Wie die oben genannten Unternehmen festgestellt haben, sind IBM Process Mining und IBM RPA überraschend schnell zu erlernen und innerhalb des Unternehmens einfach zu skalieren.

Typischerweise beginnt die Process Mining-Reise mit einem Machbarkeitsnachweis für einen einzelnen Anwendungsfall. Dabei kann es sich um jeden beliebigen Prozess innerhalb des Unternehmens handeln, der derzeit Probleme verursacht. Die meisten Unternehmen beginnen jedoch mit der Untersuchung von Prozessen wie P2P oder O2C - Prozesse, die viele Stufen und Berührungspunkte haben und bei denen die Ineffizienzen manuell schwer zu ermitteln sind.

Der nächste Schritt besteht darin, KPIs zu identifizieren, anhand derer die vorgeschlagene Prozessoptimierung gemessen werden soll. Dabei kann es sich um eine Verkürzung der Durchlaufzeit um eine bestimmte Anzahl von Tagen, um eine Kostenersparnis bei der Durchführung des Prozesses oder um eine Kombination von Indikatoren handeln.

In einem maßgeschneiderten Machbarkeitsnachweis wird dann das IBM Process Mining Tool eingesetzt, um den digitalen Zwilling des Unternehmens zu erstellen, die am Prozess beteiligten Aktivitäten abzubilden und die Engpässe zu identifizieren. Anschließend zeigt eine geführte Simulation, welche Automatisierungen welchen ROI liefern.

Das kann ein echter Aha-Moment sein. Als das bereits erwähnte MMC seinen O2C-Prozess zum ersten Mal abgebildet sah, war die erste Reaktion des VP: „Das haben Sie gezeichnet. Wir glauben nicht, dass es automatisch aus den Daten erstellt wurde.” Ihr zweiter Kommentar lautete: „Das stimmt nicht – die Daten sind falsch.”

Aber dann sagten sie: „Sobald wir uns in die Simulation vertieft hatten, sahen wir, wie gut das Modell auf der Grundlage der realen Daten aus unserer ERP-Plattform aufgebaut war. Das war ein echter Augenöffner.”

Von da an kann es so einfach sein, wie das Klicken auf eine Schaltfläche, einige der empfohlenen Automatisierungen mit RPA zu generieren. Und während andere Prozessumgestaltungen und -automatisierungen zwangsläufig mehr Zeit in Anspruch nehmen werden, kann man sich darauf verlassen, dass sie den erwarteten ROI bringen werden.