Beschleunigen Sie die KI- und Workload-Erweiterung mit den Anwendungen und Services Ihrer Wahl, die alle in der souveränen Umgebung betrieben werden
Ein Ökosystem aus Partnerinfrastruktur, Produkten und Dienstleistungen, darunter Rechenleistung, Speicher, Netzwerke und Managed Services, die mit IBM Sovereign Core integriert werden, um skalierbare, „Souverän-by-Design“-Umgebungen zu ermöglichen.
CPU-/GPU-Beschleunigungsoptionen für souveräne Inferenzen und rechenintensive Workloads in kontrollierten Boundary-Zonen.
Ein Partner für Bereitstellung und Managed Services, der souveräne Deployments, Betrieb und regionale Compliance-Anpassung ermöglicht.
Ein Partner für Bereitstellung und Managed Services, der souveräne Deployments, Betrieb und regionale Compliance-Anpassung ermöglicht.
Lokale, Open-Source-basierte Datenverwaltungsplattform mit integrierten Analytics Engines für eine sichere, konforme und Datenverarbeitung innerhalb der Boundary.
Eine robuste, verteilte SQL Database für globale Skalierbarkeit und hohe Konsistenz in souveränen Umgebungen.
Hardwarebeschleunigung und Plattformoptionen zur Unterstützung souveräner KI- und Infrastrukturanforderungen in kontrollierten Umgebungen.
Datenschutzfördernde Berechnungen mittels homomorpher Verschlüsselung ermöglichen Analysen ohne Offenlegung von Klartextdaten.
Enterprise PostgreSQL-Distribution für Bereitstellungen innerhalb der Boundary, die Support-, Kompatibilitäts- und operative Kontrollanforderungen erfüllen.
Globaler Technologie- und Managed-Services-Partner, der souverän-fähige Infrastruktur, Betriebsmodelle und regulatorisch konforme Transformationen bereitstellt.
Bietet hardwarebasiertes Confidential Computing, das sicherstellt, dass Daten, Modelle und KI-Workloads jederzeit geschützt sind.
LLM-Inferenzoption mit offenen Gewichten für Bereitstellungen innerhalb der Boundary, die auf EU-spezifische Anforderungen abgestimmt ist.
Dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank mit starker Container-Unterstützung für souveräne Anwendungen und flexiblen Schemata.
Es bietet fortschrittlichen Inline-Bedrohungsschutz, granulare Segmentierung und Echtzeit-Angriffsabwehr, um souveräne Workloads zu sichern und strenge Compliance- sowie Datenresidenzanforderungen zu erfüllen.
Eine leistungsstarke, verteilte SQL Database für Echtzeitanalysen und Transaktionen bei datenintensiven, souveränen Workloads.
Ein Portfolio aus IBM Software und Services, das sich in IBM Sovereign Core integriert und KI, Sicherheit, Compliance sowie den Plattformbetrieb in einer souveränen Umgebung erweitert.
BI und Reporting für Unternehmen mit containerisierter Bereitstellung für kontrollierte Dashboards und souveränes Reporting.
Containerisierte Kafka-Streaming-Plattform für Event-Pipelines innerhalb der Boundary sowie für die Echtzeit-Integration souveräner Systeme.
Relationale Enterprise-Datenbank für transaktionale Zuverlässigkeit, Leistung und operative Persistenz auf souveränem Niveau.
Beratungs- und Bereitstellungsdienstleistungen für Installation, Migration und Compliance-Integration.
Datenlebenszyklusmanagement für Archivierung, Aufbewahrung und den compliancegerechten Umgang mit sensiblen Unternehmensdaten.
Data Replication zur Synchronisierung von Datensätzen über Boundary-Zonen hinweg unter Wahrung von Souveränität und Kontrollmechanismen.
Vom Kunden verwaltete Geheimnisse und Schlüsselspeicher, die für souveräne Workloads vollständig innerhalb der Boundary bleibt.
Identitätsdurchsetzung am Edge der Boundary zur Unterstützung von Föderation und Tenant-IAM-Integration für souveräne Zugriffskontrolle.
Laufzeitumgebung für KI-Inferenz innerhalb von der Boundary zum Bereitstellen, Ausführen und Überwachen von Modellen auf Sovereign Core.
Datenverwaltung innerhalb der Boundary für Lakehouse-Speicher, Governance und workloadgerechte Zugriffsmuster.
Datenintegration innerhalb der Boundary zum Aufbau sicherer Pipelines, Transformationen und operativer Datenbewegung.
Lakehouse-Intelligenz innerhalb der Boundary für kontrollierte Datenentdeckung, Datenherkunft und vertrauenswürdige, analysebereite Daten.
KI-Governance innerhalb der Boundary für Compliance-Kontrollen, Modellprüfbarkeit und reguliertes Lebenszyklusmanagement.
Ein auf IBM Sovereign Core abgestimmtes Ökosystem aus Open-Source-Technologien, das Flexibilität, Transparenz und Portabilität über souveräne KI- und Cloud-Umgebungen hinweg ermöglicht.
Volltextsuch- und Analytics Engine für Indizierung, Abfragen und Observability-Anwendungsfälle innerhalb der Boundary.
Open-Source-IAM und Authentifizierung für souveräne Identitäts-, Föderations- und Zugriffskontrollrichtlinien.
Agenten-Orchestrierungs-Toolkit für den Aufbau souveräner KI-Workflows mit explizit deklarierten externen Abhängigkeiten.
MySQL-kompatible relationale Datenbank mit hoher Offenheit, die sich für souveräne Bereitstellungen eignet.
Vektordatenbank innerhalb der Boundary für RAG-Suche, Einbettungsspeicherung und leistungsfähige KI-Retrieval-Anwendungen.
Weit verbreitete relationale Open-Source-Datenbank für souveräne Workloads mit Standardtools und hoher Portabilität.
In-Memory-Cache und Datenspeicher zur Leistungsbeschleunigung, Session-Verarbeitung und für Workloads mit geringer Latenz innerhalb souveräner Systeme.