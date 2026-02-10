Berechtigungsnachweis-Zertifizierung anzeigen – PoE-Zertifikate für Ihren Standort anzeigen

Berechtigungsbestand anzeigen und Bereitstellungen aktualisieren*

Zuweisungen – Sehen Sie sich die aktuelle Zuweisung von Lizenzberechtigungen für Ihren Standort an.

Berechtigungszuweisungen aktualisieren – Aktualisieren Sie die aktuelle Zuweisung von Berechtigungen (Software-Download, Medienanfragen und/oder technischer Support) für Ihren Standort.

Berechtigungsbestand anzeigen – Zeigen Sie eine Zusammenfassung der Produktberechtigungen Ihres Standorts an. Der Bericht kann exportiert oder gedruckt werden.

Protokollieren und verfolgen Sie bereitgestellte Produktberechtigungen – Mit der Bereitstellungsverfolgung können Sie die Anzahl der an einem bestimmten Standort bereitgestellten Berechtigungen protokollieren und verfolgen. Bereitstellungen können über den Bericht zur Zuweisung von Berechtigungen initiiert, geändert oder angezeigt werden.

*Hinweis: Sie müssen Zugriff auf Ihre PAO-Website sowie die Erlaubnis haben, Berechtigungen anzuzeigen/zu aktualisieren.

Die Zuweisung von Berechtigungen entspricht nicht den Bereitstellungsquantitäten

Nur Ihr Hauptansprechpartner und von diesem autorisierte Benutzer können die Bereitstellungsdaten erstellen und aktualisieren.

Bereitstellungen können über den Bericht zur Zuweisung von Berechtigungen initiiert, geändert oder angezeigt werden.

IBM ändert Ihre Bereitstellungsdaten nicht.