Wir verwenden IBM Security MaaS360 in unserem Unternehmen, wenn wir alle Geräte in unserem Unternehmen zentral überwachen wollen, um die Kommunikation vor allem bei Bedarf sicherer, effizienter und schneller zu machen. Syed Aleem Analyst Kroger MaaS360 ist sehr benutzerfreundlich. Wir nutzen MaaS360 in unserer gesamten Organisation. Wir verwenden es, um Assets zu verfolgen, Anwendungen mit Push-Operationen zu übertragen und die Nutzung nicht autorisierter Anwendungen zu beschränken usw. Curt Sminkey Network Support Engineer Clarks