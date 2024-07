IBM Cloud bietet ein zeitlich begrenztes Werbeguthaben in Höhe von 1.000 USD für neue IBM Cloud for VCF as a Service-Kunden. Erleben Sie die Vorteile einer vollständig verwalteten VMware-Plattform in Kombination mit einer hochverfügbaren, skalierbaren VMware-Lösung, die als Service angeboten wird. IBM Cloud for VCF as a Service wird über On-Demand (stündliche) und reservierte (monatliche) Abrechnungsoptionen angeboten.



Das Guthaben hat eine Dauer von 45 Tagen gegenüber Ihrem gemessenen Verbrauch von IBM Cloud for VCF as a Service ab dem Datum der Anwendung des Codes auf dem Konto. Dieses Angebot steht neuen IBM Cloud-Kunden zur Verfügung und kann sowohl für Single-Tenant- als auch für Multi-Tenant-Verbrauchsmodelle von VCF as a Service genutzt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service – Multitenant mit dem Promo-Code VCFAAS1000 zu beginnen:

Schritt 1. Erstellen Sie ein Pay-as-you-go- oder Abo-Konto in der IBM Cloud. Mehr erfahren

Schritt 2. Gehen Sie in der IBM Cloud-Konsole auf die Seite Werbeaktionen und Gutschriften. Geben Sie im Seitenbereich „VCFAAS1000“ ein und klicken Sie dann auf „Verifizieren“. Klicken Sie nach der Bestätigung auf „Anwenden“, um den Aktionscode anzuwenden.

Schritt 3. Stellen Sie Ihre Instanz hier bereit

Bedingungen des Angebots

Es gibt die Beschränkung von einem Aktionscode pro Kundenkonto. Seine Nutzung ist auf IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service beschränkt. Das Guthaben in Höhe von 1.000 USD ist nur für dieses Angebot bestimmt und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot unterliegt der Verfügbarkeit.