Der IBM SAN96C-7 Fibre-Channel-Switch der nächsten Generation mit 64 Gbit/s, 96 Anschlüssen und zwei Rack-Einheiten (2 HE) bietet schnelle Fibre-Channel-Konnektivität für All Flash Arrays und leistungsstarke Hosts sowie hochmoderne Analyse- und Telemetriefunktionen, die alle in seinen ASIC-Chipsatz integriert sind. Die Lösung ermöglicht Ihnen einen nahtlosen Übergang zu NVMe/FC-Workloads (NVMe: Non-Volatile Memory Express), ohne dass SAN-Hardware aktualisiert werden muss.

Dies ist ideal für Unternehmen, die Cloud-Anwendungen mit dichten, virtualisierten Servern schnell bereitstellen möchten, da es den Vorteil und Nutzen einer größeren Bandbreite, Skalierbarkeit und Konsolidierung bietet.

Der IBM SAN96C-7 Switch verfügt über 96 x 8/16/32/64 Gbit/s Multispeed-Ports, die eine Gesamtbandbreite von 6 Tbit/s pro Switch für hochgradig skalierbare Konfigurationen in Hyperscale-Umgebungen bieten, die mehrere tausend Virtual Machines-Instanzen in einem Rack steuern.