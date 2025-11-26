Bericht zur Reduzierung der Komplexitätskosten, 2025

IT-Komplexität ist kostspielig und kann Innovationen verlangsamen. IT-Automatisierung ist entscheidend. Finden Sie heraus, wo Sie gerade stehen.

Treiben Sie die IT Ihres Unternehmens mit KI an

Die Forschung des IBM Institute for Business Value zeigt, dass hochautomatisierte Unternehmen – Unternehmen, die generative KI umfassend in ihre IT-Prozesse integriert haben – mehr Geschäftswachstum verzeichnen und eine Wertschöpfung für die Zukunft erzielen. Mit den richtigen Daten-, Cloud- und KI-Strategien können Unternehmen die IT-Komplexität bewältigen und messbare Ergebnisse in großem Maßstab erzielen.
28 % Reduzierung der IT-Kosten in hochautomatisierten Unternehmen¹

Intelligente Automatisierung verbessert die IT-Effizienz und optimiert Investitionen. 

 90 % Durch digitale Transformation auf Unternehmensebene erzielter ROI¹

Bei einem Einsatz in großem Maßstab kann KI-gestützte IT einen erheblichen Mehrwert für Unternehmen schaffen.

 36 % weniger Cybersicherheitsvorfälle mit intelligenter Automatisierung¹

Komplexität in der IT führt zu Ineffizienzen, Sicherheitsrisiken und Managementherausforderungen. 

 10 % Umsatzwachstum ist direkt mit Investitionen in die Automatisierung verbunden¹

IT-Automatisierung beschleunigt Geschäftsinnovationen und langfristige Wertschöpfung.

Brancheneinblicke
Einzelhandel

Möchten Sie mehr Zeit damit verbringen, den Warenkorb zu vergrößern, und weniger Zeit damit, über IT-Kosten nachzudenken?

 Einzelhandel: Schauen Sie sich die Details an
Banking und Finanzmärkte

Möchten Sie Ihr IT-Portfolio in ein renditestarkes Asset anstatt in eine träge Aktie verwandeln?

 Banking/FM: Sehen Sie sich die Erkenntnisse in Zahlen an
Elektronikfertigung

Möchten Sie wissen, wie Sie Ihre IT-Infrastruktur wie einen gut durchdachten Schaltkreis betreiben können?

 Elektronik: Verstehen Sie Ihre Ausgangslage
Erleben Sie die Lösung in Aktion

Mit Unterstützung von IBM steigerte Al Rajhi Capital das Brokerage-Volumen um 40 % und das Onboarding um 1.000 % – dank einer einheitlichen digitalen Erfahrung. Laut Aussage des Vizepräsidenten des Unternehmens und Leiters von IT DevOps stieg das Unternehmen von der Nummer zwei der Brokerfirmen in Saudi-Arabien zur Nummer eins auf.
Machen Sie den nächsten Schritt

Lesen Sie den vollständigen Bericht „Cut the cost of complexity“ des IBM Institute for Business Value, um zu erfahren, wie Sie mit intelligenter IT-Automatisierung mehr aus Ihrer Technologie herausholen können.

¹Cut the Cost of Complexity Report, IBM Institute for Business Value, November 2025.