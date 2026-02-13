KI-Produktivitätssoftware

Automatisieren Sie Abläufe und treffen Sie fundiertere Entscheidungen mit intelligenten Agenten und Anwendungen.
Verwandeln Sie fragmentierte KI innerhalb von Wochen statt Jahren in messbaren Geschäftswert – mit einer offenen, hybriden Orchestrierungsebene, die Agenten, Automatisierungen und Workflows vereint, um eine sichere, unternehmensweite Produktivität zu fördern.
Steigern Sie die Produktivität in Ihrem gesamten Unternehmen durch eine Orchestrierung, die Komplexität in Klarheit verwandelt und mit jedem KI-Agenten, Assistenten, Workflow oder Datenmaterial funktioniert – ohne Rip-and-Replace oder Anbieterbindung.
Integrieren Sie KI-Agenten in Ihre bestehenden Workflows, Daten und Automatisierungen. Beobachten, bewerten und optimieren Sie die Leistung mit AgentOps.
Entlasten Sie Teams von sich wiederholenden Aufgaben mit KI-Agenten, die sich in bestehende Workflows in den Bereichen Personalwesen, Vertrieb, IT, Finanzen und Kundenbetreuung integrieren lassen.
Optimieren Sie den Softwareentwicklungszyklus mit agentischer KI, kontextbezogener Intelligenz und Governance-by-Design.
Wechseln Sie von langsamer, manueller Planung zu schneller, KI-gestützter Entscheidungsfindung, indem Sie zentrale Finanzplanungsprozesse automatisieren.
Beschleunigen Sie die Anwendungsmodernisierung mit durchgängiger Unterstützung, die das Codeverständnis verbessert, Geschäftslogik bewahrt und die Abhängigkeit von knappen Fachressourcen reduziert.
Bieten Sie schnellen, konsistenten Support mit reibungslosen, natürlichen und menschenähnlichen Gesprächen sowie multimodalen KI-Agenten über jeden Kanal hinweg – Webchat, Telefon, SMS und soziale Apps – inklusive nahtloser Übergabe an Live-Agenten und vollständigem Kontext.
Sofortiger Zugriff auf ein Repository validierter, optimierter Modelle, auf denen Agenten aufbauen können, um effizientere, verteilte Inferenzprozesse zu ermöglichen.
IBM® watsonx Orchestrate dient als Multi-Agenten- und Multi-Tool-Supervisor, der Agenten, die mit beliebigen Technologien – IBM, Drittanbieter oder Open Source – entwickelt wurden, zusammen mit Workflows, Automatisierungen und Datensystemen koordiniert.
IBM Bob nutzt agentenbasierte Workflows zur Automatisierung der Codegenerierung, Refaktorisierung, Testung und Sicherheits-/Compliance-Prüfungen über den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) hinweg.
