sich schnell verändernden Marktes für virtualisierte Servertechnologie müssen Kunden „Meine Benachrichtigungen“ abonnieren (Anweisungen finden Sie in den separaten FAQ unten), um benachrichtigt zu werden, wenn IBM License Metric Tool Unterstützung für weitere berechtigte Virtualisierungstechnologien verfügbar wird. Sie sollten auch die Ausstellung Eligsible Virtualization Technology (PDF, 40 KB) auf Ergänzungen beobachten.

3. Arbeitet IBM mit anderen Hardware- und Softwareanbietern zusammen, um die Berechtigung und Unterstützung für Teilkapazitäten durch ILMT zu erweitern?

Ja, wir erweitern weiterhin unser Subkapazitätsangebot, indem wir zusätzliche Virtualisierungsumgebungen zugelassen machen, wenn wir sicherstellen können, dass wir diese Umgebungen überwachen und die Virtualisierungslizenzzählregeln formulieren können. IBM wird weiterhin zusätzliche Servervirtualisierungstechnologien auf Basis der Kundennachfrage und der Marktpräsenz evaluieren.

4. Wie lange haben Kunden Zeit, ILMT zu installieren?

Neukunden mit Subkapazitätslizenzen sind verpflichtet, das IBM License Metric Tool (ILMT) innerhalb von 90 Tagen nach der ersten Bereitstellung eines berechtigten Subkapazitätsprodukts in einer berechtigten Virtualisierungsumgebung zu implementieren.

Bestehende Subkapazitäts-Kunden sollten umgehend ein Upgrade auf neue Versionen, Releases oder Änderungen vornehmen, wenn diese gemäß Abschnitt „Full Capacity and Virtualization Requirements“ von IPAA verfügbar sind.

Beachten Sie, dass IBM bewusst keinen bestimmten Zeitraum für diese Bedingung vorschreibt, um verschiedenen Kundengrößen gerecht zu werden. Ziel ist es, dass Kunden dies unter Berücksichtigung ihres spezifischen IT-Frameworks so schnell wie möglich umsetzen.

5. Welche Ausnahmen gibt es von der Pflicht zur Verwendung von ILMT für die Lizenzierung von Subkapazitäten?

Die Verwendung des IBM License Metric Tool wird für kernbasierte Umgebungen mit voller Kapazität empfohlen und ist für die Verwendung mit Subkapazitätslizenzen obligatorisch. Ab dem 1. Mai 2023 werden Ausnahmen von dieser Anforderung nicht mehr akzeptiert. Kunden, die aufgrund der in früheren Versionen von IPPA vorgesehenen Ausnahmen bisher manuell Meldung erstatten mussten, werden weiterhin berücksichtigt. Diese Ausnahmen waren:

﻿﻿﻿wenn ILMT noch keine Unterstützung für die Eligible Virtualization Environment bereitstellt

Hinweis: Um benachrichtigt zu werden, wenn ILMT-Unterstützung für berechtigte Virtualisierungstechnologien verfügbar wird, müssen Kunden "Meine Benachrichtigungen" abonnieren. ﻿﻿﻿Wenn Ihr Unternehmen weniger als 1.000 Mitarbeiter und Auftragnehmer hat, Sie kein Service Provider (eine Einrichtung, die Informationstechnologie-Dienstleistungen für Endkunden entweder direkt oder über einen Wiederverkäufer erbringt) sind und Sie keinen Vertrag mit einem Service Provider zur Verwaltung Ihrer Umgebung abgeschlossen haben und die gesamte physische Kapazität Ihrer Unternehmensserver, gemessen auf Basis der vollen Kapazität, aber lizenziert unter den Bedingungen einer Subkapazitäts-Lizenzierung, weniger als 1.000 PVUs beträgt.

wenn Ihre Server für die volle Kapazität lizenziert sind.



6. Was ist, wenn ILMT meine Virtualisierungstechnologie nicht unterstützt?

Mit der Veröffentlichung von IPPA v11 werden manuelle Ausnahmen nicht mehr akzeptiert. Nicht unterstützte Technologien müssen über die Vollkapazitätslizenzierung abgerechnet werden. Wenn Sie von den Vorteilen der Subkapazitätslizenzierung profitieren möchten, müssen Sie eine unterstützte Virtualisierungstechnologie verwenden. Wenn Sie zuvor bis zum 1. Januar 2024 berechtigt waren, manuell zu melden, können Sie die Leitlinien für Ihre berechtigte Virtualisierungstechnologie und das Beispiel für eine manuelle Tabellenkalkulation auf der Subkapazitäts-Webseite konsultieren.

7. Ist ILMT weiterhin erforderlich, wenn ich die Bereitstellung von subkapazitätsfähigen Produkten auf die volle Kapazität des Servers erhöhe, wie in Abschnitt 4 des Subkapazitäts-Anhangs angegeben?

Wenn die Erhöhung der vollen Kapazität nur vorübergehend ist, sollte ILMT diesen Server und seine Partitionen weiterhin überwachen. Wenn die Erhöhung auf volle Kapazität dauerhaft ist, wäre ILMT nicht erforderlich. IBM empfiehlt jedoch, den Server und seine Partitionen weiterhin mit ILMT zu überwachen, insbesondere wenn der Server eine geeignete Virtualisierungstechnologie nutzt, da selbst „permanente“ Konfigurationen geändert werden können, möglicherweise ohne Wissen des Asset-Managers.

8. Ist die Subkapazitätslizenzierung sowohl für Passport Advantage- als auch für Passport Advantage Express-Kunden verfügbar?

Ja.

9. Wenn ein Kunde die Kapazität einer Partition verringert, können die überschüssigen PVU-Lizenzberechtigungen an anderer Stelle neu eingesetzt werden?

Ja.

10. Ist eine Subkapazitätslizenzierung für Dienstanbieter verfügbar?

Ja.

11. Warum ist der Standardberichtszeitraum von ILMT auf monatlich festgelegt, obwohl die Bedingungen eine vierteljährliche Berichterstattung zulassen?

Die Subkapazitätsbedingungen spiegeln die vierteljährliche Berichterstattung als maximal zulässige Zeitspanne wider, bevor ILMT-Berichte analysiert und abgeglichen werden müssen. Die meisten Kunden werden diesen Aufwand voraussichtlich monatlich durchführen müssen, daher die Standardeinstellung. Einige Kunden mit sehr dynamischen Serverumgebungen, in denen Partitionen häufig in ihrer Größe geändert oder verschoben werden und/oder Änderungen im Softwarebestand auftreten, müssen möglicherweise wöchentliche Berichte erstellen, um mit dem Umfang der Änderungen Schritt zu halten. Nur Kunden mit den stabilsten Umgebungen der Virtualisierung können die IBM-Lizenzbedingungen durch vierteljährliche Berichte einhalten.



12. Warum verlangen die Subkapazitätsbedingungen und ILMT eine periodische (wöchentliche, monatliche, vierteljährliche) Berichterstattung?

Im Vergleich zu den relativ stabileren, voll lizenzierten Serverumgebungen geht IBM ein wesentlich höheres Risiko ein, indem es die Flexibilität bietet, seine Software in virtualisierten Serverumgebungen auf Subkapazitätsbasis zu lizenzieren, wo die Prozessorkernkapazität dynamisch angepasst werden kann. IBM verlangt ILMT für das Subkapazitätsangebot, um Kunden bei der Einhaltung der IBM-Lizenzbedingungen zu unterstützen.

Allerdings liefert ILMT nur die Daten – der Kunde muss diese anschließend analysieren, abgleichen und Berichte erstellen, die seine fortlaufende Einhaltung der Vorschriften dokumentieren. IT-Asset-Management ist ein Bereich der Finanzverwaltung, und die Erstellung dieser Berichte ähnelt in ihrem Konzept stark der Analyse, Abstimmung und Erstellung von Finanzberichten für die Buchhaltungsunterlagen eines Kunden. Beispielsweise könnten die ersten Berichte, die ILMT im Rahmen der Analyse-/Abgleichsbemühungen erstellt, als ähnlich dem Bemühen um die Erstellung einer „Probebilanz“ betrachtet werden.

Mangelhaftes IT-Asset-Management kann zu unterbewerteten Ausgaben und überbewerteten Gewinnen führen – ein Problem für die Geschäftsleitung jedes Unternehmens.

13. Kann ein IBM Business Partner oder Service Provider einen Kunden bei der Einhaltung der Lizenzbestimmungen unterstützen?

Ja, ein Geschäftspartner oder Dienstleister kann einen Kunden bei der Einhaltung der Lizenzbestimmungen unterstützen. Viele Passport Advantage-Reseller bieten Lizenzmanagement als Mehrwertdienstleistung an.

Das Unternehmen, das die Lizenzberechtigung besitzt (in diesem Beispiel der Endkunde), ist jedoch letztendlich für die Einhaltung der Subkapazitätsbedingungen verantwortlich. Mit anderen Worten: Kunden können Aufgaben delegieren, aber sie können diese Verantwortung nicht abgeben.

14. Hat IBM das Recht, einen Kunden zu auditieren?

Ja, gemäß der Lizenzverifizierung der Passport Advantage - oder Passport Advantage Express-Verträge hat IBM das Recht, Kunden zu prüfen.



15. Wie stellt IBM sicher, dass der Kunde die Subkapazitätsbedingungen einhält?

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Einhaltung der Bedingungen für Subkapazitäten sicherzustellen. IBM behält sich das Recht vor, die Nutzung von IBM-Softwareprodukten durch einen Kunden zu überprüfen, um die Einhaltung der Bedingungen zu verifizieren. Die Situation jedes Kunden ist einzigartig, und der Prüfungsansatz wird angepasst, um die Einhaltung der Bedingungen speziell für diese Umgebungen zu bewerten.

16. Wie sieht die Lizenzrichtlinie aus, wenn die Prozessorkernkapazität der Partition aufgrund zusätzlicher Workload vorübergehend erhöht wird?

Für eine Erhöhung der maximalen oder Spitzenkapazität von Prozessorkernen, gemessen in Kernen, die für die IBM Software zur Verfügung stehen, sind zusätzliche Lizenzberechtigungen erforderlich. Die Lizenzbedingungen von IBM verlangen, dass Kunden zusätzliche Berechtigungen erhalten, bevor sie die Prozessorkernkapazität der Software erhöhen. ILMT überwacht Änderungen der Prozessorkernkapazität und meldet diese, damit Kunden sicherstellen können, dass sie über ausreichende Berechtigungen verfügen, um diese „Höchststände“ abzudecken. Die IBM Lizenzbedingungen sehen weder eine durchschnittliche Prozessorkernkapazität vor, noch bieten die Bedingungen keine Schonfristen für vorübergehende Workload-Spitzen.



17. Gewährt die IBM-Lizenzierung eine Kulanzfrist und/oder regelmäßige Anpassungen, um die Konformität herzustellen?

Nein, die Lizenzbedingungen von IBM sehen keine Nachfrist für die Anpassung vor. Darüber hinaus basieren die Lizenzbedingungen für Kernsysteme nicht auf der „Nutzung“. Sowohl bei der Vollkapazitäts- als auch bei der Teilkapazitätslizenzierung ist die maximale (Spitzen-)Prozessorkernkapazität für den Server (Vollkapazität) bzw. die Partition (Subkapazität) vor der Bereitstellung oder Erhöhung dieser Kapazität erforderlich. Das IBM License Metric Tool überwacht kontinuierlich die virtualisierte Serverumgebung des Kunden und meldet diesen „Höchststand“ an Kernen (nach lizenzierter Metrik) nach Softwareprodukt und Partition zurück. Auf diese Weise kann der Kunde die Gesamtsummen der ILMT-Berichtsausgabeprodukte mit seinem Bestand an Lizenz-POEs vergleichen, um deren Konformität zu bestätigen.

18. Was bedeutet eine „Erhöhung der Virtualisierungskapazität eines berechtigten Teilkapazitätsprodukts“ genau?

Eine solche Erhöhung tritt ein, wenn Sie die maximale Prozessorkernkapazität (gemessen in Kernen) erhöhen, die der Software zur Verfügung steht, wenn die Anzahl der Prozessorkerne, auf denen die Maschine oder Partition läuft, über die Berechtigungen hinaus erhöht wird oder wenn Sie die Software auf einer anderen Partition des Servers verfügbar machen (d. h. dort installieren).

19. Welche Auswahl muss ich unter „Meine Benachrichtigungen“ von IBM treffen, um benachrichtigt zu werden, wenn ILMT-Aktualisierungen verfügbar werden?

Nachdem Sie sich mit Ihrer IBM-ID bei My Notifications eingeloggt haben, geben Sie "Lizenzmetrik" in die Produktsuchleiste ein und suchen Sie unter den aufgeführten Produkten das "IBM License Metric Tool" und aktivieren Sie den Button "Subscribe". Wenn Sie keine IBM ID haben, besuchen Sie Mein Konto-Profil.

