FORTRAN ist eine Programmiersprache, die für Anwendungen entwickelt wurde, die mathematische Berechnungen und andere Manipulationen numerischer Daten umfassen. Es eignet sich besonders gut für wissenschaftliche und technische Anwendungen.



IBM VS FORTRAN kompiliert FORTRAN-Code, um effiziente Anwendungen für die Plattformen IBM® z/OS und IBM® z/VM zu generieren. Es umfasst einen Compiler, eine Bibliothek und interaktive Debugging-Funktionen.



VS FORTRAN bietet umfassende Sprachfunktionen, einen hochoptimierenden Compiler, Vektor- und parallele Unterstützung sowie Programmierhilfen. Interactive Debug ist ein flexibles und effizientes Tool zum Überwachen und Testen der Ausführung von VS FORTRAN-Programmen.