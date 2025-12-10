IBM zSecure Compliance

Verbesserte Sicherheit und optimierte Compliance für eine intelligentere und effizientere Datenverwaltung
Vereinfachen Sie Audits und gewährleisten Sie die kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften mit der kombinierten Leistungsfähigkeit von IBM® zSecure Audit und dem IBM® Z Security and Compliance Center. Nutzen Sie die KI und Watson NLP von Telum Processor für die fortschrittliche Kennzeichnung sensibler Daten und verbessern Sie Ihren Sicherheitsstatus.
Rationalisieren Sie Prüfungen, um die Erstellung von Berichten zu beschleunigen, Kosten zu senken, Geschäftsunterbrechungen zu minimieren und die rechtzeitige Einhaltung strenger Vorschriften zu gewährleisten.
Gewährleisten Sie die kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften durch Echtzeitüberwachung und adaptive Steuerung. Gewinnen Sie sofortige Erkenntnisse, um Abweichungen zu erkennen und zu korrigieren, Risiken zu reduzieren, die Resilienz zu stärken und das Vertrauen der Stakeholder zu vergrößern.
Die Datenerkennung, Klassifizierung und Compliance-Verarbeitung sensibler Daten erfolgen innerhalb des Z-Systems, wobei integrierte RASS (Reliability, Availability, Serviceability, Security) genutzt wird, um zentrale Kundenanforderungen zu erfüllen.
Verlagern Sie den IT-Fokus von der manuellen Compliance auf strategische Initiativen und sichern Sie gleichzeitig Daten auf Z-Systemen. Steigern Sie die Effizienz, senken Sie die Kosten und stärken Sie den Datenschutz für einen sofortigen ROI.
Vorkonfigurierte Profile, die wichtigen regulatorischen Framework zugeordnet sind, ermöglichen ein optimiertes Audit- und Compliance-Management. Unternehmen können mit individuellen Zielen technische Prüfungen an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und so relevante und flexible Bewertungen für sich entwickelnde Compliance-Anforderungen gewährleisten.
Sammelt Sicherheitsdaten von Verschlüsselung, RACF, Top Secret, ACF2 und wichtigen IBM Z-Subsystemen. Interaktive Dashboards bieten einen Echtzeit-Überblick über die Einhaltung der Vorschriften, während die kontinuierliche Überwachung der Einhaltung der Vorschriften historische Trends überwacht und eine Abweichung von den Vorschriften erkennt, um Probleme proaktiv zu verhindern.
Unterstützt detaillierte, anpassbare Prüfungsberichte, die mit Branchenstandards (PCI-DSS, CIS Benchmarks, STIGs) übereinstimmen. Die automatisierte Überwachung erkennt riskante Konfigurationen und Sicherheitsverletzungen. Konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigungen und tägliche Berichte gewährleisten eine zeitnahe Reaktion und Risikominderung.
Integriert mit IBM QRadar SIEM für unternehmensweite Bedrohungserkennung und IBM Concert für einheitliche Compliance-Transparenz über Mainframe und Cloud hinweg. Die Ziele für Sicherheitspatches identifizieren fehlende kritische Updates und gewährleisten so eine zeitnahe Behebung von Sicherheitslücken gemäß den PCI-DSS-Profilen.
Optimieren Sie die anhaltende Herausforderung der Verfolgung und Interpretation sich entwickelnder Vorschriften. Automatisieren Sie die Abbildung sich ändernder Compliance-Anforderungen auf komplexe IT-Umgebungen, sparen Sie Tausende manueller Stunden ein und stellen Sie sicher, dass die aktuellen Branchenstandards eingehalten werden.
Beseitigen Sie Lücken, die durch die manuelle Datenerfassung entstehen. Nutzen Sie die Automatisierung, um Nachweise für die Einhaltung von Vorschriften genau zu erfassen und zu validieren und so Wissenslücken zwischen Systemexperten und gesetzlichen Anforderungen für eine umfassende Kontrollabdeckung zu schließen.
Manuelle Compliance-Prozesse erhöhen das Risiko verpasster Kontrollen und veralteter Beweise. Die Automatisierung reduziert diese Risiken, indem sie die Datenerfassung und -validierung optimiert, Genauigkeit gewährleistet und die allgemeine Compliance-Situation verbessert.
Traditionelle Stichtagsprüfungen veralten schnell. Dieser Anwendungsfall fördert kontinuierliche Compliance-Operationen, die in die täglichen workflows integriert sind, ermöglicht die Echtzeit-Demonstration des Compliance-Status und reduziert den Aufwand für die Vorbereitung periodischer Audits.
