Unified Key Orchestrator for z/OS (UKO for z/OS) kann Ihrem Unternehmen bei der Verwaltung und Verlagerung von Schlüsselmanagement-Workloads in und zwischen Ihren lokalen und Cloud-Umgebungen helfen und dafür sorgen, Compliance und Sicherheit zu gewährleisten. Mit UKO for z/OS können Sie Ihre Verschlüsselungscodes unternehmensweit über eine einzige, vertrauenswürdige Benutzeroberfläche verwalten. UKO für z/OS wird als z/OS-Software bereitgestellt und ermöglicht Ihnen die Orchestrierung von Verschlüsselungen über alle Ihre IBM z/OS-Systeme und mehrere Public Clouds hinweg. Es erweitert sogar die Unterstützung auf die Schlüsselverwaltung für zKey unter Linux on IBM Z und IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager. Unified Key Orchestrator for z/OS wurde auch zur Schlüsselverwaltung speziell für die IBM z/OS-Datensatzverschlüsselung entwickelt, um Ihre IBM Z Pervasive Encryption-Journey zu unterstützen.