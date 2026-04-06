Tabelle mit Umrechnungseinheiten

für Angebote, die auf Ausgaben, Einnahmen oder finanzielle Assets lizenziert sind

Die folgende Umrechnungstabelle dient dazu, lokale Währungen in eine gemeinsame Umrechnungseinheit für Angebote umzurechnen, die auf Basis von Ausgaben, Einnahmen oder Assets lizenziert sind. Das Account-Management wird von Ihrem primären Ansprechpartner und den zugewiesenen sekundären Ansprechpartner genutzt, um PAO-Zugang zu gewähren und Rollen, Anwendung sowie Nutzungsrechte für Ihren Passport Advantage-Standort zuzuweisen.

Überblick

Die folgende Umrechnungstabelle wird verwendet, um lokale Währungen in eine gemeinsame Umrechnungseinheit umzurechnen. Dies bietet dem Kunden den Vorteil einer globalen Aggregation für die währungsbasierte Lizenzierung und ermöglicht eine volumenbasierte Preisgestaltung bei zunehmendem Wachstum des Kunden.

Hinweis: Die hier aufgeführten Umrechnungsfaktoren sind nicht an die Umrechnung von Wechselkursen gebunden. Es handelt sich um stabile Werte, die auf historischen Beziehungen zwischen den Währungen basieren. Die Faktoren in dieser Tabelle bleiben unverändert, sofern sie nicht durch erhebliche Änderungen erforderlich werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren IBM Vertriebsmitarbeiter.

Instruktionen

So verwenden Sie die Umrechnungstabelle:

  1. Suchen Sie die entsprechende Landeswährung für die Umrechnung in der Umrechnungstabelle.
  2. Teilen Sie den Betrag in lokaler Währung durch den Umrechnungsfaktor.
  3. Wiederholen Sie dies bei Bedarf für verschiedene Währungen.

Beispiel

Schritt 1: Suchen Sie die entsprechenden Landeswährungen für die folgenden Punkte:

  • Euro-Umrechnungsfaktor = 0,92
  • Umrechnungsfaktor in US-Dollar = 1,00
  • Umrechnungsfaktor für das britische Pfund = 0,79

Schritt 2: Teilen Sie die lokalen Währungen durch den Umrechnungsfaktor:

  • 100.000 Euro / 0,92 Umrechnungsfaktor = 108.696 Umrechnungseinheiten
  • 75.000 US-Dollar / 1,00 Umrechnungsfaktor = 75.000 Umrechnungseinheiten
  • 50.000 britische Pfund / 0,79 Umrechnungsfaktor = 63.291 Umrechnungseinheiten

Ergebnis: 108.696 + 75.000 + 63.291 = 246.987 insgesamt benötigte Umrechnungseinheiten

Tabelle mit Umrechnungseinheiten

LandWährungCodeDividieren durch
ÅlandEuroEUR0,92
ALGERIENAlgerischer DinarDZK134,33
AMERIKANISCH-SAMOAUS-DollarUSD1,00
ANDORRAEuroEUR0,92
ANGOLAKwanzaAOA958,97
ARGENTINIENArgentinischer PesoARS1.296,37
AUSTRALIENAustralischer DollarAUD1,58
ÖSTERREICHEuroEUR0,92
ASERBAIDSCHANAserbaidschanischer ManatAZN1,70

LandWährungCodeDividieren durch
BAHREINBahrainischer DinarBHD0.38
BANGLADESCHTakaBDT125.21
BELGIENEuroEUR0,92
BOTSWANAPulaBWP13,76
BRASILIENBrasilianischer RealBRL5,70
BULGARIENBulgarian LevBGN1,90

LandWährungCodeDividieren durch
KAMERUNCFA Franc BEACXAF604,22
KANADAKanadischer DollarCAD1,47
CHILEChilenischer PesoCLF957,09
CHINAYuan RenminbiCNY7,36
WEIHNACHTSINSELAustralischer DollarAUD1,58
KOKOSINSELNAustralischer DollarAUD1,58
KOLUMBIENKolumbianischer PesoCOP4.292,88
KONGO, DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIKKongolesischer FrancCDF2.870,79
COOKINSELNNeuseeländischer DollarNZD1,71
Costa RicaCosta-Rica-colónCRC505,80
ELFENBEINKÜSTECFA Franc BCEAOXOF624,14
KROATIENEuroEUR0,92
ZYPERNEuroEUR0,92
TSCHECHISCHE REPUBLIKTschechische KroneCZK23,10

LandWährungCodeDividieren durch
DÄNEMARKDänische KroneDKK6,87
DOMINIKANISCHE REPUBLIKDominikanischer PesoDOP63,48

LandWährungCodeDividieren durch
ECUADORUS-DollarUSD1,00
ÄgyptenÄgyptisches PfundEGP51,25
ESTLANDEuroEUR0,92
ÄTHIOPIENÄthiopischer BirrETB134,61
EUROEuroEUR0,92

LandWährungCodeDividieren durch
FÄRÖER INSELNDänische KroneDKK6,87
FINNLANDEuroEUR0,92
FRANKREICHEuroEUR0,92

LandWährungCodeDividieren durch
GABUNCFA Franc BEACXAF604,22
DEUTSCHLANDEuroEUR0,92
GHANAGhanaischer CediGHS15,52
GRIECHENLANDEuroEUR0,92
GRÖNLANDDänische KroneDKK6,87
GUATEMALAQuetzalGTQ7,79
GUERNSEYBritisch Pfund GBP0,79

LandWährungCodeDividieren durch
HEARD UND MCDONALDINSELNAustralischer DollarAUD1,58
HONGKONGHongkong-DollarHKD7,78
UNGARNForintHUF377,78

LandWährungCodeDividieren durch
ISLANDIsländische KroneISK140,51
INDIENIndische RupieINR87,36
INDONESIENRupiahIDR16.170,14
IRAKIrakischer DinarIQD1,305.00
IRLANDEuroEUR0,92
ISLE OF MANBritisches PfundGBP0,79
IsraelNeuer israelischer SchekelILS3,66
ITALIENEuroEUR0,92

LandWährungCodeDividieren durch
JAPANYenJPY146,02
JERSEYBritisches PfundGBP0,79

LandWährungCodeDividieren durch
KASACHSTANTengeKZT519,32
KENIAKenianischer SchillingKES130,22
KOREA, (Südkorea)WonKRW1.445,50
KUWAITKuwaitischer DinarKWD0,31

LandWährungCodeDividieren durch
LETTLANDEuroEUR0,92
LIBANONLibanesisches PfundLBP92.129,17
LIECHTENSTEINSchweizer FrankenCHF0,86
LITAUENEuroEUR0,92
LUXEMBURGEuroEUR0,92

LandWährungCodeDividieren durch
MALAYSIAMalaysischer RinggitMYR4,48
MALICFA Franc BCEAOXOF624,14
MALTAEuroEUR0,92
MARSHALLINSELNUS-DollarUSD1,00
MARTINIQUEEuroEUR0,92
MAYOTTEEuroEUR0,92
MEXIKOMexikanischer PesoMXN20,72
MONACOEuroEUR0,92
MONTENEGROEuroEUR0,92
MAROKKOMarokkanischer DirhamMAD9,73
MOSAMBIKMOZAMBIQUE METICALMZN64,54

LandWährungCodeDividieren durch
NAMIBIANamibischer DollarNAD18,48
NIEDERLANDEEuroEUR0,92
NEUSEELANDNeuseeländischer DollarNZD1,71
NIGERIANairaNGN1.620,54
NIUENeuseeländischer DollarNZD1,71
NORFOLK ISLANDAustralischer DollarAUD1,58
NORWEGENNorwegische KroneNOK10,63

LandWährungCodeDividieren durch
OmanOmanischer RialOMR0.38

LandWährungCodeDividieren durch
PAKISTANPakistanische RupiePKR284,31
PANAMABalboaPAB1,00
PARAGUAYGUARANIPYG7.910,25
PERUNuevo SolPEN3,71
PHILIPPINENPhilippinischer PesoPHP57.17
POLENZlotyPLN3,91
PORTUGALEuroEUR0,92
PUERTO RICOUS-DollarUSD1,00

LandWährungCodeDividieren durch
KATARKatar-RiyalQAR3,64

LandWährungCodeDividieren durch
RÉUNIONEuroEUR0,92
RUMÄNIENNeuer rumänischer LeuRON4,63
RUSSISCHE FÖDERATIONRussischer RubelRUB88,84

LandWährungCodeDividieren durch
SAINT BARTHÉLEMYEuroEUR0,92
SAINT MARTIN (FRANZÖSISCHER TEIL)EuroEUR0,92
SAINT-PIERRE UND MIQUELONEuroEUR0,92
SAN MARINOEuroEUR0,92
SAUDI-ARABIENSaudi-RiyalSAR3,75
SENEGALCFA Franc BCEAOXOF604,22
SERBIENSerbischer DinarRSD107,78
SINGAPURSingapur-DollarSGD1.37
SLOWAKEIEuroEUR0,92
SLOWENIENEuroEUR0,92
SÜDAFRIKARandZAR18.58
SPANIENEuroEUR0,92
SRI LANKASri-Lanka-RupieLKR299,58
SVALBARDAND JAN MAYENNorwegische KroneNOK10,63
SCHWEDENSchwedische KroneSEK10,24
SCHWEIZSchweizer FrankenCHE0,86

LandWährungCodeDividieren durch
TAIWAN, PROVINZ CHINANeuer Taiwan-DollarTWD32,77
TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIKTansanischer SchillingTZS2.654,06
THAILANDBahtTHB34,65
TIMOR-LESTEUS-DollarUSD1,00
TOKELAUNeuseeländischer DollarNZD1,71
TUNESIENTUNESISCHER DINARTND3,20
TÜRKEITürkische LiraTRY38,52

LandWährungCodeDividieren durch
UGANDAUganda ShillingUGX3.685,37
UKRAINEHryvniaUAH42.44
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATEUAE DirhamAED3,67
VEREINIGTES KÖNIGREICHPfund SterlingGBP0,79
USAUS-DollarUSD1,00
KLEINERE AMERIKANISCHE ÜBERSEEINSELNUS-DollarUSD1,00
URUGUAYPeso UruguayoUYI43,94

LandWährungCodeDividieren durch
VENEZUELA, BOLIVARISCHE REPUBLIKBolivar FuerteVEF89,35
VIETNAMDongVND24.658,90
JUNGFERNINSELN (BRITISCH)US-DollarUSD1,00
JUNGFERNINSELN (USA)US-DollarUSD1,00

LandWährungCodeDividieren durch
SAMBIASambische KwachaZMW28,49