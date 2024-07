Ihr Unternehmen steht vor völlig neuen Herausforderungen im Hinblick auf die Verwaltung von Infrastruktur, Netzwerk und Endpunkten in einem dynamischen Umfeld. Sie müssen den Remote-Zugriff auf geschäftskritische Anwendungen skalieren und gewährleisten, dass alle Benutzer über die jeweils erforderlichen Zugriffsberechtigungen verfügen. Möglicherweise sind Sie dabei, Ihre BYOD-Konzepte (Bring your own device) auszubauen. Währenddessen bedienen sich Cyberkriminelle zunehmend raffinierter Techniken und Ihrem Unternehmen fehlen die personellen Ressourcen zur unternehmensinternen Bewältigung von Sicherheitsrisiken.