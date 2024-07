Mehr Ressourcen entdecken

Dynamischer TEI-Rechner Forrester Total Economic Impact™ von IBM Security Randori Schätzen Sie mit dem dynamischen TEI-Rechner die potenziellen Kosteneinsparungen und geschäftlichen Vorteile, die IBM Security Randori in Ihrer spezifischen Geschäftsumgebung erzielen kann. Forschungsbericht IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2024 Erfahren Sie, wie Sie Ihre Mitarbeiter und Daten vor Cyberangriffen schützen können. Holen Sie sich bessere Erkenntnisse zu den Taktiken der Angreifer und Empfehlungen für den proaktiven Schutz Ihres Unternehmens. Infografik The Total Economic Impact™ of IBM Security Randori Erfahren Sie mehr über die messbaren Vorteile, die in „The Total Economic Impact™ Of IBM Security Randori“, einer im Juni 2023 bei Forrester Consulting in Auftrag gegebenen Studie, ermittelt wurden. Analystenbericht Das Management von Sicherheitshygiene und -status (Security Hygiene and Posture Management, SHPM) ist nach wie vor dezentralisiert und komplex Erfahren Sie, warum SHPM für die Cybersicherheit von grundlegender Bedeutung ist und der Schutz eines Unternehmens ein umfassendes Verständnis aller Assets, Benutzeridentitäten, Berechtigungen und mehr erfordert. Analystenbericht The Total Economic Impact™ of IBM Security Randori Laden Sie „The Total Economic Impact™ Of IBM Security Randori“ herunter, eine im Juni 2023 bei Forrester Consulting in Auftrag gegebene Studie, um die finanziellen Auswirkungen von IBM Security Randori zu verstehen, einschließlich einer Investitionsrendite von 303 % über drei Jahre. Forschungsbericht The State of Attack Surface Management 2022 Laden Sie diesen Bericht herunter, um sich einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand von ASM zu verschaffen und von echten Anwendern zu erfahren, wie man Angriffsflächen verwaltet, Programme an sich entwickelnde Bedrohungen anpasst und vieles mehr.