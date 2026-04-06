Tabelle mit Umrechnungseinheiten

für Angebote, die auf Ausgaben, Einnahmen oder finanzielle Assets lizenziert sind
Die folgende Umrechnungstabelle wird verwendet, um lokale Währungen in eine gemeinsame Umrechnungseinheit umzurechnen. Dies bietet dem Kunden den Vorteil einer globalen Aggregation für die währungsbasierte Lizenzierung und ermöglicht eine volumenbasierte Preisgestaltung bei zunehmendem Wachstum des Kunden.
Hinweis: Die hier aufgeführten Umrechnungsfaktoren sind nicht an die Umrechnung von Wechselkursen gebunden. Es handelt sich um stabile Werte, die auf historischen Beziehungen zwischen den Währungen basieren. Die Faktoren in dieser Tabelle bleiben unverändert, sofern sie nicht durch erhebliche Änderungen erforderlich werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren IBM Vertriebsmitarbeiter.
So verwenden Sie die Umrechnungstabelle:
Beispiel
Schritt 1: Suchen Sie die entsprechenden Landeswährungen für die folgenden Punkte:
Schritt 2: Teilen Sie die lokalen Währungen durch den Umrechnungsfaktor:
Ergebnis: 108.696 + 75.000 + 63.291 = 246.987 insgesamt benötigte Umrechnungseinheiten
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|A
|Åland
|Euro
|EUR
|0,92
|ALGERIEN
|Algerischer Dinar
|DZK
|134,33
|AMERIKANISCH-SAMOA
|US-Dollar
|USD
|1,00
|ANDORRA
|Euro
|EUR
|0,92
|ANGOLA
|Kwanza
|AOA
|958,97
|ARGENTINIEN
|Argentinischer Peso
|ARS
|1.296,37
|AUSTRALIEN
|Australischer Dollar
|AUD
|1,58
|ÖSTERREICH
|Euro
|EUR
|0,92
|ASERBAIDSCHAN
|Aserbaidschanischer Manat
|AZN
|1,70
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|B
|BAHREIN
|Bahrainischer Dinar
|BHD
|0.38
|BANGLADESCH
|Taka
|BDT
|125.21
|BELGIEN
|Euro
|EUR
|0,92
|BOTSWANA
|Pula
|BWP
|13,76
|BRASILIEN
|Brasilianischer Real
|BRL
|5,70
|BULGARIEN
|Bulgarian Lev
|BGN
|1,90
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|C
|KAMERUN
|CFA Franc BEAC
|XAF
|604,22
|KANADA
|Kanadischer Dollar
|CAD
|1,47
|CHILE
|Chilenischer Peso
|CLF
|957,09
|CHINA
|Yuan Renminbi
|CNY
|7,36
|WEIHNACHTSINSEL
|Australischer Dollar
|AUD
|1,58
|KOKOSINSELN
|Australischer Dollar
|AUD
|1,58
|KOLUMBIEN
|Kolumbianischer Peso
|COP
|4.292,88
|KONGO, DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
|Kongolesischer Franc
|CDF
|2.870,79
|COOKINSELN
|Neuseeländischer Dollar
|NZD
|1,71
|Costa Rica
|Costa-Rica-colón
|CRC
|505,80
|ELFENBEINKÜSTE
|CFA Franc BCEAO
|XOF
|624,14
|KROATIEN
|Euro
|EUR
|0,92
|ZYPERN
|Euro
|EUR
|0,92
|TSCHECHISCHE REPUBLIK
|Tschechische Krone
|CZK
|23,10
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|D
|DÄNEMARK
|Dänische Krone
|DKK
|6,87
|DOMINIKANISCHE REPUBLIK
|Dominikanischer Peso
|DOP
|63,48
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|E
|ECUADOR
|US-Dollar
|USD
|1,00
|Ägypten
|Ägyptisches Pfund
|EGP
|51,25
|ESTLAND
|Euro
|EUR
|0,92
|ÄTHIOPIEN
|Äthiopischer Birr
|ETB
|134,61
|EURO
|Euro
|EUR
|0,92
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|F
|FÄRÖER INSELN
|Dänische Krone
|DKK
|6,87
|FINNLAND
|Euro
|EUR
|0,92
|FRANKREICH
|Euro
|EUR
|0,92
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|G
|GABUN
|CFA Franc BEAC
|XAF
|604,22
|DEUTSCHLAND
|Euro
|EUR
|0,92
|GHANA
|Ghanaischer Cedi
|GHS
|15,52
|GRIECHENLAND
|Euro
|EUR
|0,92
|GRÖNLAND
|Dänische Krone
|DKK
|6,87
|GUATEMALA
|Quetzal
|GTQ
|7,79
|GUERNSEY
|Britisch Pfund
|GBP
|0,79
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|H
|HEARD UND MCDONALDINSELN
|Australischer Dollar
|AUD
|1,58
|HONGKONG
|Hongkong-Dollar
|HKD
|7,78
|UNGARN
|Forint
|HUF
|377,78
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|I
|ISLAND
|Isländische Krone
|ISK
|140,51
|INDIEN
|Indische Rupie
|INR
|87,36
|INDONESIEN
|Rupiah
|IDR
|16.170,14
|IRAK
|Irakischer Dinar
|IQD
|1,305.00
|IRLAND
|Euro
|EUR
|0,92
|ISLE OF MAN
|Britisches Pfund
|GBP
|0,79
|Israel
|Neuer israelischer Schekel
|ILS
|3,66
|ITALIEN
|Euro
|EUR
|0,92
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|J
|JAPAN
|Yen
|JPY
|146,02
|JERSEY
|Britisches Pfund
|GBP
|0,79
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|K
|KASACHSTAN
|Tenge
|KZT
|519,32
|KENIA
|Kenianischer Schilling
|KES
|130,22
|KOREA, (Südkorea)
|Won
|KRW
|1.445,50
|KUWAIT
|Kuwaitischer Dinar
|KWD
|0,31
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|L
|LETTLAND
|Euro
|EUR
|0,92
|LIBANON
|Libanesisches Pfund
|LBP
|92.129,17
|LIECHTENSTEIN
|Schweizer Franken
|CHF
|0,86
|LITAUEN
|Euro
|EUR
|0,92
|LUXEMBURG
|Euro
|EUR
|0,92
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|M
|MALAYSIA
|Malaysischer Ringgit
|MYR
|4,48
|MALI
|CFA Franc BCEAO
|XOF
|624,14
|MALTA
|Euro
|EUR
|0,92
|MARSHALLINSELN
|US-Dollar
|USD
|1,00
|MARTINIQUE
|Euro
|EUR
|0,92
|MAYOTTE
|Euro
|EUR
|0,92
|MEXIKO
|Mexikanischer Peso
|MXN
|20,72
|MONACO
|Euro
|EUR
|0,92
|MONTENEGRO
|Euro
|EUR
|0,92
|MAROKKO
|Marokkanischer Dirham
|MAD
|9,73
|MOSAMBIK
|MOZAMBIQUE METICAL
|MZN
|64,54
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|N
|NAMIBIA
|Namibischer Dollar
|NAD
|18,48
|NIEDERLANDE
|Euro
|EUR
|0,92
|NEUSEELAND
|Neuseeländischer Dollar
|NZD
|1,71
|NIGERIA
|Naira
|NGN
|1.620,54
|NIUE
|Neuseeländischer Dollar
|NZD
|1,71
|NORFOLK ISLAND
|Australischer Dollar
|AUD
|1,58
|NORWEGEN
|Norwegische Krone
|NOK
|10,63
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|O
|Oman
|Omanischer Rial
|OMR
|0.38
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|P
|PAKISTAN
|Pakistanische Rupie
|PKR
|284,31
|PANAMA
|Balboa
|PAB
|1,00
|PARAGUAY
|GUARANI
|PYG
|7.910,25
|PERU
|Nuevo Sol
|PEN
|3,71
|PHILIPPINEN
|Philippinischer Peso
|PHP
|57.17
|POLEN
|Zloty
|PLN
|3,91
|PORTUGAL
|Euro
|EUR
|0,92
|PUERTO RICO
|US-Dollar
|USD
|1,00
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|F
|KATAR
|Katar-Riyal
|QAR
|3,64
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|R
|RÉUNION
|Euro
|EUR
|0,92
|RUMÄNIEN
|Neuer rumänischer Leu
|RON
|4,63
|RUSSISCHE FÖDERATION
|Russischer Rubel
|RUB
|88,84
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|S
|SAINT BARTHÉLEMY
|Euro
|EUR
|0,92
|SAINT MARTIN (FRANZÖSISCHER TEIL)
|Euro
|EUR
|0,92
|SAINT-PIERRE UND MIQUELON
|Euro
|EUR
|0,92
|SAN MARINO
|Euro
|EUR
|0,92
|SAUDI-ARABIEN
|Saudi-Riyal
|SAR
|3,75
|SENEGAL
|CFA Franc BCEAO
|XOF
|604,22
|SERBIEN
|Serbischer Dinar
|RSD
|107,78
|SINGAPUR
|Singapur-Dollar
|SGD
|1.37
|SLOWAKEI
|Euro
|EUR
|0,92
|SLOWENIEN
|Euro
|EUR
|0,92
|SÜDAFRIKA
|Rand
|ZAR
|18.58
|SPANIEN
|Euro
|EUR
|0,92
|SRI LANKA
|Sri-Lanka-Rupie
|LKR
|299,58
|SVALBARDAND JAN MAYEN
|Norwegische Krone
|NOK
|10,63
|SCHWEDEN
|Schwedische Krone
|SEK
|10,24
|SCHWEIZ
|Schweizer Franken
|CHE
|0,86
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|T
|TAIWAN, PROVINZ CHINA
|Neuer Taiwan-Dollar
|TWD
|32,77
|TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK
|Tansanischer Schilling
|TZS
|2.654,06
|THAILAND
|Baht
|THB
|34,65
|TIMOR-LESTE
|US-Dollar
|USD
|1,00
|TOKELAU
|Neuseeländischer Dollar
|NZD
|1,71
|TUNESIEN
|TUNESISCHER DINAR
|TND
|3,20
|TÜRKEI
|Türkische Lira
|TRY
|38,52
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|U
|UGANDA
|Uganda Shilling
|UGX
|3.685,37
|UKRAINE
|Hryvnia
|UAH
|42.44
|VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
|UAE Dirham
|AED
|3,67
|VEREINIGTES KÖNIGREICH
|Pfund Sterling
|GBP
|0,79
|USA
|US-Dollar
|USD
|1,00
|KLEINERE AMERIKANISCHE ÜBERSEEINSELN
|US-Dollar
|USD
|1,00
|URUGUAY
|Peso Uruguayo
|UYI
|43,94
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|V
|VENEZUELA, BOLIVARISCHE REPUBLIK
|Bolivar Fuerte
|VEF
|89,35
|VIETNAM
|Dong
|VND
|24.658,90
|JUNGFERNINSELN (BRITISCH)
|US-Dollar
|USD
|1,00
|JUNGFERNINSELN (USA)
|US-Dollar
|USD
|1,00
|Land
|Währung
|Code
|Dividieren durch
|Z
|SAMBIA
|Sambische Kwacha
|ZMW
|28,49