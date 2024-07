Wenn Sie Daten aus Ihrer IBM PureData System for Analytics-Datenbank (Netezza) migrieren, müssen Sie zunächst eine Datenbanktabelle lokal in eine CSV-Datei extrahieren, indem Sie „lift extract“ verwenden. Anschließend übertragen Sie Ihre CSV-Datendatei mithilfe von „lift put“ in die Landezone von IBM Db2 Warehouse on Cloud. Die IBM Db2 Warehouse on Cloud-Landezone ist ein vorab zugewiesenes Volume, das zum Laden und Scratchen von Daten verwendet wird. Abschließend laden Sie die hochgeladene CSV-Datendatei mit „lift load“ in die Engine. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, können Sie die Datendatei mit „lift rm“ löschen.

