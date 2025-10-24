Der Schutz von Stromleitungen, Kraftwerken und anderen Versorgungseinrichtungen vor unerwünschter Vegetation ist eine Frage der Sicherheit: herabfallende Baumzweige und stark wachsendes Gestrüpp in der Nähe von Stromleitungen können zu Ausfällen, Waldbrandgefahr und erhöhten Gefahren für Personen und für Eigentum führen. Herkömmliche manuelle Inspektionen und feste Zeitpläne sind ineffizient, reaktiv und übersehen entscheidende Risiken.

IBM Maximo Vegetation Management verwandelt Bilddaten, Analyse und KI in umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Bereiche mit hohem Risiko proaktiv zu identifizieren, um so den Baumbeschnitt zu priorisieren, Risiken zu reduzieren und die Ressourcennutzung zu optimieren.