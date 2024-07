Der Klimawandel – mit seinem Einfluss auf wetterbedingte Gefahren – schafft eine ganze Reihe von miteinander verbundenen Risiken und Herausforderungen für Unternehmen und ihre Manager. Er stellt in vielerlei Hinsicht eine Bedrohung für Unternehmen dar, die von unmittelbaren Problemen wie Betriebsunterbrechungen, Schäden an Sachwerten und dem Wohlergehen der Mitarbeiter bis hin zu eher indirekten Auswirkungen auf die Lieferketten und die Marktfähigkeit reicht. Es ist von entscheidender Bedeutung, das Ausmaß und die Merkmale dieser Risiken zu erfassen, und es müssen von Anfang an Strategien zu ihrer Bewältigung grundlegend und proaktiv in Geschäftsentscheidungen einbezogen werden. Was sind also die geeigneten nächsten Schritte? Wie können sich Unternehmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels und extremer Wetterbedingungen wappnen? Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie die damit verbundenen Risiken besser verstehen und proaktive Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken für Ihr Unternehmen und seine Stakeholder festlegen können.