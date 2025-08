Bringen Sie mit den modernen Dashboards von Maximo mehr Klarheit in komplexe Sachverhalte. Visualisieren Sie den Zustand, die Leistung und das Risikoniveau all Ihrer Assets ganz einfach in einer intuitiven Oberfläche. Von allgemeinen Übersichten bis hin zu detaillierten Drilldowns erhalten Sie alle Informationen, die Sie für schnellere Entscheidungen und eine effektivere Wartung benötigen.