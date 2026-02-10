Passport Advantage Online – Berichterstellung

Aktive und zukünftige Software-Berechtigungen – Durchsuchen Sie Ihre aktiven und zukünftigen Berechtigungen. Sie können eine Abfrage basierend auf der Art der Berechtigung (d. h. gekauft, verlängert, zugewiesen und zukünftig) und dem Typ des Berechtigungsdatums (z. B. gekauft, erneuert, zugewiesen) durchführen.

Aktive Angebote zur Softwareverlängerung – Zeigen Sie offene Angebote zur Softwareverlängerung für Ihre Standorte an und fragen Sie sie basierend auf Vertragsnummern, Standortnummer, Wiederverkäufernummer, Angebotsnummer und/oder Fälligkeitsdatum für die Verlängerung ab.

Bestellhistorie – Durchsuchen Sie die Bestellungen, die von Ihren Standorten aufgegeben wurden. Sie können nach Bestelltyp (z. B. Käufe, Verlängerung, Medien, Software as a Service) und dem Versanddatum suchen.

Migrationshistorie – Durchsuchen Sie die von Ihren Standorten abgeschlossenen Migrationen nach Datum. (Dieser Bericht gilt nur für Passport Advantage-Transaktionen.)

Download-Historie – Sehen Sie sich die Software-Downloads an, die von Ihrer Standorten abgeschlossen wurden. Sie können eine Abfrage auf der Basis des Download-Datumsbereichs durchführen. Der Bericht über die Download-Historie der Software zeigt die Historie gemäß der aktuellen Vereinbarung und den gespeicherten Standortinformationen an. Vereinbarungsmigrationen werden nicht berücksichtigt.

Hinweis: Nur autorisierte Benutzer können die oben aufgeführten Berichte abfragen, anzeigen und herunterladen.