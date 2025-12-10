IBM Z Softwaremigration

KI-gestützt für mehr Geschwindigkeit, Effizienz und geringeres Risiko

Systemarchitekt inspiziert eine IBM z17

Migration mit einer bewährten Methodik vorantreiben

Versetzen Sie Ihr Unternehmen in die Lage, IBM Z Software schnell, kostengünstig und mit minimalen Unterbrechungen zu implementieren. Unser Ansatz ist darauf ausgerichtet, maximalen Wert und maximale Kapitalrendite (ROI) zu erzielen, und bildet eine solide Grundlage für kontinuierliche Innovation und kontinuierliche Verbesserung. Mit einem optimierten Prozess und einem engagierten Expertenteam gewährleistet IBM einen reibungslosen Übergang und reduziert die Software-Migrationszeit von Jahren auf Monate.
Risikominderung

Nutzen Sie eine bewährte Methodik und ein Team, das bereits über 3.500 erfolgreiche Softwaremigrationen durchgeführt hat, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Geringere Gesamtbetriebskosten (TCO)

Beschleunigen Sie die Migration und reduzieren Sie den manuellen Aufwand – für niedrigere Gesamtbetriebskosten und einen vorhersehbaren ROI.
Migration in Monaten statt Jahren

Beschleunigen Sie die Migration durch optimierte Prozesse und KI-Beschleuniger, um die Time-to-Value zu verkürzen.
KI-gestützte Innovation

Bewältigen Sie die Migration sicher mit agentischen KI-Innovationen, die auf bewährter IBM-Expertise basieren.

Bewährter Prozess, kompetentes Team

IBM Z Software definiert die Nutzung von Mainframes durch Unternehmen neu und bringt KI-gestützte Innovationen in alle Bereiche Ihrer IT-Strategie.

  • Beschleunigen Sie die Anwendungsentwicklung mit einer KI-gestützten IDE und einer automatisierten CI/CD-Pipeline, wodurch die Modernisierung schneller und einfacher wird.
  • Gewinnen Sie tiefere Einblicke durch offene Integration und synchronisierte Daten für eine intelligentere Entscheidungsfindung.
  • Vereinfachen Sie Ihre Abläufe mit KI-optimierter IT, die die Ausfallsicherheit erhöht und die Verfügbarkeit maximiert.
  • Schützen Sie Ihr Unternehmen mit proaktiven Strategien zur Bedrohungsabwehr und Geschäftskontinuität, die Ihnen Sicherheit und unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten.

Dank unseres bewährten Migrationsprozesses und unserer engagierten Experten können Sie schnell und effizient von den Vorteilen der IBM Z-Software profitieren, wodurch Sie Innovationen vorantreiben und einen echten geschäftlichen Mehrwert erzielen können.

 
Illustration für IBM Manta Data Lineage
Schritt 1: Bewertung

Wir beginnen mit einer umfassenden Analyse, um die Machbarkeit zu bewerten, den Umfang zu definieren und einen Zeitplan festzulegen. Dieser Schritt identifiziert umgehend Ihre spezifischen Herausforderungen bei der Migration und liefert eine zuverlässige Schätzung hinsichtlich Zeit- und Kostenaufwand.
Kreise und Pfeile zeigen einen Fluss
Schritt 2: Planung

Als Nächstes entwickeln wir eine detaillierte Migrations-Roadmap mithilfe eines einzigen Kontrollpunkts, der die Projektplanung, -governance und -ausführung steuert. Er umfasst eine rollenbasierte Zugriffskontrolle, die definierte Eigentumsrechte, Meilensteine und Erfolgskriterien sicherstellt, um die Ausrichtung und Verantwortlichkeit sicherzustellen.
Illustration für IBM Turbonomic Cloud-Optimierung
Schritt 3: Migration

Diese Phase umfasst die Installation und Konfiguration der Software. KI-gestützte Tools helfen bei der Konvertierung von Daten und Business Rules, der Lösung von Übersetzungsproblemen, der Durchführung von Tests und der Gewährleistung einer nahtlosen Produktionsumstellung.
Illustration von watsonx Orchestrate
Schritt 4: Kompetenztransfer

Nach der Migration ermöglicht unser KI-Toolkit – unterstützt durch intelligenten Kontext und kontinuierliche Interaktionen – einen schnelleren Kompetenztransfer, interaktive Schulungen, umfassende FAQs und fortlaufende Unterstützung. Dies fördert einen reibungslosen Ablauf am zweiten Tag, beschleunigt die Produkteinführung und liefert ein schnelleres Time-to-Value.
Fallstudie

Starten Sie Ihre Cloud-Migration
 

Unabhängig davon, ob Sie auf branchenführende Datenbanktools, fortschrittliche Dienstprogramme oder andere IBM Z-Software umsteigen, stehen unsere Spezialisten und KI-gestützten Tools bereit, um Sie bei jedem Schritt zu begleiten und Ihren Weg zu beschleunigen. Mit unserer umfassenden Erfahrung und einem bewährten Ansatz unterstützen wir Sie dabei, eine reibungslose, sichere und zuverlässige Migration zu gewährleisten.

 

Bitte wenden Sie sich noch heute an Ihren IBM Ansprechpartner, um loszulegen.