IBM Cloud VPN for VPC

Sicherer Zugriff auf IBM Cloud VPC
Mit IBM Cloud VPN für VPC können Sie verschlüsselte IPsec-Tunnel zwischen Ihrer IBM Cloud VPC und den Remote-Standorten Ihrer Kunden einrichten, beispielsweise in lokalen Umgebungen oder anderen Cloud-Umgebungen. Es werden zwei Varianten von Site-to-Site-VPNs unterstützt. Ein richtlinienbasiertes VPN, das statische Routen für feste Datenflüsse verwendet, und ein routenbasiertes VPN mit BGP für ein dynamischeres und skalierbareres Routing.
Client VPN ermöglicht einzelnen Benutzern einen sicheren Remote-Zugriff auf IBM Cloud VPC-Ressourcen unter Verwendung von Standard-OpenVPN-Clients, ohne öffentliche Endpunkte offenzulegen.
„Ich benötige einen sicheren und flexiblen Zugriff auf IBM-Dienste – vor Ort oder in der Cloud. Kontrolle und Datenschutz innerhalb des privaten Netzwerks der IBM Cloud sind unverzichtbar.“
„Meine Aufgabe erfordert eine sichere, skalierbare Konnektivität in hybriden Umgebungen. Ich benötige verschlüsselte Tunnel, detaillierte Zugriffskontrollen und eine ausfallsichere, konforme Lösung, die einfach zu verwalten ist.“
Stellen Sie mithilfe von IPSec-basierten Tunneln sichere Verbindungen mit hohem Durchsatz zwischen IBM Cloud VPC und externen Netzwerken her.
Unterstützt sowohl Site-to-Site- als auch Client-to-Site-VPNs und ermöglicht so einen sicheren Zugriff für weltweite Niederlassungen und Remote-Benutzer über vertrauenswürdige Protokolle.
Erfüllen Sie gesetzliche Vorschriften durch starke Verschlüsselung, Authentifizierung und Zugriffskontrollen – und schützen Sie so sensible Daten in Ihrer gesamten Cloud-Umgebung.
Profitieren Sie von einem unkomplizierten, hochverfügbaren VPN-Dienst mit integrierter Überwachung und Kompatibilität mit IBM Cloud IAM und Secrets Manager.
Erkunden Sie, was eine Virtual Private Cloud (VPC) ist und wie sie Ihrem Unternehmen helfen kann.
Sind Sie bereit, Ihre Cloud-Sicherheit auf die nächste Stufe zu heben? Erkunden Sie VPN für VPC und richten Sie mühelos verschlüsselte Verbindungen ein.
Erfahren Sie, wie VPN for VPC eine sichere, private Vernetzung in der Cloud ermöglicht. Erfahren Sie, wann Sie die Lösung einsetzen sollten, wie sie funktioniert und wie sie sich im Vergleich zu anderen Modellen wie öffentlichen Subnetzen oder lokalen Netzwerken schlägt.
Hier finden Sie Anleitungen, häufig gestellte Fragen und Expertentipps, die Ihnen dabei helfen, verschlüsselte Verbindungen zwischen Ihrer Cloud und Remote-Netzwerken einzurichten.