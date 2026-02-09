Häufig gestellte Fragen zur Unterkapazität – Compliance

1. Hat IBM das Recht, einen Kunden zu prüfen?

Ja, gemäß den Bedingungen der Passport Advantage- oder Passport Advantage Express-Vereinbarungen ist IBM berechtigt, Kunden zu überprüfen.

2. Wie stellt IBM sicher, dass der Kunde die Bedingungen für die Unterkapazität einhält?

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Einhaltung der Bedingungen für Unterkapazitäten sicherzustellen. IBM behält sich das Recht vor, die Nutzung von IBM-Softwareprodukten durch einen Kunden zu überprüfen, um die Einhaltung der Bedingungen zu verifizieren. Die Situation jedes Kunden ist einzigartig, und der Prüfungsansatz wird angepasst, um die Einhaltung der Bedingungen speziell für diese Umgebungen zu bewerten.

3. Was geschieht, wenn ein Kunde die verfügbare Kapazität durch Hinzufügen eines zusätzlichen Prozessorkerns erhöht, ohne zuvor zusätzliche Lizenzen zu erwerben?

Der Kunde würde gegen die Vorschriften verstoßen. Unsere Lizenzbedingungen verlangen, dass Kunden vor einer Erhöhung der Prozessorkernkapazität Lizenzen erwerben müssen, um die Bestimmungen einzuhalten. IBM wird die Zahlung für die Lizenzen verlangen, die für den zusätzlichen Prozessorkern erforderlich sind, und zwar ab dem Datum, an dem die zusätzliche Prozessorkernkapazität hinzugefügt wurde (einschließlich Rückdeckung für Software-Abonnement und Support).

4. Wenn ein Kunde mehrere Instanzen oder Pakete eines Produkts in einer einzigen Partition ausführt, wie werden die Kerne gezählt?

Kerne werden auf der Grundlage der Prozessorkernkapazität lizenziert, die für die IBM-Software verfügbar ist. Aus lizenzrechtlicher Sicht kann eine Partition eine beliebige Anzahl von „Instanzen” oder „Paketen” (kein gesetzlich definierter Begriff) eines Produkts ausführen. Wir berücksichtigen diese mehreren Instanzen des Produkts nicht, sondern vergeben Lizenzen ausschließlich auf der Grundlage der maximalen (Spitzen-)Prozessorkerne, die dieser Partition zugewiesen sind und für dieses Produkt verfügbar sind. Wenn die Anzahl der Instanzen zu einer Erhöhung der Kapazität der Partition führt, erfasst ILMT diesen „Höchstwert“, damit der Kunde die Einhaltung unserer Bedingungen sicherstellen kann.

5. Erlaubt die IBM-Lizenzierung eine Nachfrist und/oder eine regelmäßige „Anpassung”, um die Konformität zu erreichen?

Nein, die Lizenzbedingungen von IBM sehen keine Nachfrist für die Anpassung vor. Darüber hinaus basieren die PVU-Lizenzbedingungen nicht auf der „Nutzung“. Sowohl die vollständigen als auch die Sub-Capacity-PVU-Lizenzbedingungen erfordern die maximale (Spitzen-)Prozessorkernkapazität für den Server/Servercluster (vollständig) oder die Partition (Sub-Capacity) vor der Bereitstellung oder Erhöhung dieser Kapazität. Das IBM License Metric Tool überwacht die Umgebung der Virtualisierung des Kunden kontinuierlich und meldet diesen „Höchstwert“ in PVUs nach Softwareprodukt und Partition zurück. So kann der Kunde die im ILMT-Bericht angegebenen Produktgesamtzahlen mit seinem Bestand an Lizenz-PoEs vergleichen, um die Einhaltung der Lizenzbedingungen zu überprüfen.

6. Ist derzeit ein Tool erforderlich, um die Nutzung von Sub-Capacity-Lizenzen zu verfolgen?

Ja, die Verwendung des IBM License Metric Tool (oder IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management oder Flexera One IT Asset Management) ist nun für die Sub-Capacity-Lizenzierung erforderlich.