Angesichts des exponentiellen Datenwachstums in modernen, intelligenten Geschäftsumgebungen müssen Unternehmen große SANs so effizient und kostengünstig wie möglich bereitstellen. Um die Anforderungen an die Skalierbarkeit zu erfüllen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu managen, bietet SAN384C-6 verschiedene Funktionen, mit denen Unternehmen ihre Datenbestände in wenigen, größeren und besser verwaltbaren SANs konsolidieren können. Es trägt dazu bei, den Platzbedarf für die Hardware im Rechenzentrum und die damit verbundenen Investitions- und Betriebskosten zu reduzieren.