Bericht zur Reduzierung der Komplexitätskosten, 2025

IT-Komplexität ist kostspielig und kann Innovationen verlangsamen. IT-Automatisierung ist entscheidend. Finden Sie heraus, wo Sie gerade stehen.
Die Forschung des IBM Institute for Business Value zeigt, dass hochautomatisierte Unternehmen – Unternehmen, die generative KI umfassend in ihre IT-Prozesse integriert haben – mehr Geschäftswachstum verzeichnen und eine Wertschöpfung für die Zukunft erzielen. Mit den richtigen Daten-, Cloud- und KI-Strategien können Unternehmen die IT-Komplexität bewältigen und messbare Ergebnisse in großem Maßstab erzielen.
Intelligente Automatisierung verbessert die IT-Effizienz und optimiert Investitionen.
Bei einem Einsatz in großem Maßstab kann KI-gestützte IT einen erheblichen Mehrwert für Unternehmen schaffen.
Komplexität in der IT führt zu Ineffizienzen, Sicherheitsrisiken und Managementherausforderungen.
IT-Automatisierung beschleunigt Geschäftsinnovationen und langfristige Wertschöpfung.
Möchten Sie mehr Zeit damit verbringen, den Warenkorb zu vergrößern, und weniger Zeit damit, über IT-Kosten nachzudenken?
Möchten Sie Ihr IT-Portfolio in ein renditestarkes Asset anstatt in eine träge Aktie verwandeln?
Möchten Sie wissen, wie Sie Ihre IT-Infrastruktur wie einen gut durchdachten Schaltkreis betreiben können?
Mit Unterstützung von IBM steigerte Al Rajhi Capital das Brokerage-Volumen um 40 % und das Onboarding um 1.000 % – dank einer einheitlichen digitalen Erfahrung. Laut Aussage des Vizepräsidenten des Unternehmens und Leiters von IT DevOps stieg das Unternehmen von der Nummer zwei der Brokerfirmen in Saudi-Arabien zur Nummer eins auf.
Lesen Sie den vollständigen Bericht „Cut the cost of complexity“ des IBM Institute for Business Value, um zu erfahren, wie Sie mit intelligenter IT-Automatisierung mehr aus Ihrer Technologie herausholen können.
Die Aussagen von IBM zu ihren Plänen, ihrer Ausrichtung und Absicht können ohne Vorankündigung und nach alleinigem Ermessen von IBM geändert oder zurückgezogen werden. Informationen zu potenziellen zukünftigen Produkten skizzieren nur unsere allgemeine Produktausrichtung und sollten nicht bei einer Kaufentscheidung herangezogen werden.
Die genannten Informationen bezüglich potenzieller zukünftiger Produkte stellen keine Verpflichtung, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionalität dar. Informationen über potenzielle zukünftige Produkte dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden. Die Entwicklung, Freigabe und der Zeitpunkt der Einführung zukünftiger Eigenschaften oder Funktionen, die für unsere Produkte beschrieben werden, unterliegen unserem alleinigen Ermessen.
¹Cut the Cost of Complexity Report, IBM Institute for Business Value, November 2025.