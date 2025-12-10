KI-gestützt für mehr Geschwindigkeit, Effizienz und geringeres Risiko
Versetzen Sie Ihr Unternehmen in die Lage, IBM Z Software schnell, kostengünstig und mit minimalen Unterbrechungen zu implementieren. Unser Ansatz ist darauf ausgerichtet, maximalen Wert und maximale Kapitalrendite (ROI) zu erzielen, und bildet eine solide Grundlage für kontinuierliche Innovation und kontinuierliche Verbesserung. Mit einem optimierten Prozess und einem engagierten Expertenteam gewährleistet IBM einen reibungslosen Übergang und reduziert die Software-Migrationszeit von Jahren auf Monate.
Nutzen Sie eine bewährte Methodik und ein Team, das bereits über 3.500 erfolgreiche Softwaremigrationen durchgeführt hat, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Beschleunigen Sie die Migration und reduzieren Sie den manuellen Aufwand – für niedrigere Gesamtbetriebskosten und einen vorhersehbaren ROI.
Beschleunigen Sie die Migration durch optimierte Prozesse und KI-Beschleuniger, um die Time-to-Value zu verkürzen.
Bewältigen Sie die Migration sicher mit agentischen KI-Innovationen, die auf bewährter IBM-Expertise basieren.
IBM Z Software definiert die Nutzung von Mainframes durch Unternehmen neu und bringt KI-gestützte Innovationen in alle Bereiche Ihrer IT-Strategie.
Dank unseres bewährten Migrationsprozesses und unserer engagierten Experten können Sie schnell und effizient von den Vorteilen der IBM Z-Software profitieren, wodurch Sie Innovationen vorantreiben und einen echten geschäftlichen Mehrwert erzielen können.
Unabhängig davon, ob Sie auf branchenführende Datenbanktools, fortschrittliche Dienstprogramme oder andere IBM Z-Software umsteigen, stehen unsere Spezialisten und KI-gestützten Tools bereit, um Sie bei jedem Schritt zu begleiten und Ihren Weg zu beschleunigen. Mit unserer umfassenden Erfahrung und einem bewährten Ansatz unterstützen wir Sie dabei, eine reibungslose, sichere und zuverlässige Migration zu gewährleisten.
Bitte wenden Sie sich noch heute an Ihren IBM Ansprechpartner, um loszulegen.