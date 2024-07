Mit IBM zSecure Audit und/oder IBM zSecure Alert können Sie Ereignisse an gängige Sicherheitsereignis-Repositorys wie SIEM, QRadar und die Leistungsfähigkeit von IBM Cloud Pak for Security (CP4S) in Ihrer Z-Umgebung senden. Was ist CP4S? CP4S vereint Daten und Workflows in einer Plattform, um Sicherheitsteams zu unterstützen: (1) Gewinnen Sie unternehmensweite Sicherheitseinblicke durch eine einheitliche Konsole für IBM- und Drittanbieter-Sicherheitstools. CP4S erfasst die Sicherheitsereignisse, sobald sie über gängige Sicherheitsereignis-Repositorys wie QRadar eingehen. (2) Handeln Sie schneller mit KI und Automatisierung, vereinfachten Abläufen und optimierten Reaktionen. Und (3) durch die modernisierte Architektur können Sie mit einer offenen Multicloud-Plattform überall auf die Konsole zugreifen.