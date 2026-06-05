IBM Fusion bietet Ihnen die Flexibilität und Autonomie, die für einen schrittweisen und schrittweisen Übergang zu einer intelligenten Anwendungsdatenplattform mit einer hybrid-nativen Architektur in Ihrem eigenen Tempo erforderlich sind.
Verabschieden Sie sich von der Anbieterbindung älterer VM-Anbieter und setzen Sie stattdessen auf eine moderne Umgebung, die diverse Workloads auf einer einzigen Plattform ohne Hypervisor orchestriert und automatisiert.
Schlüsselfertige OpenShift-native Containerisierung, die VMs und Container unter einer Steuerungsebene mit Speicher der Unternehmensklasse, flüssiger Orchestrierung und intelligenter Automatisierung vereint.
Implementieren und skalieren Sie Data Lakehouses und analytische Workloads mit IBM Fusion und watsonx.data. Vereinheitlichen Sie alte Datensilos, beschleunigen Sie Abfragen auf riesigen Datensätzen und ermöglichen Sie die Portabilität von Hybrid-Clouds.
Verbessern Sie die Produktivität und die betriebliche Effizienz von Anfang an, mit integrierter Day-2-Automatisierung und Self-Service zur Modernisierung bestehender Umgebungen.
Reduzieren Sie die betriebliche Komplexität und die Gesamtbetriebskosten, indem Sie Infrastruktur, Datendienste und Anwendungslaufzeiten in einer einzigen, sofort einsatzbereiten Plattform konsolidieren.
Verlassen Sie sich auf integrierte Ausfallsicherheit, Sicherheitskontrollen und Governance-Leitplanken, die standardisiert und automatisiert sind und standardmäßig durchgesetzt werden.
Unterstützen Sie das Wachstum Ihres Unternehmens mit einer elastischen Architektur, die mehr als 10.000 Workloads zuverlässig verarbeiten kann.
Bieten Sie eine cloudnative Grundlage, indem Sie virtuelle Maschinen und Container nebeneinander ausführen, mit einem vertrauenswürdigen Pfad von VMs zu Kubernetes.
Vereinheitlichen Sie strukturierte und unstrukturierte Daten in hybriden Umgebungen, optimieren Sie Preis und Leistung und setzen Sie gleichzeitig eine einheitliche Governance in großem Maßstab durch.
Ermöglichen Sie eine schrittweise Modernisierung, indem Sie Daten-, Integrations- und Automatisierungsfunktionen auf Fusion aufsetzen, ohne vorab die Plattform wechseln zu müssen.
Betreiben und schützen Sie Asset-Management-Anwendungen auf einer modernen Plattform, die auf Verfügbarkeit, Automatisierung und Betriebskontinuität ausgelegt ist.
Zentralisieren Sie die Schlüsselverwaltung, um eine konsistente Verschlüsselung im Ruhezustand über hybride Speicher und Kubernetes durchzusetzen und so KI und Analyse in großem Maßstab zu unterstützen.
Aktivieren Sie ereignisgesteuerte Pipelines für die Echtzeit-Datenverschiebung und -vorbereitung in Anwendungen, Analysen und KI-Workflows.