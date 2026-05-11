IBM Cloud VPN for VPC

Mit IBM Cloud VPN für VPC können Sie verschlüsselte IPsec-Tunnel zwischen Ihrer IBM Cloud VPC und den Remote-Standorten Ihrer Kunden einrichten, beispielsweise in lokalen Umgebungen oder anderen Cloud-Umgebungen. Es werden zwei Varianten von Site-to-Site-VPNs unterstützt. Ein richtlinienbasiertes VPN, das statische Routen für feste Datenflüsse verwendet, und ein routenbasiertes VPN mit BGP für ein dynamischeres und skalierbareres Routing.

Client VPN ermöglicht einzelnen Benutzern einen sicheren Remote-Zugriff auf IBM Cloud VPC-Ressourcen unter Verwendung von Standard-OpenVPN-Clients, ohne öffentliche Endpunkte offenzulegen.