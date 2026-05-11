IBM Cloud VPN for VPC

Sicherer Zugriff auf IBM Cloud VPC

VPN for VPC bereitstellen Preise anzeigen
Eine Darstellung des Datenflusses zwischen einem Laptop, der Cloud und einer Datenbank durch eine Sicherheitsbarriere.

Sichere Verbindung zur VPC über VPN herstellen

Mit IBM Cloud VPN für VPC können Sie verschlüsselte IPsec-Tunnel zwischen Ihrer IBM Cloud VPC und den Remote-Standorten Ihrer Kunden einrichten, beispielsweise in lokalen Umgebungen oder anderen Cloud-Umgebungen. Es werden zwei Varianten von Site-to-Site-VPNs unterstützt. Ein richtlinienbasiertes VPN, das statische Routen für feste Datenflüsse verwendet, und ein routenbasiertes VPN mit BGP für ein dynamischeres und skalierbareres Routing. 

Client VPN ermöglicht einzelnen Benutzern einen sicheren Remote-Zugriff auf IBM Cloud VPC-Ressourcen unter Verwendung von Standard-OpenVPN-Clients, ohne öffentliche Endpunkte offenzulegen.

 Mehr erfahren
Mehr verbinden, weniger zahlen
Holen Sie sich 1000 USD Guthaben für Ihre neuen IBM VPC-Ressourcen – einschließlich aller Netzwerk- und Speicherkomponenten.
Code VPC1000 anwenden

Zielgruppe

Frau vor mehreren Monitoren

Cloud-Entwickler

„Ich benötige einen sicheren und flexiblen Zugriff auf IBM-Dienste – vor Ort oder in der Cloud. Kontrolle und Datenschutz innerhalb des privaten Netzwerks der IBM Cloud sind unverzichtbar.“

 
Mann vor einem Serverraum

Architekt für Netzwerksicherheit

„Meine Aufgabe erfordert eine sichere, skalierbare Konnektivität in hybriden Umgebungen. Ich benötige verschlüsselte Tunnel, detaillierte Zugriffskontrollen und eine ausfallsichere, konforme Lösung, die einfach zu verwalten ist.“

Vorteile

Abbildung der Konnektivität
Die Hybridintegration beschleunigen

Vereinheitlichen Sie Ihre Cloud- und lokalen Umgebungen im Handumdrehen, um Abläufe zu optimieren und die Komplexität der Einrichtung zu verringern.

 
Illustration von Kollegen, die zusammenarbeiten
Sicherer Zugriff für Remote-Teams

Ermöglichen Sie Ihrem Team, von überall sicher zu arbeiten – mit bewährter VPN-Technologie, die den Zugriff auf Cloud-Ressourcen schützt.
Abbildung eines Vorhängeschlosses als Symbol für ein sicheres Netzwerk
Sichere Verkehrsleitung

Stellt sichere, verschlüsselte VPN-Tunnel zwischen Ihrem lokalen Netzwerk und IBM Cloud VPC her und gewährleistet so die Vertraulichkeit und Integrität der Daten während der Übertragung.
Illustration der Zugangskontrolle
Granulare Zugriffskontrolle

Sie legen fest, wer in Ihrer Cloud-Umgebung Zugriff auf welche Bereiche hat, schützen so sensible Bereiche und beschränken unnötigen Zugriff.
Darstellung eines Mannes, der vor einem Bildschirm steht und Daten überwacht
Vollständig verwaltet und immer verfügbar

IBM Cloud übernimmt die Einrichtung, Überwachung und Sicherstellung der Betriebszeit und bietet Ihnen so einen zuverlässigen Cloud-Service, ohne dass Sie sich selbst darum kümmern müssen.
Abbildung der Konnektivität
Die Hybridintegration beschleunigen

Vereinheitlichen Sie Ihre Cloud- und lokalen Umgebungen im Handumdrehen, um Abläufe zu optimieren und die Komplexität der Einrichtung zu verringern.

 
Illustration von Kollegen, die zusammenarbeiten
Sicherer Zugriff für Remote-Teams

Ermöglichen Sie Ihrem Team, von überall sicher zu arbeiten – mit bewährter VPN-Technologie, die den Zugriff auf Cloud-Ressourcen schützt.
Abbildung eines Vorhängeschlosses als Symbol für ein sicheres Netzwerk
Sichere Verkehrsleitung

Stellt sichere, verschlüsselte VPN-Tunnel zwischen Ihrem lokalen Netzwerk und IBM Cloud VPC her und gewährleistet so die Vertraulichkeit und Integrität der Daten während der Übertragung.
Illustration der Zugangskontrolle
Granulare Zugriffskontrolle

Sie legen fest, wer in Ihrer Cloud-Umgebung Zugriff auf welche Bereiche hat, schützen so sensible Bereiche und beschränken unnötigen Zugriff.
Darstellung eines Mannes, der vor einem Bildschirm steht und Daten überwacht
Vollständig verwaltet und immer verfügbar

IBM Cloud übernimmt die Einrichtung, Überwachung und Sicherstellung der Betriebszeit und bietet Ihnen so einen zuverlässigen Cloud-Service, ohne dass Sie sich selbst darum kümmern müssen.

Funktionen

Verschlüsselte Tunnelarchitektur

Stellen Sie mithilfe von IPSec-basierten Tunneln sichere Verbindungen mit hohem Durchsatz zwischen IBM Cloud VPC und externen Netzwerken her.
Flexibler Zugriff für Teams

Unterstützt sowohl Site-to-Site- als auch Client-to-Site-VPNs und ermöglicht so einen sicheren Zugriff für weltweite Niederlassungen und Remote-Benutzer über vertrauenswürdige Protokolle.
Entwickelt für Sicherheit und Compliance

Erfüllen Sie gesetzliche Vorschriften durch starke Verschlüsselung, Authentifizierung und Zugriffskontrollen – und schützen Sie so sensible Daten in Ihrer gesamten Cloud-Umgebung.
Vollständig verwaltete Erfahrung

Profitieren Sie von einem unkomplizierten, hochverfügbaren VPN-Dienst mit integrierter Überwachung und Kompatibilität mit IBM Cloud IAM und Secrets Manager.

Anwendungsfälle

Mitarbeiter, die im Büro arbeiten
Site-to-Site-VPN

Verbindung zwischen Büro und Cloud: Verbinden Sie die physischen Büros Ihres Unternehmens mit Cloud-Systemen, um eine nahtlose Datennutzung und eine reibungslose Zusammenarbeit über verschiedene Standorte hinweg zu ermöglichen. Es handelt sich um eine zuverlässige und sichere Lösung, die sich an ihr Unternehmenswachstum anpasst.

Globale Teamvernetzung: Teams in verschiedenen Ländern können sicher und einheitlich auf Cloud-Ressourcen zugreifen, wodurch für alle ein einheitliches Erlebnis gewährleistet wird. Dies vereinfacht globale Abläufe und sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen nahtlos vernetzt bleibt.
Ein Mann vor einem Desktop-Computer in einem Online-Meeting
Client-to-Site-VPN

Zugriff für Remote-Teams: Teammitglieder, die im Homeoffice oder von verschiedenen Städten aus arbeiten, können sicher auf Unternehmens-Dashboards, Dateien und interne Systeme zugreifen, ohne im Büro anwesend zu sein. Dies gewährleistet eine reibungslose Zusammenarbeit und gewährleistet gleichzeitig den Schutz sensibler Daten.

Zugriff für Entwickler auf Arbeitsbereiche: Freiberufler und Remote-Entwickler können sich sicher in ihre Umgebungen für die Codierung mit eingeschränktem Zugriff einloggen – sie haben Zugriff auf die Tools, die sie benötigen. Dieser Ansatz unterstützt flexible, verteilte Teams und gewährleistet gleichzeitig den Schutz des Gesamtsystems.
Mitarbeiter, die im Büro arbeiten
Site-to-Site-VPN

Verbindung zwischen Büro und Cloud: Verbinden Sie die physischen Büros Ihres Unternehmens mit Cloud-Systemen, um eine nahtlose Datennutzung und eine reibungslose Zusammenarbeit über verschiedene Standorte hinweg zu ermöglichen. Es handelt sich um eine zuverlässige und sichere Lösung, die sich an ihr Unternehmenswachstum anpasst.

Globale Teamvernetzung: Teams in verschiedenen Ländern können sicher und einheitlich auf Cloud-Ressourcen zugreifen, wodurch für alle ein einheitliches Erlebnis gewährleistet wird. Dies vereinfacht globale Abläufe und sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen nahtlos vernetzt bleibt.
Ein Mann vor einem Desktop-Computer in einem Online-Meeting
Client-to-Site-VPN

Zugriff für Remote-Teams: Teammitglieder, die im Homeoffice oder von verschiedenen Städten aus arbeiten, können sicher auf Unternehmens-Dashboards, Dateien und interne Systeme zugreifen, ohne im Büro anwesend zu sein. Dies gewährleistet eine reibungslose Zusammenarbeit und gewährleistet gleichzeitig den Schutz sensibler Daten.

Zugriff für Entwickler auf Arbeitsbereiche: Freiberufler und Remote-Entwickler können sich sicher in ihre Umgebungen für die Codierung mit eingeschränktem Zugriff einloggen – sie haben Zugriff auf die Tools, die sie benötigen. Dieser Ansatz unterstützt flexible, verteilte Teams und gewährleistet gleichzeitig den Schutz des Gesamtsystems.

Ressourcen

Was ist VPC?

Erkunden Sie, was eine Virtual Private Cloud (VPC) ist und wie sie Ihrem Unternehmen helfen kann.

 Was ist VPN for VPC?

Sind Sie bereit, Ihre Cloud-Sicherheit auf die nächste Stufe zu heben? Erkunden Sie VPN für VPC und richten Sie mühelos verschlüsselte Verbindungen ein.

 Dokumentation zu VPN for VPC erkunden

Erfahren Sie, wie VPN for VPC eine sichere, private Vernetzung in der Cloud ermöglicht. Erfahren Sie, wann Sie die Lösung einsetzen sollten, wie sie funktioniert und wie sie sich im Vergleich zu anderen Modellen wie öffentlichen Subnetzen oder lokalen Netzwerken schlägt.

 Einführung von VPN-Ressourcen für sichere Konnektivität

Hier finden Sie Anleitungen, häufig gestellte Fragen und Expertentipps, die Ihnen dabei helfen, verschlüsselte Verbindungen zwischen Ihrer Cloud und Remote-Netzwerken einzurichten.
Machen Sie den nächsten Schritt
  1. Für IBM Cloud-Konto registrieren