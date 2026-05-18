Hibernate ORM ist seit langem ein grundlegendes Framework für Java-Persistenz und ORM in Unternehmen. Viele Deployments sind jedoch weiterhin auf Versionen angewiesen, die keine aktive Community-Wartung mehr erhalten, was die Gefahr von Sicherheitslücken erhöht. IBM Library Support for Hibernate schließt diese Lücke, indem es fortlaufende Sicherheitsupdates und entscheidende CVE-Sanierungen bereitstellt, sodass Unternehmen ihre Hibernate-basierten Anwendungen warten und sichern können, während sie ihre bestehenden Umgebungen weiterhin ohne Unterbrechung fortfahren. Unterstützte Versionen sind 5.6.x und 6.4.x.