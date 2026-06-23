IBM Z Cyber Vault unterstützt Unternehmen beim Schutz ihrer entscheidendsten Geschäftssysteme durch ein intelligentes Cyber-Resilienz-Framework, das für moderne Bedrohungsszenarien entwickelt wurde. Mit richtliniengesteuerten, unveränderlichen Backups, automatisierter Validierung und integrierter Bedrohungserkennung ermöglicht es die frühzeitige Erkennung von Cybervorfällen und bewahrt saubere, vertrauenswürdige Wiederherstellungspunkte. Durch die Kombination von KI-gestütztem Schutz mit isolierten Wiederherstellungs- und schnellen Wiederherstellungsfunktionen können Unternehmen die Auswirkungen einer Datenschutzverletzung oder eines Cyberangriffs minimieren und gleichzeitig den Betrieb geschäftskritischer Abläufe aufrechterhalten.