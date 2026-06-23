Intelligente Cyber-Resilienz für IBM Z
Schützen Sie Ihre geschäftskritischen Systeme
IBM Z Cyber Vault unterstützt Unternehmen beim Schutz ihrer entscheidendsten Geschäftssysteme durch ein intelligentes Cyber-Resilienz-Framework, das für moderne Bedrohungsszenarien entwickelt wurde. Mit richtliniengesteuerten, unveränderlichen Backups, automatisierter Validierung und integrierter Bedrohungserkennung ermöglicht es die frühzeitige Erkennung von Cybervorfällen und bewahrt saubere, vertrauenswürdige Wiederherstellungspunkte. Durch die Kombination von KI-gestütztem Schutz mit isolierten Wiederherstellungs- und schnellen Wiederherstellungsfunktionen können Unternehmen die Auswirkungen einer Datenschutzverletzung oder eines Cyberangriffs minimieren und gleichzeitig den Betrieb geschäftskritischer Abläufe aufrechterhalten.
Schützen Sie Ihr Unternehmen mit unveränderlichen, vom System isolierten Kopien und einer proaktiven Validierung, die Beschädigungen erkennt, bevor sie sich auf die Produktion auswirken – entwickelt, um Ihnen saubere und vertrauenswürdige Wiederherstellungspunkte zu bieten.
Minimieren Sie die Ausfallzeit und gewährleisten Sie die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs bei Cybervorfällen. Ermöglicht durch forensische Analysen und chirurgische oder vollständige Wiederherstellungsoptionen, die darauf ausgelegt sind, Systeme schnell wiederherzustellen, ohne die Produktion zu beeinträchtigen.
Erkennen Sie Cyberangriffe frühzeitig mit KI-integrierter Bedrohungserkennung in der Produktion und lösen Sie richtlinienbasierte Schutzmaßnahmen aus. Entwickelt, um eine schnellere Eindämmung zu ermöglichen, saubere Wiederherstellungspunkte zu bewahren und die Wiederherstellung von reaktiv auf proaktiv umzustellen.
Entwickelt für die modernen Anforderungen der Cyber-Wiederherstellung
Validieren Sie Wiederherstellungspunkte über Infrastruktur, Datenstrukturen und Anwendungsinhalte in einer isolierten IBM Z-Umgebung hinweg. Verwendet GDPS LCP Manager und DS8000 Safeguarded Copy, um vor der Wiederherstellung saubere, anwendungskonsistente Kopien sicherzustellen.
Starten Sie eine isolierte Replik zur Ursachenanalyse und gezielten Wiederherstellung. Führen Sie mithilfe automatisierter GDPS-Skripte und unveränderlicher Schutzkopien eine chirurgische Wiederherstellung bestimmter Datensätze oder ein vollständiges Notfall-Rollback durch.
Erstellen Sie eine physisch oder logisch isolierte Replik der Produktionsumgebung für sichere Penetrationsprüfung und Red-Team-Übungen. Nutzt die Partitionsisolierung von IBM Z (EAL5-zertifiziert) sowie die Netzwerksegmentierung, um jegliche Auswirkungen auf den laufenden Betrieb zu verhindern.
Entwickelt für reale Szenarien
Schützen Sie das Kernbankwesen und die Zahlungssysteme mit unveränderlichen Safeguarded Copies und automatisierter Validierung. Untersuchen Sie Korruption in einer isolierten IBM Z Umgebung und führen Sie gezielte Wiederherstellung von Db2 Tabellen durch oder führen Sie einen vollständigen Rollback durch, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Ausfallzeit zu minimieren.
Schützen Sie Bürgerdienste und geschäftskritische Workloads mit isolierten Replikaten und mehrstufiger Validierung. Führen Sie forensische Analysen außerhalb der Produktionsumgebung durch und stellen Sie anschließend mithilfe der GDPS-Automatisierung und Offline-Bandisolierung betroffene Datensätze oder ganze Umgebungen wieder her.
Produktressourcen-Hub
Bietet die Safeguarded Copy-Technologie, die den unveränderlichen, zeitpunktbezogenen Backups von IBM Z Cyber Vault zugrunde liegt. Es ermöglicht bis zu 500 absturzsichere Kopien pro Volume und bildet die Grundlage für Air-Gap-Recovery.
IBM z17 bietet die sichere, isolierte LPAR-Umgebung und die EAL5-zertifizierte Partitionierung, die die Air-Gap-Architektur, die forensischen Analyse- und schnellen Wiederherstellungsfunktionen von Cyber Vault ermöglicht.
Orchestriert den Betrieb von Cyber Vault, einschließlich der Workflows für die Erfassung, Validierung und Wiederherstellung. GDPS LCP Manager automatisiert die forensische Analyse und die Schritte zur operativen oder Notfallwiederherstellung.
Ein strategisches Softwareangebot von Cyber Vault, das nicht nur bei der Zustandsprüfung der Safeguarded Copy hilft, sondern auch alle Informationen und Werkzeuge bereitstellt, die für forensische Analysen und operative Wiederherstellungen erforderlich sind.
IBM TDz ist ein KI-Softwaretool, das darauf ausgelegt ist, die allgemeine Sicherheitslage eines Unternehmens zu stärken, und Kunden dabei unterstützen kann, neue Vorschriften wie den Digital Operational Resilience Act (DORA) zu erfüllen.
Db2 Recovery Expert ist eine speichergestützte Backup- und Wiederherstellungslösung, die die Funktionen zur schnellen Replikation des Speicherprozessors in die Db2 Backup- und Wiederherstellungsvorgänge integriert. Darüber hinaus können Sie in Db2 for z/OS den Datenverlust minimieren, indem Sie eine Wiederherstellung zu einem Zeitpunkt zwischen zwei gesicherten Backups durchführen.
Mainframe-Sicherheits- und Resilienz-Softwarelösungen für nahtlosen Schutz.
Aktivieren Sie branchenweit führende, integrierte erweiterte Sicherheitsfunktionen für Ihr IBM Mainframe-System.
Schützen Sie sensible Daten vor zukünftigen Bedrohungen durch Quantencomputing.