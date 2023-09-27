Bereitstellung einer unternehmensgerechten Verwaltung für die Ausführung rechen- und datenintensiver verteilter Anwendungen in einem skalierbaren, gemeinsam genutzten Grid
IBM® Spectrum Symphony-Software bietet eine leistungsstarke Unternehmensverwaltung für die Ausführung rechen- und datenintensiver verteilter Anwendungen auf einer skalierbaren, gemeinsam genutzten Ressource. Sie beschleunigt Dutzende parallele Anwendungen für schnellere Ergebnisse und eine bessere Nutzung aller verfügbaren Ressourcen. Mit IBM® Spectrum Symphony können Sie die IT-Performance verbessern, Infrastrukturkosten und -ausgaben reduzieren und schnell auf Geschäftsanforderungen reagieren.
Erzielen Sie einen schnelleren Durchsatz und eine schnellere Leistung für rechenintensive und datenintensive Analyseanwendungen, um die Zeit bis zu den Ergebnissen zu verkürzen.
Erzielen Sie eine bessere Ressourcennutzung, indem Sie die enorme Rechenleistung, die in Ihren technischen Rechensystemen verfügbar ist, kontrollieren und optimieren.
Reduzieren Sie die Kosten für Infrastruktur, Anwendungsentwicklung, Bereitstellung und Verwaltung, indem Sie die Kontrolle über umfangreiche Aufträge, Big-Data-Analysen, parallele Anwendungen und die technische Recheninfrastruktur übernehmen.
Reagieren Sie sofort auf Echtzeit-Anforderungen durch Silo-Konsolidierung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen, damit diese vollständig genutzt werden und eine bessere Leistung liefern.
Mit einer integrierten Plattform Daten analysieren, schützen und darauf zugreifen.
Erhalten Sie umfassendes Workload-Management für anspruchsvolle HPC-Umgebungen.
Sagen Sie Ergebnisse mit einer Plattform mit Data-Fabric-Architektur schneller voraus.