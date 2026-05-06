Ein Portfolio aus IBM Software und Services, das sich in IBM Sovereign Core integriert und KI, Sicherheit, Compliance sowie den Plattformbetrieb in einer souveränen Umgebung erweitert.

Cognos Analytics BI und Reporting für Unternehmen mit containerisierter Bereitstellung für kontrollierte Dashboards und souveränes Reporting.

Confluent Containerisierte Kafka-Streaming-Plattform für Event-Pipelines innerhalb der Boundary sowie für die Echtzeit-Integration souveräner Systeme.

Db2 Relationale Enterprise-Datenbank für transaktionale Zuverlässigkeit, Leistung und operative Persistenz auf souveränem Niveau.

Expert Labs Beratungs- und Bereitstellungsdienstleistungen für Installation, Migration und Compliance-Integration.

Optim Datenlebenszyklusmanagement für Archivierung, Aufbewahrung und den compliancegerechten Umgang mit sensiblen Unternehmensdaten.

Replikation Data Replication zur Synchronisierung von Datensätzen über Boundary-Zonen hinweg unter Wahrung von Souveränität und Kontrollmechanismen.

Vault (HashiCorp) Vom Kunden verwaltete Geheimnisse und Schlüsselspeicher, die für souveräne Workloads vollständig innerhalb der Boundary bleibt.

Verify Identitätsdurchsetzung am Edge der Boundary zur Unterstützung von Föderation und Tenant-IAM-Integration für souveräne Zugriffskontrolle.

watsonx.ai Laufzeitumgebung für KI-Inferenz innerhalb von der Boundary zum Bereitstellen, Ausführen und Überwachen von Modellen auf Sovereign Core.

watsonx.data Datenverwaltung innerhalb der Boundary für Lakehouse-Speicher, Governance und workloadgerechte Zugriffsmuster.

watsonx.data integration Datenintegration innerhalb der Boundary zum Aufbau sicherer Pipelines, Transformationen und operativer Datenbewegung.

watsonx.data Intelligence Lakehouse-Intelligenz innerhalb der Boundary für kontrollierte Datenentdeckung, Datenherkunft und vertrauenswürdige, analysebereite Daten.