IBM Sovereign Core Ökosystem-Katalog

Beschleunigen Sie die KI- und Workload-Erweiterung mit den Anwendungen und Services Ihrer Wahl, die alle in der souveränen Umgebung betrieben werden

Unterschiedlich große Kreise auf blauem Rasterhintergrund
Partnerangebote

Ein Ökosystem aus Partnerinfrastruktur, Produkten und Dienstleistungen, darunter Rechenleistung, Speicher, Netzwerke und Managed Services, die mit IBM Sovereign Core integriert werden, um skalierbare, „Souverän-by-Design“-Umgebungen zu ermöglichen.
AMD

CPU-/GPU-Beschleunigungsoptionen für souveräne Inferenzen und rechenintensive Workloads in kontrollierten Boundary-Zonen.

Hardware/KI-Beschleunigung
ATOS

Ein Partner für Bereitstellung und Managed Services, der souveräne Deployments, Betrieb und regionale Compliance-Anpassung ermöglicht.

IT-Service-Provider
Cegeka

Ein Partner für Bereitstellung und Managed Services, der souveräne Deployments, Betrieb und regionale Compliance-Anpassung ermöglicht.

IT-Service-Provider
Cloudera

Lokale, Open-Source-basierte Datenverwaltungsplattform mit integrierten Analytics Engines für eine sichere, konforme und Datenverarbeitung innerhalb der Boundary.

Datenverwaltung
CockroachDB

Eine robuste, verteilte SQL Database für globale Skalierbarkeit und hohe Konsistenz in souveränen Umgebungen.

Datenbank
Dell

Hardwarebeschleunigung und Plattformoptionen zur Unterstützung souveräner KI- und Infrastrukturanforderungen in kontrollierten Umgebungen.

Hardware/KI-Beschleunigung
Duality Tech

Datenschutzfördernde Berechnungen mittels homomorpher Verschlüsselung ermöglichen Analysen ohne Offenlegung von Klartextdaten.

Datenschutz/Verschlüsselung
EDB (EnterpriseDB)

Enterprise PostgreSQL-Distribution für Bereitstellungen innerhalb der Boundary, die Support-, Kompatibilitäts- und operative Kontrollanforderungen erfüllen.

Datenbank (Postgres)
HCL Tech

Globaler Technologie- und Managed-Services-Partner, der souverän-fähige Infrastruktur, Betriebsmodelle und regulatorisch konforme Transformationen bereitstellt.

IT-Service-Provider
Intel

Bietet hardwarebasiertes Confidential Computing, das sicherstellt, dass Daten, Modelle und KI-Workloads jederzeit geschützt sind.

Hardware/KI-Beschleunigung
Mistral

LLM-Inferenzoption mit offenen Gewichten für Bereitstellungen innerhalb der Boundary, die auf EU-spezifische Anforderungen abgestimmt ist.

LLM-Modell
MongoDB

Dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank mit starker Container-Unterstützung für souveräne Anwendungen und flexiblen Schemata.

Datenbank
Palo Alto Networks

Es bietet fortschrittlichen Inline-Bedrohungsschutz, granulare Segmentierung und Echtzeit-Angriffsabwehr, um souveräne Workloads zu sichern und strenge Compliance- sowie Datenresidenzanforderungen zu erfüllen.

Sicherheit
SingleStore

Eine leistungsstarke, verteilte SQL Database für Echtzeitanalysen und Transaktionen bei datenintensiven, souveränen Workloads.

Datenbank
IBM-Angebote

Ein Portfolio aus IBM Software und Services, das sich in IBM Sovereign Core integriert und KI, Sicherheit, Compliance sowie den Plattformbetrieb in einer souveränen Umgebung erweitert.
Cognos Analytics

BI und Reporting für Unternehmen mit containerisierter Bereitstellung für kontrollierte Dashboards und souveränes Reporting.

BI/Reporting
Confluent

Containerisierte Kafka-Streaming-Plattform für Event-Pipelines innerhalb der Boundary sowie für die Echtzeit-Integration souveräner Systeme.

Streaming/Kafka
Db2

Relationale Enterprise-Datenbank für transaktionale Zuverlässigkeit, Leistung und operative Persistenz auf souveränem Niveau.

Datenbank
Expert Labs

Beratungs- und Bereitstellungsdienstleistungen für Installation, Migration und Compliance-Integration.

Services
Optim

Datenlebenszyklusmanagement für Archivierung, Aufbewahrung und den compliancegerechten Umgang mit sensiblen Unternehmensdaten.

Datenlebenszyklus
Replikation

Data Replication zur Synchronisierung von Datensätzen über Boundary-Zonen hinweg unter Wahrung von Souveränität und Kontrollmechanismen.

Data Replication
Vault (HashiCorp)

Vom Kunden verwaltete Geheimnisse und Schlüsselspeicher, die für souveräne Workloads vollständig innerhalb der Boundary bleibt.

Secrets Management
Verify

Identitätsdurchsetzung am Edge der Boundary zur Unterstützung von Föderation und Tenant-IAM-Integration für souveräne Zugriffskontrolle.

Identity und Access Management
watsonx.ai

Laufzeitumgebung für KI-Inferenz innerhalb von der Boundary zum Bereitstellen, Ausführen und Überwachen von Modellen auf Sovereign Core.

KI/ML-Inferenz
watsonx.data

Datenverwaltung innerhalb der Boundary für Lakehouse-Speicher, Governance und workloadgerechte Zugriffsmuster.

Datenverwaltung
watsonx.data integration

Datenintegration innerhalb der Boundary zum Aufbau sicherer Pipelines, Transformationen und operativer Datenbewegung.

Datenintegration
watsonx.data Intelligence

Lakehouse-Intelligenz innerhalb der Boundary für kontrollierte Datenentdeckung, Datenherkunft und vertrauenswürdige, analysebereite Daten.

Datenplattform
watsonx.gov

KI-Governance innerhalb der Boundary für Compliance-Kontrollen, Modellprüfbarkeit und reguliertes Lebenszyklusmanagement.

KI-Governance

Open-Source-Angebote

Ein auf IBM Sovereign Core abgestimmtes Ökosystem aus Open-Source-Technologien, das Flexibilität, Transparenz und Portabilität über souveräne KI- und Cloud-Umgebungen hinweg ermöglicht. 
Elasticsearch

Volltextsuch- und Analytics Engine für Indizierung, Abfragen und Observability-Anwendungsfälle innerhalb der Boundary.

Suchen/Analysen
Keycloak

Open-Source-IAM und Authentifizierung für souveräne Identitäts-, Föderations- und Zugriffskontrollrichtlinien.

Identity und Access Management
LangGraph

Agenten-Orchestrierungs-Toolkit für den Aufbau souveräner KI-Workflows mit explizit deklarierten externen Abhängigkeiten.

Agentische KI
MariaDB

MySQL-kompatible relationale Datenbank mit hoher Offenheit, die sich für souveräne Bereitstellungen eignet.

RDBMS
Milvus

Vektordatenbank innerhalb der Boundary für RAG-Suche, Einbettungsspeicherung und leistungsfähige KI-Retrieval-Anwendungen.

Vektor-DB
MySQL

Weit verbreitete relationale Open-Source-Datenbank für souveräne Workloads mit Standardtools und hoher Portabilität.

RDBMS
Redis

In-Memory-Cache und Datenspeicher zur Leistungsbeschleunigung, Session-Verarbeitung und für Workloads mit geringer Latenz innerhalb souveräner Systeme.

Cache/Datenspeicher
Nächste Schritte

Erfahren Sie, wie Sie die Kontrolle behalten, Compliance nachweisen und KI innerhalb der souveränen Umgebung steuern können.

  1. Buchen Sie eine Live-Demo