Was ist Workload Automation? IBM Workload Automation ist eine Automatisierungsplattform, die IT-, Betriebs- und Geschäftsworkflows integriert, um die Orchestrierung für die Ausführung unbeaufsichtigter und ereignisgesteuerter Prozesse zu optimieren, die für den Betrieb in hybriden Umgebungen entwickelt wurden. IBM Workload Automation bietet einen zentralen Steuerungspunkt für Ihre automatisierten Aktivitäten mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es den Benutzern ermöglicht, ihre Workloads zu modellieren, zu verwalten und zu überwachen, ergänzt durch grafische Darstellungen, eingebettete Analysen und anpassbare Dashboards.