Nachdem Sie Watson in den ersten Funktionen geschult haben, die Ihr Team benötigt, stellen Sie diese Fähigkeiten den Support-Benutzern zur Verfügung. In der Zwischenzeit kannst du Watson weiter in neuen Fähigkeiten schulen und bestehende Fähigkeiten verbessern. Kommunizieren Sie diese Bemühungen an die Benutzer, damit sie sich der Möglichkeiten bewusst sind, die Watson bietet.