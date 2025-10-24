Vegetationsmanagement mit IBM Maximo Application Suite

Dem Vegetationsrisiko einen Schritt voraus – überwachen, analysieren und proaktiv handeln, um die betriebliche Ausfallsicherheit zu verbessern

Illustration von IBM Maximo Vegetation Management – Schritt-für-Schritt-Aktivitäten

Risiko in Resilienz umwandeln

Der Schutz von Stromleitungen, Kraftwerken und anderen Versorgungseinrichtungen vor unerwünschter Vegetation ist eine Frage der Sicherheit: herabfallende Baumzweige und stark wachsendes Gestrüpp in der Nähe von Stromleitungen können zu Ausfällen, Waldbrandgefahr und erhöhten Gefahren für Personen und für Eigentum führen. Herkömmliche manuelle Inspektionen und feste Zeitpläne sind ineffizient, reaktiv und übersehen entscheidende Risiken. 

IBM Maximo Vegetation Management verwandelt Bilddaten, Analyse und KI in umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Bereiche mit hohem Risiko proaktiv zu identifizieren, um so den Baumbeschnitt zu priorisieren, Risiken zu reduzieren und die Ressourcennutzung zu optimieren.
Geringeres Ausfallrisiko

Verhindern Sie Betriebsunterbrechungen, indem Sie Bedrohungen durch die Vegetation frühzeitig erkennen und bekämpfen.
Gesteigerte Kosteneffizienz

Reduzieren Sie die Kosten für manuelle Inspektionen und Notfall-Wartungskosten, indem Sie Bereiche mit hohem Risiko priorisieren.
Risikobasierte Priorisierung

Priorisieren Sie Ihre Asset anhand von KPIs, die den Zustand der Vegetation verfolgen und Prioritäten setzen.
Optimierte Wartung

Gewinnen Sie Erkenntnisse und verfolgen Sie Arbeitsaufträge und -ausführungen über ein einheitliches Produkt.

Zentrale Funktionen

Screenshot: IBM Maximo Vegetation Management Assets
Erkenntnisse gewinnen mit Fernüberwachung der Vegetation

IBM Maximo Vegetation Management hilft Managern und Stakeholdern dabei, den aktuellen Zustand der Vegetation in einem Gebiet besser zu verstehen, indem es Fernüberwachung der Vegetation einsetzt.

Die Kenntnis der durchschnittlichen und maximalen Höhe von Bäumen ist entscheidend für die Identifizierung von Bäumen, die eine Bedrohung für die Versorgungsdienste darstellen könnten. Es ist auch wichtig, um das Vordringen der Vegetation in definierten Pufferzonen um Assets herum zusammenzufassen. Das Tool skaliert automatisch, bewertet das Wachstum der Vegetation über Hunderte von Kilometern an Stromleitungen und ermöglicht die Priorisierung von Baumschnitt- und Baumbeseitigungsarbeiten nach Korridoren, Abschnitten und Zonen.
Screenshot: IBM Maximo Vegetation Management Assets
KPIs und Scoring anpassen

IBM Maximo Vegetation Management verwendet Satellitenbilder und LiDAR-Daten, um die Vegetationsspannen anhand wichtiger Metriken und KPIs zu bewerten, wie z. B. die Entfernung zu Stromleitungen oder das Vordringen in Pufferzonen. Die Lösung weist Risikobewertungen zu, um die Bemühungen zur Entfernung von Buschwerk zu identifizieren und zu priorisieren. Durch die Kombination dieser Erkenntnisse mit anderen Datenschichten können Benutzer einen integrierten Vegetationsmanagementplan erstellen – komplett mit benutzerdefinierten Dashboards, Warnmeldungen, Entscheidungsmetriken und flexiblen Datenexportoptionen.
Screenshot: IBM Maximo Vegetation Management Assets
Vegetationsarten und -risiken bewerten

Das Tool liefert Erkenntnisse über Baumarten, einschließlich der Identifizierung gefährlicher Bäume mit potenziellem Umsturzrisiko, und es prognostiziert Bereiche, in denen ein Baumbeschnitt helfen kann, Übertragungsleitungen und andere Assets zu schützen. Mit anpassbaren Dashboards und Warnmeldungen können Vegetationsmanager präventive Wartungszyklen optimieren, proaktive Asset-Management-Strategien stärken, schnell reagieren und die Abhängigkeit von kostspieligen manuellen Inspektionen verringern.
Screenshot zur Verfolgung von Arbeitsaufträgen mit IBM Maximo Vegetation Management
Work Order Management

IBM Maximo Vegetation Management verfügt über ein einheitliches Integrationstool für die Verwaltung von Arbeitsaufträgen, mit dem Erkenntnisse in Maßnahmen in einem einheitlichen Produkt umgesetzt werden können, das die Ausführung, die Einhaltung von Vorschriften und die Leistung von Auftragnehmern verfolgt – alles an einem Ort.
Screenshot: IBM Maximo Vegetation Management Assets
Anwendungsfälle
Energie- und Versorgungswirtschaft

IBM Maximo Vegetation Management ermöglicht es Dienstprogrammen, proaktiv Hochrisikobereiche und Gefahrenbäume in der Nähe kritischer Assets zu identifizieren. Durch die Kombination von Satelliten- und LiDAR-Bildern mit einer KI-gestützten Risikobewertung identifiziert die Lösung Vegetation, die die größte Gefahr für Übertragungs- und Verteilungsleitungen darstellt. Dies hilft den Wartungs- und Betriebsleitern, Ressourcen dort zu konzentrieren, wo sie am dringendsten benötigt werden – zur Reduzierung von Ausfallrisiken, zur Verbesserung der Sicherheit und zum Schutz der Netzzuverlässigkeit.

 Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren
Versicherungswesen

Mit IBM Maximo Vegetation Management können Versicherer Satelliten- und LiDAR-Bilder in Kombination mit KI-gestützter Risikobewertung nutzen, um präzise und aktuelle Erkenntnisse zu Vegetationsrisiken in großen Portfolios zu gewinnen. Auf diese Weise können Versicherer das Risiko genauer einschätzen, den Preis für Policen sicher festlegen und risikoreiche Immobilien für eine proaktive Schadensbegrenzung kennzeichnen. Im Schadensfall können die Versicherer auch historische Vegetationsdaten verwenden, um die Bedingungen vor dem Vorfall zu validieren, was die Schadensabwicklung beschleunigt und Betrug verhindert. Das Ergebnis sind geringere Verluste, größeres Kundenvertrauen und eine stärkere finanzielle Leistung.
Transport

Für Transportunternehmen kann eine unkontrollierte Vegetation Signale blockieren, die Infrastruktur beschädigen und Sicherheitsrisiken entlang von Eisenbahnstrecken, Autobahnen und Flughäfen verursachen. IBM Maximo Vegetation Management hilft bei der Überwachung des Pflanzenwachstums in ausgedehnten Korridoren. Dazu werden Satelliten- und LiDAR-Bilder in Kombination mit KI-Risikobewertungen verwendet, um die Gebiete mit dem höchsten Risiko zu ermitteln. Durch die Priorisierung von Trimm- und Integrationsaufträgen für eine schnellere Reaktion können Transportunternehmer Verspätungen reduzieren, die Sicherheit von Passagieren und Fracht verbessern und die Lebensdauer entscheidender Infrastrukturen verlängern.
Nächste Schritte

Starten Sie mit einer Produkttour oder vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch mit einem IBM Experten, um zu erfahren, wie Ihre Organisation von Maximo profitieren kann. 

