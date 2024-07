IBM Tivoli Output Manager for z/OS ist eine Output-Management-Lösung, die Ausgaben von lokalen und Remote-Systemen automatisch erfasst, archiviert und verteilt. Anschließend wandelt es die erfassten Daten in anpassbare Berichte um – und automatisiert die Verteilung und den Druck von Berichten.



Output Manager erfasst SYSOUT von Aufträgen auf dem Spool, speichert SYSOUT auf der Festplatte und wandelt die SYSOUT dann in Berichte um. Diese Berichte können angezeigt, ausgedruckt und an Endbenutzer verteilt werden. Es verfügt sowohl über eine ISPF-Schnittstelle als auch über eine Webbrowser-Schnittstelle. Die ISPF-Schnittstelle wird hauptsächlich von Administratoren verwendet. Die Weboberfläche (ITOMweb) wird hauptsächlich von Berichts-Endbenutzern verwendet.