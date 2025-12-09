Lieferketten funktionieren heutzutage über ein komplexes Netzwerk von Partnern und Kanälen. Doch zu oft sind Daten zu Bestands, Beschaffung und Fulfillment in Silos gespeichert. Das Ergebnis? Ineffizienzen, Verzögerungen und verpasste Chancen. Integrierte Echtzeitprozesse verwandeln diese Herausforderungen in einen Wettbewerbsvorteil.

IBM® webMethods Hybrid Integration verbindet und automatisiert den Datenaustausch zwischen Lieferkettensystemen, die ERP, WMS, eCommerce, POS und Lieferantenportale umfassen. IBM webMethods Hybrid Integration vereint Produkt-, Bestand- und Bestelldaten über sämtliche Standorte hinweg. Durch KI-gestützte Workflows und ereignisgesteuerte Automatisierung können Bestände überwacht, angepasst und dynamisch aufgefüllt werden, wodurch Verschwendung reduziert und eine einheitliche Customer Experience gewährleistet wird.