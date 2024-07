Die IBM Maximo Application Suite (MAS) wird in zwei Paketen geliefert: Client-verwaltete Software oder Software as a Service (SaaS). MAS wird über ein vereinfachtes Lizenz- und Nutzungsmodell erworben, das ein kreditbasiertes System namens AppPoints nutzt. Damit lassen sich Funktionen und Benutzer einfach hinzufügen, Geschäftsbereiche skalieren und Zahlungen auf das begrenzen, was Sie mit einer einzigen Berechtigung nutzen.