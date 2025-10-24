Dem Vegetationsrisiko einen Schritt voraus – überwachen, analysieren und proaktiv handeln, um die betriebliche Ausfallsicherheit zu verbessern
Der Schutz von Stromleitungen, Kraftwerken und anderen Versorgungseinrichtungen vor unerwünschter Vegetation ist eine Frage der Sicherheit: herabfallende Baumzweige und stark wachsendes Gestrüpp in der Nähe von Stromleitungen können zu Ausfällen, Waldbrandgefahr und erhöhten Gefahren für Personen und für Eigentum führen. Herkömmliche manuelle Inspektionen und feste Zeitpläne sind ineffizient, reaktiv und übersehen entscheidende Risiken.
IBM Maximo Vegetation Management verwandelt Bilddaten, Analyse und KI in umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Bereiche mit hohem Risiko proaktiv zu identifizieren, um so den Baumbeschnitt zu priorisieren, Risiken zu reduzieren und die Ressourcennutzung zu optimieren.
Verhindern Sie Betriebsunterbrechungen, indem Sie Bedrohungen durch die Vegetation frühzeitig erkennen und bekämpfen.
Reduzieren Sie die Kosten für manuelle Inspektionen und Notfall-Wartungskosten, indem Sie Bereiche mit hohem Risiko priorisieren.
Priorisieren Sie Ihre Asset anhand von KPIs, die den Zustand der Vegetation verfolgen und Prioritäten setzen.
Gewinnen Sie Erkenntnisse und verfolgen Sie Arbeitsaufträge und -ausführungen über ein einheitliches Produkt.
IBM Maximo Vegetation Management ermöglicht es Dienstprogrammen, proaktiv Hochrisikobereiche und Gefahrenbäume in der Nähe kritischer Assets zu identifizieren. Durch die Kombination von Satelliten- und LiDAR-Bildern mit einer KI-gestützten Risikobewertung identifiziert die Lösung Vegetation, die die größte Gefahr für Übertragungs- und Verteilungsleitungen darstellt. Dies hilft den Wartungs- und Betriebsleitern, Ressourcen dort zu konzentrieren, wo sie am dringendsten benötigt werden – zur Reduzierung von Ausfallrisiken, zur Verbesserung der Sicherheit und zum Schutz der Netzzuverlässigkeit.
Mit IBM Maximo Vegetation Management können Versicherer Satelliten- und LiDAR-Bilder in Kombination mit KI-gestützter Risikobewertung nutzen, um präzise und aktuelle Erkenntnisse zu Vegetationsrisiken in großen Portfolios zu gewinnen. Auf diese Weise können Versicherer das Risiko genauer einschätzen, den Preis für Policen sicher festlegen und risikoreiche Immobilien für eine proaktive Schadensbegrenzung kennzeichnen. Im Schadensfall können die Versicherer auch historische Vegetationsdaten verwenden, um die Bedingungen vor dem Vorfall zu validieren, was die Schadensabwicklung beschleunigt und Betrug verhindert. Das Ergebnis sind geringere Verluste, größeres Kundenvertrauen und eine stärkere finanzielle Leistung.
Für Transportunternehmen kann eine unkontrollierte Vegetation Signale blockieren, die Infrastruktur beschädigen und Sicherheitsrisiken entlang von Eisenbahnstrecken, Autobahnen und Flughäfen verursachen. IBM Maximo Vegetation Management hilft bei der Überwachung des Pflanzenwachstums in ausgedehnten Korridoren. Dazu werden Satelliten- und LiDAR-Bilder in Kombination mit KI-Risikobewertungen verwendet, um die Gebiete mit dem höchsten Risiko zu ermitteln. Durch die Priorisierung von Trimm- und Integrationsaufträgen für eine schnellere Reaktion können Transportunternehmer Verspätungen reduzieren, die Sicherheit von Passagieren und Fracht verbessern und die Lebensdauer entscheidender Infrastrukturen verlängern.
Starten Sie mit einer Produkttour oder vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch mit einem IBM Experten, um zu erfahren, wie Ihre Organisation von Maximo profitieren kann.