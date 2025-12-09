Vereinheitlichen Sie Ihre Lieferkettensysteme für Echtzeittransparenz, genaue Bestände und eine schnellere Auftragsabwicklung.
Lieferketten funktionieren heutzutage über ein komplexes Netzwerk von Partnern und Kanälen. Doch zu oft sind Daten zu Bestands, Beschaffung und Fulfillment in Silos gespeichert. Das Ergebnis? Ineffizienzen, Verzögerungen und verpasste Chancen. Integrierte Echtzeitprozesse verwandeln diese Herausforderungen in einen Wettbewerbsvorteil.
IBM® webMethods Hybrid Integration verbindet und automatisiert den Datenaustausch zwischen Lieferkettensystemen, die ERP, WMS, eCommerce, POS und Lieferantenportale umfassen. IBM webMethods Hybrid Integration vereint Produkt-, Bestand- und Bestelldaten über sämtliche Standorte hinweg. Durch KI-gestützte Workflows und ereignisgesteuerte Automatisierung können Bestände überwacht, angepasst und dynamisch aufgefüllt werden, wodurch Verschwendung reduziert und eine einheitliche Customer Experience gewährleistet wird.
IBM webMethods Hybrid Integration bietet Bestandsgenauigkeit und durchgängige Transparenz durch einheitlichen Datenzugriff über Vertriebs-, Lager- und ERP-Systeme hinweg. Die vorkonfigurierten Konnektoren für führende Lager-, Logistik- und ERP-Plattformen beschleunigen die Integration, während eine ereignisgesteuerte Architektur sofortige Aktualisierungen bei jeder Änderung des Bestands ermöglicht.
Das auf Flexibilität ausgelegte hybride Bereitstellungsmodell verbindet On-Prem Einzelhandelssysteme sicher mit Cloud-Plattformen und ermöglicht so ständige Reaktionsfähigkeit, Agilität und Echtzeit-Entscheidungsfindung entlang der gesamten Lieferkette.
Eliminieren Sie manuelle Bestandskontrollen und Diskrepanzen zwischen verschiedenen Standorten.
Automatisieren Sie die Warenauffüllung und reduzieren Sie Fehlbestände.
Halten Sie Ihren Bestand schlank und erfüllen Sie gleichzeitig die Kundennachfrage.
Garantieren Sie die Produktverfügbarkeit über Online- und Offline-Kanäle hinweg.
Peter Schenk, Leiter IT-Governance, IT – Unterstützende Funktionen & Plattformen
Hellmann Worldwide Logistics
Die Integration von webMethods unterstützt unser Logistikunternehmen dabei, für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Die Plattform ist die leistungsfähige und skalierbare Basis für die notwendigen Daten- und Prozessintegrationen innerhalb des Unternehmens und mit Kunden und Partnern sowie für die Digitalisierung unserer globalen Wertschöpfungskette. ”
Erfahren Sie, wie IBM webMethods Hybrid Integration Ihr Unternehmen voranbringen kann. Starten Sie eine kostenlose Testversion oder holen Sie sich eine Live-Demo mit einem Produktexperten.