Randori Recon wurde von Grund auf für Unternehmens-Workflows entwickelt und bietet bidirektionale Integrationen mit Lösungen, die Sicherheitsteams in Ihrem Cybersicherheits-Ökosystem regelmäßig verwenden. Ohne APIs oder Skripte, die gewartet werden müssen, können Sie sicherstellen, dass jedes Mitglied Ihres Teams Zugriff auf die Perspektive des Angreifers hat, indem Sie Randori Recon mit Ihren vorhandenen Tools verbinden.



Randori Recon bietet außerdem eine robuste, bidirektionale API basierend auf der OpenAPI-3.0-Spezifikation und unterstützt die Erstellung von API-Clients in vielen Sprachen wie Python, Ruby, Go, Curl und PHP. Es ist vollständig bidirektional und alle Aktionen, die Sie über die Randori Recon Web-Benutzeroberfläche durchführen, können über die API ausgeführt werden.