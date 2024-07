Aufbau einer modernen Datenarchitektur

Als führender Datenexperte wissen Sie, dass es bei der Nutzung von Daten darauf ankommt, die richtigen Daten zur richtigen Zeit bereitzustellen – unabhängig davon, wo sie gespeichert sind. Diese Fähigkeit hängt von einer modernen Datenarchitektur ab, die Teil Ihrer Datenstrategie ist.



Eine zweckorientierte Datenarchitektur setzt Geschäftsanforderungen in Daten- und Systemanforderungen um und verwaltet den Schutz und den Fluss von Daten in einem Unternehmen. Denken Sie daran, dass es keine Einheitsformel gibt. Das Framework sollte sich an den Geschäftsanforderungen orientieren und kurz- sowie langfristige Ziele unterstützen. „Die Zeiten einer einfachen, strukturierten Data-at-Rest-Architektur sind vorbei“, sagt Paul Christensen, Data Elite Architect, IBM Expert Labs. „Die Unternehmen von heute werden von Daten in Bewegung und im Ruhezustand angetrieben, von Daten in vielen Formen und von Daten mit unterschiedlichem Qualitäts- und Vertrauensgrad.“



Da Daten mehr denn je sowohl vor Ort als auch in der Cloud verteilt sind, sind Datenarchitekturlösungen unerlässlich, um die speziellen Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen, Datenanalysen anzuwenden und Daten und KI in großem Maßstab zu nutzen. Für die meisten Unternehmen ist eine moderne Datenarchitektur heute nicht nur eine Option, sondern eine dringende Notwendigkeit.



Wie finden und bestimmen Sie diese speziellen Anforderungen, um die richtige Technologie auszuwählen? Eine Datentopologie hilft Ihnen dabei, reale Szenarien zu klassifizieren und zu verwalten, um eine moderne Datenarchitektur aufzubauen, die die Benutzer, die Verwendung, die Einschränkungen und den Fluss der Daten berücksichtigt und für zukünftige Anforderungen hochgradig resilient ist.