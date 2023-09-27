IBM Spectrum Symphony

Bereitstellung einer unternehmensgerechten Verwaltung für die Ausführung rechen- und datenintensiver verteilter Anwendungen in einem skalierbaren, gemeinsam genutzten Grid

Erste Schritte mit IBM Cloud
Schwarz-blauer Hintergrund

Überblick

IBM® Spectrum Symphony-Software bietet eine leistungsstarke Unternehmensverwaltung für die Ausführung rechen- und datenintensiver verteilter Anwendungen auf einer skalierbaren, gemeinsam genutzten Ressource. Sie beschleunigt Dutzende parallele Anwendungen für schnellere Ergebnisse und eine bessere Nutzung aller verfügbaren Ressourcen. Mit IBM® Spectrum Symphony können Sie die IT-Performance verbessern, Infrastrukturkosten und -ausgaben reduzieren und schnell auf Geschäftsanforderungen reagieren.  
Beschleunigen Sie die Zeit bis zum Ergebnis

Erzielen Sie einen schnelleren Durchsatz und eine schnellere Leistung für rechenintensive und datenintensive Analyseanwendungen, um die Zeit bis zu den Ergebnissen zu verkürzen.
Optimierung von Ressourcen

Erzielen Sie eine bessere Ressourcennutzung, indem Sie die enorme Rechenleistung, die in Ihren technischen Rechensystemen verfügbar ist, kontrollieren und optimieren.
Geringere Kosten

Reduzieren Sie die Kosten für Infrastruktur, Anwendungsentwicklung, Bereitstellung und Verwaltung, indem Sie die Kontrolle über umfangreiche Aufträge, Big-Data-Analysen, parallele Anwendungen und die technische Recheninfrastruktur übernehmen.
Agilität gewinnen

Reagieren Sie sofort auf Echtzeit-Anforderungen durch Silo-Konsolidierung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen, damit diese vollständig genutzt werden und eine bessere Leistung liefern.

Funktionen

Entwickler, der auf mehreren Bildschirmen mit Blockchain-Netzwerkdiagrammen programmiert
Mehrere Planungsschemata

Ein Fair-Share-Planungsschema mit 10.000 Prioritätsebenen kann für mehrere Aufträge für eine einzelne Anwendung verwendet werden. Die präventive und auf Ressourcenschwellenwerten basierende Planung ist mit der Laufzeitänderungsverwaltung verfügbar. Die mehrdimensionale Planung wird durch die Möglichkeit unterstützt, die Slot-Definition für jeden Verbraucher in Form von bis zu vier anpassbaren Ressourcenmetriken festzulegen.
Trendanalyse zum Cloud Computing in einer Büroumgebung
Dynamische Hybrid-Cloud

IBM® Spectrum Symphony bietet Unterstützung für eine hybride HPC-Cloud und ermöglicht die Weiterleitung von Workloads an mehrere Clouds sowie das automatische Staging von Daten in der oder aus der Cloud. Darüber hinaus können in der Cloud genutzte Ressourcen je nach Workload-Anforderungen und Planungsrichtlinien automatisch skaliert werden. IBM® Spectrum Symphony ist für die vollautomatische Bereitstellung in der IBM® Cloud verfügbar.
Person, die in einer virtuellen Bibliothek mit digitalen Büchern blättert, was die Zugänglichkeit und den Komfort von Online-Informationen zeigt
Modell für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen

Das Ressourcenteilungsmodell in IBM Spectrum Symphony trägt dazu bei, Infrastrukturkosten und Verwaltungskosten zu senken. Es ermöglicht Ihnen, mehrere heterogene Anwendungen auf demselben gemeinsamen Grid bereitzustellen. Gleichzeitig können Sie die Eigentümerschaft des Geschäftsbereichs bewahren und gleichzeitig Service-Level-Garantien bieten.
Integrierte Hadoop MapReduce-kompatible Implementierung

Die IBM Spectrum Symphony Advanced Edition enthält eine Apache Hadoop-kompatible MapReduce-Implementierung, die für niedrige Latenz, hohe Zuverlässigkeit und Ressourcenfreigabe optimiert ist. Mit dieser Funktion können Sie Hadoop- und Nicht-Hadoop-Anwendungen auf derselben gemeinsam genutzten verteilten Infrastruktur ausführen. Die mandantenfähige Architektur ermöglicht die Bereitstellung mehrerer MapReduce-Engines in einer einzigen gemeinsamen Infrastruktur.
Datenanalyst bei der Arbeit an einem Dashboard für Business-Analysen mit Diagrammen, mit KPI und Metriken, die mit der Datenbank für Technologie, Finanzen, Betrieb, Vertrieb und Marketing verbunden sind
Unterstützt mehrere Cluster und fortlaufende Upgrades

Durch die Unterstützung mehrerer Cluster können sich mehrere Ressourcen über mehrere Cluster erstrecken und je nach Bedarf zwischen Clustern verschoben werden. Eine einzelne Sitzung kann auf mehreren Clustern ausgeführt werden, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, und effizient über eine einzige Schnittstelle verwaltet werden.
Mit fortlaufenden Upgrades können Administratoren problemlos eine neuere Version von IBM® Spectrum Symphony über eine ältere Version installieren und konfigurieren, ohne dass eine manuelle Migration erforderlich ist.
Manager, Techniker, Wirtschaftsingenieur mit Erfahrung in der Arbeit und Steuerung von Robotertechnik mit Überwachungssystemsoftware und Branchen-Netzwerkverbindung auf einem Tablet
Drei Editionen von IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony ist in drei Editionen verfügbar, alle mit latenzarmer, leistungsfähiger, serviceorientierter Architektur, agilem Service und Aufgabenplanung. Die Editionen reichen von einer oder zwei Hosts für die Developer Edition bis zu 5.000 Hosts und 128.000 Kernen für die Advanced Edition – Ihre beste Wahl für verteilte, rechenintensive und datenintensive Anwendungen wie Hadoop MapReduce. Die Standard Edition bietet Leistung und Skalierbarkeit der Enterprise-Klasse.
Entwickler, der auf mehreren Bildschirmen mit Blockchain-Netzwerkdiagrammen programmiert
Mehrere Planungsschemata

Ein Fair-Share-Planungsschema mit 10.000 Prioritätsebenen kann für mehrere Aufträge für eine einzelne Anwendung verwendet werden. Die präventive und auf Ressourcenschwellenwerten basierende Planung ist mit der Laufzeitänderungsverwaltung verfügbar. Die mehrdimensionale Planung wird durch die Möglichkeit unterstützt, die Slot-Definition für jeden Verbraucher in Form von bis zu vier anpassbaren Ressourcenmetriken festzulegen.
Trendanalyse zum Cloud Computing in einer Büroumgebung
Dynamische Hybrid-Cloud

IBM® Spectrum Symphony bietet Unterstützung für eine hybride HPC-Cloud und ermöglicht die Weiterleitung von Workloads an mehrere Clouds sowie das automatische Staging von Daten in der oder aus der Cloud. Darüber hinaus können in der Cloud genutzte Ressourcen je nach Workload-Anforderungen und Planungsrichtlinien automatisch skaliert werden. IBM® Spectrum Symphony ist für die vollautomatische Bereitstellung in der IBM® Cloud verfügbar.
Person, die in einer virtuellen Bibliothek mit digitalen Büchern blättert, was die Zugänglichkeit und den Komfort von Online-Informationen zeigt
Modell für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen

Das Ressourcenteilungsmodell in IBM Spectrum Symphony trägt dazu bei, Infrastrukturkosten und Verwaltungskosten zu senken. Es ermöglicht Ihnen, mehrere heterogene Anwendungen auf demselben gemeinsamen Grid bereitzustellen. Gleichzeitig können Sie die Eigentümerschaft des Geschäftsbereichs bewahren und gleichzeitig Service-Level-Garantien bieten.
Integrierte Hadoop MapReduce-kompatible Implementierung

Die IBM Spectrum Symphony Advanced Edition enthält eine Apache Hadoop-kompatible MapReduce-Implementierung, die für niedrige Latenz, hohe Zuverlässigkeit und Ressourcenfreigabe optimiert ist. Mit dieser Funktion können Sie Hadoop- und Nicht-Hadoop-Anwendungen auf derselben gemeinsam genutzten verteilten Infrastruktur ausführen. Die mandantenfähige Architektur ermöglicht die Bereitstellung mehrerer MapReduce-Engines in einer einzigen gemeinsamen Infrastruktur.
Datenanalyst bei der Arbeit an einem Dashboard für Business-Analysen mit Diagrammen, mit KPI und Metriken, die mit der Datenbank für Technologie, Finanzen, Betrieb, Vertrieb und Marketing verbunden sind
Unterstützt mehrere Cluster und fortlaufende Upgrades

Durch die Unterstützung mehrerer Cluster können sich mehrere Ressourcen über mehrere Cluster erstrecken und je nach Bedarf zwischen Clustern verschoben werden. Eine einzelne Sitzung kann auf mehreren Clustern ausgeführt werden, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, und effizient über eine einzige Schnittstelle verwaltet werden.
Mit fortlaufenden Upgrades können Administratoren problemlos eine neuere Version von IBM® Spectrum Symphony über eine ältere Version installieren und konfigurieren, ohne dass eine manuelle Migration erforderlich ist.
Manager, Techniker, Wirtschaftsingenieur mit Erfahrung in der Arbeit und Steuerung von Robotertechnik mit Überwachungssystemsoftware und Branchen-Netzwerkverbindung auf einem Tablet
Drei Editionen von IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony ist in drei Editionen verfügbar, alle mit latenzarmer, leistungsfähiger, serviceorientierter Architektur, agilem Service und Aufgabenplanung. Die Editionen reichen von einer oder zwei Hosts für die Developer Edition bis zu 5.000 Hosts und 128.000 Kernen für die Advanced Edition – Ihre beste Wahl für verteilte, rechenintensive und datenintensive Anwendungen wie Hadoop MapReduce. Die Standard Edition bietet Leistung und Skalierbarkeit der Enterprise-Klasse.

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