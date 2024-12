Das regulatorische Umfeld entwickelt sich rasant weiter. Seit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union im Jahr 2018 hat die Zahl neuer und geänderter Sicherheitsrichtlinien und -vorschriften weiter zugenommen, was für Unternehmen, die sich bemühen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, eine Herausforderung darstellt. Vorschriften wie der California Consumer Protection Act (CCPA) und die SEC-Meldevorschriften haben weltweit weitreichende Auswirkungen, über die viele Unternehmen informiert sein und die sie einhalten müssen.

IBM QRadar SOAR Breach Response wurde entwickelt, um die Einhaltung von Richtlinien zur Meldung bei Datenlecks nach einem Sicherheitsvorfall zu vereinfachen. So können Ihre SOC-Analysten die richtigen Schritte einleiten und mit den richtigen Teammitgliedern zusammenarbeiten, um auf Sicherheitsverletzungen zu reagieren, die sensible Informationen, personenbezogene Daten, PII und andere Arten von Daten betreffen. Durch die Integration von SOAR und Data Breach Reporting unterstützt Breach Response Unternehmen bei über 200 Datenschutzbestimmungen weltweit und ermöglicht es Informationssicherheitsteams, Aufgaben zur Datenschutzberichterstattung in ihre allgemeinen Playbooks für die Reaktion auf Vorfälle zu integrieren.