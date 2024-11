CICS-Domänenexperten können sich darauf verlassen, dass sie in der Lage sind, asynchrone CICS TS-Transaktionen mit IBM Z OMEGAMON für CICS zu überwachen. Wenn Aufgaben asynchrone Verarbeitung verwenden und eine hohe Antwortzeit vorliegt, kann der Benutzer anzeigen, ob eine Aufgabe asynchrone Verarbeitung verwendet, und alle anderen Aufgaben finden, die mit der asynchronen Verarbeitung in Verbindung stehen. Mit dieser Funktion kann der Benutzer die Leistung asynchroner Transaktionen in Echtzeit und auch im Verlauf überwachen.