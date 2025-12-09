Intelligentere und vernetzte Lieferketten

Vereinheitlichen Sie Ihre Lieferkettensysteme für Echtzeittransparenz, genaue Bestände und eine schnellere Auftragsabwicklung.

Aufbau reaktionsfähiger und moderner Lieferketten

Lieferketten funktionieren heutzutage über ein komplexes Netzwerk von Partnern und Kanälen. Doch zu oft sind Daten zu Bestands, Beschaffung und Fulfillment in Silos gespeichert. Das Ergebnis? Ineffizienzen, Verzögerungen und verpasste Chancen. Integrierte Echtzeitprozesse verwandeln diese Herausforderungen in einen Wettbewerbsvorteil.

IBM® webMethods Hybrid Integration verbindet und automatisiert den Datenaustausch zwischen Lieferkettensystemen, die ERP, WMS, eCommerce, POS und Lieferantenportale umfassen. IBM webMethods Hybrid Integration vereint Produkt-, Bestand- und Bestelldaten über sämtliche Standorte hinweg. Durch KI-gestützte Workflows und ereignisgesteuerte Automatisierung können Bestände überwacht, angepasst und dynamisch aufgefüllt werden, wodurch Verschwendung reduziert und eine einheitliche Customer Experience gewährleistet wird.
Echtzeitfähige und intelligente Lieferketten ermöglichen

IBM webMethods Hybrid Integration bietet Bestandsgenauigkeit und durchgängige Transparenz durch einheitlichen Datenzugriff über Vertriebs-, Lager- und ERP-Systeme hinweg. Die vorkonfigurierten Konnektoren für führende Lager-, Logistik- und ERP-Plattformen beschleunigen die Integration, während eine ereignisgesteuerte Architektur sofortige Aktualisierungen bei jeder Änderung des Bestands ermöglicht.

Das auf Flexibilität ausgelegte hybride Bereitstellungsmodell verbindet On-Prem Einzelhandelssysteme sicher mit Cloud-Plattformen und ermöglicht so ständige Reaktionsfähigkeit, Agilität und Echtzeit-Entscheidungsfindung entlang der gesamten Lieferkette. 
Genaue Inventory Visibility in Echtzeit

Eliminieren Sie manuelle Bestandskontrollen und Diskrepanzen zwischen verschiedenen Standorten.
Schnellere Nachschubzyklen

Automatisieren Sie die Warenauffüllung und reduzieren Sie Fehlbestände.
Optimiertes Betriebskapital

Halten Sie Ihren Bestand schlank und erfüllen Sie gleichzeitig die Kundennachfrage.
Verbesserung der Customer Experience

Garantieren Sie die Produktverfügbarkeit über Online- und Offline-Kanäle hinweg.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie IBM webMethods Hybrid Integration Ihr Unternehmen voranbringen kann. Starten Sie eine kostenlose Testversion oder holen Sie sich eine Live-Demo mit einem Produktexperten.

