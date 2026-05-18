Schützen Sie Ihr Unternehmen ohne störende Modernisierung oder Migration
Schützen Sie Ihr Java-Geschäft
Viele Java™ 8 geschäftskritische Apps laufen weiterhin auf nicht unterstützten Frameworks (zum Beispiel Spring Boot 3.2 und Apache Struts 1.3), was das Sicherheitsrisiko erhöht. Dennoch sind Migrationen kostspielig und störend. IBM® Library Support for Spring, Struts and Hibernate bietet Unternehmensklasse-Sicherheit, Compliance und Stabilität ohne Neuschreibungen, sodass Sie Apps am Laufen halten, Teams fokussiert und das Geschäft geschützt halten können. Diese unterstützen Java-8-Workloads auf WebSphere® Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat® JBoss EAP und anderen Java-Laufzeitumgebungen für Unternehmen.
Sicherheitsunterstützung für wichtige Java-Bibliotheken
Spring Boot
Secure Spring Boot 2.7.x, 3.2.x und 3.3.x Anwendungen mit zeitnahen Sicherheitsupdates.
Spring Framework
Pflegen Sie Ihr Spring Framework 5.3.x und 6.1.x Investitionen ohne Betriebsunterbrechung.
Apache Struts
Schützen Sie jahrzehntelange Investitionen von Struts mit umfassendem Support für die Versionen 1.1, 1.5 und 2.5. Eliminieren Sie kritische Sicherheitslücken bei der Planung Ihrer Modernisierungs-Roadmap.
Hibernate ORM ist seit langem ein grundlegendes Framework für Java-Persistenz und ORM in Unternehmen. Viele Deployments sind jedoch weiterhin auf Versionen angewiesen, die keine aktive Community-Wartung mehr erhalten, was die Gefahr von Sicherheitslücken erhöht. IBM Library Support for Hibernate schließt diese Lücke, indem es fortlaufende Sicherheitsupdates und entscheidende CVE-Sanierungen bereitstellt, sodass Unternehmen ihre Hibernate-basierten Anwendungen warten und sichern können, während sie ihre bestehenden Umgebungen weiterhin ohne Unterbrechung fortfahren. Unterstützte Versionen sind 5.6.x und 6.4.x.
Nutzen Sie direkte Ersatzlösungen für bestehende Spring- und Struts-Frameworks, die für keinerlei Code-Änderungen ausgelegt sind. Dadurch bleiben die Anwendungslogik und Ihr bestehender Build-Prozess erhalten und der Modernisierungsaufwand wird minimiert.
Gewährleisten Sie die Einhaltung von Richtlinien und die Langlebigkeit von Anwendungen für bestehende Java-Anwendungen mit sicherheitsbasierten Updates für bestehende Open-Source-Bibliotheken und -Frameworks.
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit Ihrer Anwendungen in Ihrem gesamten Bestand mit minimalen Investitionen, unterstützt durch gezielte Updates, die eine langfristige Sicherheit gewährleisten, wenn Ihre Anwendungen modernisiert werden.
Open Source für moderne Workloads
Stellen Sie Python/Go/Node.js auf IBM Z zur Verfügung, um bestehende Mainframe-Apps zu erweitern oder zu überarbeiten und so Risiken und Kosten zu senken und gleichzeitig digitale Kanäle hinzuzufügen.
Entwickeln Sie REST/GraphQL-APIs mit Open-Source-Bibliotheken, um Bankdaten in Echtzeit an mobile Anwendungen und Analyse-Apps zu liefern.
Verwenden Sie Python-Skripte und die Zowe-Integration für CI/CD-Pipelines, die Hybrid-Cloud- und Mainframe-Umgebungen umfassen.
Stellen Sie ONNX-basierte Modelle auf IBM Z bereit, um sensible Daten vor Ort zu speichern und gleichzeitig moderne Analyse zu nutzen.
Führen Sie Open-Source-Bibliotheken als Container auf Red Hat OpenShift auf IBM Z für sprachunabhängige Entwicklung aus.
Teilen Sie Dienste zwischen z/OS, Linux auf Z und öffentlichen Cloud-Instanzen über gemeinsame Bibliotheken.
Ermöglichen Sie Add-Ons von Drittanbietern, die mit vertrauten Open-Source-Stacks erstellt wurden, um sie in IBM Z Services zu integrieren.
Senken Sie die Lernkurve für neue Entwickler, indem Sie die Sprachen unterstützen, die sie bereits kennen.