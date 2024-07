Destabilisierende Ereignisse wie die globale Pandemie oder der Krieg in der Ukraine eröffnen Cyberkriminellen neue Möglichkeiten. Jeden Tag tauchen neue Bedrohungen auf. Gleichzeitig finden Kriminelle immer raffiniertere Wege, um sich Zugriff auf die Assets und Daten Ihres Unternehmens zu verschaffen.

Für die Reaktion in Echtzeit sind große Mengen an Bedrohungsdaten und ausreichend Zeit erforderlich. IBM® X-Force® ist in über 170 Ländern im Einsatz und verwaltet die Sicherheitsabläufe für Tausende von Kunden. Diese Erkenntnisse aus der weltweiten Bedrohungslandschaft versorgen die X-Force® Threat Intelligence Platform mit Daten, die dann von IBM Security QRadar SIEM verwendet werden, um Bedrohungen in Ihrem Unternehmen zu identifizieren.



Wie können Sie die neuesten Sicherheitsbedrohungen in Ihrer Umgebung automatisch erkennen, ohne stundenlange Recherchen anstellen zu müssen?



Nutzen Sie die globalen Untersuchungen und Daten der IBM X-Force Threat Intelligence Platform, um über die neuesten Sicherheitsbedrohungen auf dem Laufenden zu bleiben.