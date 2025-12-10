IBM Z Software definiert die Nutzung von Mainframes durch Unternehmen neu und bringt KI-gestützte Innovationen in alle Bereiche Ihrer IT-Strategie.

Beschleunigen Sie die Anwendungsentwicklung mit einer KI-gestützten IDE und einer automatisierten CI/CD-Pipeline, wodurch die Modernisierung schneller und einfacher wird.

Gewinnen Sie tiefere Einblicke durch offene Integration und synchronisierte Daten für eine intelligentere Entscheidungsfindung.

Vereinfachen Sie Ihre Abläufe mit KI-optimierter IT, die die Ausfallsicherheit erhöht und die Verfügbarkeit maximiert.

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit proaktiven Strategien zur Bedrohungsabwehr und Geschäftskontinuität, die Ihnen Sicherheit und unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten.

Dank unseres bewährten Migrationsprozesses und unserer engagierten Experten können Sie schnell und effizient von den Vorteilen der IBM Z-Software profitieren, wodurch Sie Innovationen vorantreiben und einen echten geschäftlichen Mehrwert erzielen können.