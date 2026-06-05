Modernisierung Ihrer Anwendungen mit IBM Fusion

Fusion als Produktivitätsstrategie

VMs, Container und KI-Workloads auf einer Red Hat OpenShift-Plattform orchestrieren und automatisieren.

IBM Fusion bietet Ihnen die Flexibilität und Autonomie, die für einen schrittweisen und schrittweisen Übergang zu einer intelligenten Anwendungsdatenplattform mit einer hybrid-nativen Architektur in Ihrem eigenen Tempo erforderlich sind.

Erfahren Sie mehr: Das Datenblatt von Fusion zeigt, wie Sie Daten in echte Vorteile verwandeln können
Eine intelligente Plattform für Anwendungsdaten. Viele Workloads. Keine Silos.
Gläser und Würfel mit Farbverlauf
Rehosting, Replatforming und Refactoring Ihrer VMs in Ihrem eigenen Tempo.

Verabschieden Sie sich von der Anbieterbindung älterer VM-Anbieter und setzen Sie stattdessen auf eine moderne Umgebung, die diverse Workloads auf einer einzigen Plattform ohne Hypervisor orchestriert und automatisiert.

 VM-zentrierte Beschränkungen überwinden
Transparentes Glas mit Farbverlauf
Modernisierung Ihrer Anwendungen mit intelligenter Automatisierung.

Schlüsselfertige OpenShift-native Containerisierung, die VMs und Container unter einer Steuerungsebene mit Speicher der Unternehmensklasse, flüssiger Orchestrierung und intelligenter Automatisierung vereint.

 Entdecken Sie den schnellsten Weg zur Containerisierung
Transparentes Glas mit Farbverlauf
Für Analysezwecke auf alle Ihre Daten zugreifen.

Implementieren und skalieren Sie Data Lakehouses und analytische Workloads mit IBM Fusion und watsonx.data. Vereinheitlichen Sie alte Datensilos, beschleunigen Sie Abfragen auf riesigen Datensätzen und ermöglichen Sie die Portabilität von Hybrid-Clouds.

 Die Power von Fusion für Data Lakehouses erkunden →

Modernisierung in Ihrem Tempo. Schneller Ergebnisse erzielen.

Weißer transparenter Glaswürfel im Inneren eines blauen transparenten Glaswürfels
Beginnen Sie ab Tag 1 mit der Modernisierung.

Verbessern Sie die Produktivität und die betriebliche Effizienz von Anfang an, mit integrierter Day-2-Automatisierung und Self-Service zur Modernisierung bestehender Umgebungen.

 Mit der Modernisierung beginnen
3D-Glaswürfel in den Farben Petrol, Blau, Grün und Lila
Vereinfachung des Betriebs und Senkung der Gesamtbetriebskosten.

Reduzieren Sie die betriebliche Komplexität und die Gesamtbetriebskosten, indem Sie Infrastruktur, Datendienste und Anwendungslaufzeiten in einer einzigen, sofort einsatzbereiten Plattform konsolidieren.

 Ihre Gesamtbetriebskosten berechnen
Abstrakter blauer Würfel
Resilienz und Sicherheit von Anfang integrieren.

Verlassen Sie sich auf integrierte Ausfallsicherheit, Sicherheitskontrollen und Governance-Leitplanken, die standardisiert und automatisiert sind und standardmäßig durchgesetzt werden.

 Integrierte Schutzfunktionen erkunden
Türkisfarbene, blaue, violette 3D-Glaswürfel, Plattformen
Inkrementelle Skalierung entsprechend den sich entwickelnden Workloads.

Unterstützen Sie das Wachstum Ihres Unternehmens mit einer elastischen Architektur, die mehr als 10.000 Workloads zuverlässig verarbeiten kann.

 Erfahren Sie, wie wir skalieren

Erreichen Sie mehr mit Fusion in Ihrem gesamten Ökosystem.

OpenShift-App-Symbol
Fusion + Red Hat OpenShift

Bieten Sie eine cloudnative Grundlage, indem Sie virtuelle Maschinen und Container nebeneinander ausführen, mit einem vertrauenswürdigen Pfad von VMs zu Kubernetes.

 Mehr erfahren
ibm_watsonx
Fusion + IBM watsonx.data

Vereinheitlichen Sie strukturierte und unstrukturierte Daten in hybriden Umgebungen, optimieren Sie Preis und Leistung und setzen Sie gleichzeitig eine einheitliche Governance in großem Maßstab durch.

 Genauer untersuchen
Zusammenfassung von Data Lever
Fusion + IBM Cloud Paks

Ermöglichen Sie eine schrittweise Modernisierung, indem Sie Daten-, Integrations- und Automatisierungsfunktionen auf Fusion aufsetzen, ohne vorab die Plattform wechseln zu müssen.

 Die Lösung erkunden
Maximo Application Suite Remote-Überwachung
Fusion + IBM Maximo

Betreiben und schützen Sie Asset-Management-Anwendungen auf einer modernen Plattform, die auf Verfügbarkeit, Automatisierung und Betriebskontinuität ausgelegt ist.

 Anwendungsfall lesen
Logo von HashiCorp Vault
Fusion + HashiCorp Vault

Zentralisieren Sie die Schlüsselverwaltung, um eine konsistente Verschlüsselung im Ruhezustand über hybride Speicher und Kubernetes durchzusetzen und so KI und Analyse in großem Maßstab zu unterstützen.

 Mehr über die Integration erfahren
Logo von Confluent
Fusion + Confluent Kafka

Aktivieren Sie ereignisgesteuerte Pipelines für die Echtzeit-Datenverschiebung und -vorbereitung in Anwendungen, Analysen und KI-Workflows.

 Funktionsweise

Erkunden Sie Ressourcen, um Ihre App-Modernisierung zu beschleunigen.

Konsolidieren und optimieren Sie VMs für resiliente, cloudnative Leistung. Migrieren Sie Anwendungen flexibel und kontrolliert in containerisierte Umgebungen. Alles erkunden. Durchsuchen Sie die gesamte Bibliothek der Fusion-Ressourcen.
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie Sie IBM Fusion Services für die Speicherung und den Schutz von Daten in Unternehmen nutzen können.