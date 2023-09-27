Durch die Unterstützung mehrerer Cluster können sich mehrere Ressourcen über mehrere Cluster erstrecken und je nach Bedarf zwischen Clustern verschoben werden. Eine einzelne Sitzung kann auf mehreren Clustern ausgeführt werden, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, und effizient über eine einzige Schnittstelle verwaltet werden.

Mit fortlaufenden Upgrades können Administratoren problemlos eine neuere Version von IBM® Spectrum Symphony über eine ältere Version installieren und konfigurieren, ohne dass eine manuelle Migration erforderlich ist.